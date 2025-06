The Nelson Private Residences - bất động sản tinh hoa giữa lòng Thủ đô

Ở tuổi ngoài năm mươi, ông Trương Ngọc Hà - một doanh nhân kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ tài chính, đã đạt được những dấu mốc mà nhiều người mơ ước: một sự nghiệp vững vàng, gia đình sống hạnh phúc trong căn biệt thự hơn 200m2 ở vùng ngoại thành xanh mát, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị xô bồ.

NGHỊCH LÝ CỦA GIỚI TINH HOA - ĐI TÌM GIÁ TRỊ SỐNG CÂN BẰNG

Ông từng nghĩ đó là chốn an cư lý tưởng - nơi vợ chồng ông có thể tận hưởng cuộc sống an nhiên sau những năm tháng lao động miệt mài, nơi con trai có không gian học hành, thể thao và phát triển lành mạnh. Nhưng theo thời gian, với không gian sống này, những bất tiện dần phát sinh mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến.

Con trai ông hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học quốc tế tại quận Ba Đình - mỗi sáng phải thức dậy lúc 5h30, vội vã vượt hơn 20 cây số giữa dòng xe cộ ken đặc để kịp giờ vào lớp. Buổi chiều, chuyến trở về cũng kéo dài gần hai tiếng, khiến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi bị bào mòn từng ngày.

Bản thân ông Hà cũng dần cảm thấy cuộc sống trở nên bị chia cắt. Những cuộc họp quan trọng, buổi gặp mặt đối tác hay cả việc đưa bà xã đi khám bệnh, gặp bạn bè thân thiết… đều phải tính toán sát sao về thời gian và giao thông. “Lúc đầu tôi nghĩ, sống xa trung tâm để được yên tĩnh là lựa chọn đúng. Nhưng càng về sau, khoảng cách này khiến tôi cảm thấy mình “xa” cả những giá trị từng gắn bó và đề cao: nhịp sống thành thị, văn hóa Thủ đô, sự kết nối trong công việc và xã hội,” ông chia sẻ.

Sự bất tiện ấy thôi thúc ông tìm kiếm một “nơi về” khác, gần hơn với trung tâm, tiện hơn cho con cái học hành và cũng để vợ chồng có “điểm tựa” mỗi khi muốn hòa vào nhịp sống thành thị. Tình cờ trong một buổi trò chuyện với người bạn kiến trúc sư, ông biết đến The Nelson - dự án căn hộ cao cấp nằm tại Láng Hạ, trái tim quận Ba Đình. Sự tò mò ban đầu dẫn ông và con trai đến tham quan dự án. Không gian yên tĩnh giữa phố thị, hệ tiện ích khép kín, tầm nhìn trải rộng ra bốn hồ xanh tạo cho ông một cảm giác an yên mà vẫn tinh tế và đẳng cấp.

The Nelson Private Residences thu hút nhiều giới thượng lưu Hà Nội.

Sau nhiều ngày cân nhắc, ông và con trai quyết định chọn một căn hộ 3 phòng ngủ tại tầng trung của tòa nhà. “The Nelson không chỉ sở hữu vị trí trung tâm mà còn đảm bảo được không gian sống yên tĩnh, riêng tư và môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh, mặt nước. Sở hữu một căn hộ tại khu vực lõi trung tâm như The Nelson giúp gia đình tôi cân bằng được cuộc sống tinh thần mà vẫn dễ dàng kết nối, di chuyển đến bất kỳ đâu trong nội đô”, ông Hà cho biết.

THE NELSON - ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH SỐNG CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU VIỆT

Không riêng ông Hà, nhiều khách hàng đến tham quan dự án The Nelson cũng quyết định xuống tiền mua căn hộ vì ấn tượng với phong cách sống mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp Hà Nội xưa.

Lấy cảm hứng từ phong cách “private & luxury” được giới thượng lưu thế giới ưa chuộng, The Nelson hiện lên như biểu tượng mới của giới thượng lưu Hà thành. Nằm ẩn mình trong một con ngõ yên tĩnh ở quận Ba Đình, The Nelson tạo lập một thế giới riêng biệt, vừa đẳng cấp vừa tinh tế. Từ vị trí độc tôn, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm chính trị - ngoại giao - văn hóa nhưng vẫn tận hưởng vẻ thanh bình, nét đẹp Hà Nội xưa giữa không gian hiện đại.

Căn hộ The Nelson Private Residences thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn hiện đại.

Bắt nhịp với xu hướng “xa xỉ kín đáo” toàn cầu, The Nelson gợi liên tưởng đến những không gian sống đẳng cấp và riêng tư của giới siêu giàu thế giới như The Peak ở Hong Kong, tòa tháp 220 Central Park South ở New York hay Bugatti Residences by Binghatti ở Duai. Giống như những biểu tượng thượng lưu đó, The Nelson sở hữu giá trị định danh và văn hóa riêng biệt, chỉ dành cho một nhóm tinh hoa tinh tường và có gu trong thưởng thức.

Không cần đi đâu xa, cư dân The Nelson được tận hưởng một nhịp sống đầy đủ tiện nghi và kín đáo trong chính dự án. Tại đây, các tiện ích cao cấp được cá nhân hóa cao độ: Khu lounge - cafe thiết kế trang nhã, phòng tiệc riêng ấm cúng, bể bơi vô cực với tầm nhìn bao quát Hà Nội từ trên cao, không gian yoga trên không, phòng gym cá nhân hay phòng xông hơi kết hợp bể sục, … đều là những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe “đo ni đóng giày” cho những chủ nhân xứng tầm.

Từng chi tiết, đường nét, cách sắp đặt không gian trong mỗi căn hộ đều cho thấy sự tinh xảo trong thiết kế. Từ sàn gỗ tự nhiên đến nội thất hoàn thiện cao cấp đều khẳng định phong cách thanh lịch và tinh tế của gia chủ. Những ô cửa sổ kính tràn lớn và ban công rộng thoáng giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, kết nối hài hòa với không gian bên ngoài. Không gian sinh hoạt, phòng ăn được bố trí mở, rộng rãi và liền mạch với khu bếp hiện đại ốp đá cao cấp đạt tiêu chuẩn Châu Âu, tạo kết nối giữa những thành viên trong gia đình.

Phòng xông hơi dành riêng cho cư dân dự án The Nelson Private Residences.

Mỗi căn hộ tại The Nelson không chỉ là nơi để ở mà còn là tuyên ngôn cá nhân, một “di sản sống” khẳng định đẳng cấp và thành tựu của chủ nhân. Không gian sống kín đáo, tiện nghi được chọn lọc kỹ lưỡng giúp The Nelson trở thành biểu tượng sống cho giới nhà giàu Việt: một tài sản định danh đắt giá và chắt lọc tinh hoa thời thượng.