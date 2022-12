The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, “chiều lòng" cư dân mua nhà đón Tết

Niềm vui có nhà mới sẽ nhân lên gấp nhiều lần trước thềm xuân gõ cửa, theo đúng quan niệm “đầu năm mua đất, cuối năm cất nhà”. Vì thế, vào mỗi dịp cuối năm, nhu cầu sở hữu một căn hộ sẵn sàng bàn giao, có thể chuyển đến ở ngay đón năm mới là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

"ĐIỂM SÁNG" TẠI THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CUỐI NĂM

Là nguồn cung hiếm hoi được bàn giao qúy 4/2022, The Nine (Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) trở thành tâm điểm gây chú ý tại thị trường căn hộ phía Tây thời gian gần đây. Trước sự đầu tư bài bản và chỉn chu đến từ thương hiệu GP.Invest, The Nine được coi là sản phẩm bất động sản “thời đại mới” khi đáp ứng được nhu cầu khắt khe của tầng lớp thượng lưu Thủ đô.

“Điều tôi thích nhất tại The Nine đó chính là ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm từ chính căn hộ của mình. Toàn bộ cảnh vật xung quanh với những góc nhìn đẹp nhất thu trọn trong tầm mắt và tỏa sáng lung linh. Hình ảnh này vừa khiến tôi cảm thấy ấm áp vừa tạo động lực để bản thân chinh phục những thử thách tiếp theo trong cuộc sống”. Cảm nhận của chị Hạnh (Căn hộ 910 The Nine) sau khi trải nghiệm sống tại The Nine.

Hồ hởi nhận nhà đón Tết, gia đình anh Vũ (Căn hộ 2105, The Nine) rất vui mừng và hạnh phúc khi được bắt đầu hành trình đầy sức sống tại The Nine: “Vậy là dịp Tết 2023 này, gia đình tôi đã có thể mời bạn bè và người thân đến thăm nhà. Năm nay chắc sẽ không phải đau đầu chuyện đi nghỉ hay đi chơi ở đâu nữa vì nơi mình sống chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Lại còn có nhiều tiện ích hấp dẫn như là: Rooftop, sân bóng rổ, bể sục jacuzzi ngắm thành phố… vợ con tôi đều thích mê”

TIÊN PHONG HÌNH THÀNH "LỐI SỐNG MỸ"

Một The Nine "không ngủ" lấy cảm hứng từ sức sống và sự náo nhiệt không bao giờ tắt của thành phố Las Vegas được thể hiện ngay từ sảnh Khu căn hộ, mở ra không gian thoáng rộng, với hệ thống đèn trần 24/7 được thiết kế riêng nhằm tạo ra một "cuộc chơi" với ánh sáng, nơi mỗi cư dân có thể gây ấn tượng với những vị khách quý đến thăm nhà.

Sảnh khu căn hộ Dự án The Nine với hệ thống chiếu sáng đặc biệt.

Chuỗi dịch vụ tiện ích 5 sao khởi đầu từ siêu thị Aeon năng động, tiếp đến là trường mầm non GP Academy với chất lượng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế. Tại tầng 6 Toà nhà, nơi cư dân nâng cao thể chất thông qua câu lạc bộ thể thao kiểu Mỹ - Level Fitness với hàng loạt bộ môn dẫn đầu xu thế, được trang bị hệ thống máy tập lên đến hàng triệu USD.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Hà Nội, một sân bóng rổ được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu 3:3, rộng gần 300m2 được bố trí ngay bên trong tòa nhà giúp cư dân rèn luyện sự năng động và trí tuệ nhạy bén... trải dài đến tầng 31, là Rooftop và vườn nghệ thuật trên cao, nơi con người "trở về với thiên nhiên".

Tầng 31 The Nine với thiết kế Rofftop và vườn nghệ thuật.

Đẳng cấp riêng biệt của The Nine còn được hiện thực ở mọi chi tiết từ công năng đến thẩm mỹ... Căn hộ thiết kế Mỹ đương đại với mặt ngoài phủ kính kịch trần/sàn - thiết kế vốn chỉ thường thấy ở các căn penhouse hay sky villas. Hay điểm nhấn nâng tầm trải nghiệm mỗi bữa ăn tại bếp: Shaker Kitchen, đang là lựa chọn phổ biến nhất của tầng lớp thượng lưu Mỹ nhờ lối thiết kế vượt thời gian.

Từng chi tiết thiết kế và hoàn thiện được GP.Invest tính toán kỹ lưỡng với mục tiêu đem lại các giá trị thụ hưởng cao nhất, phù hợp với nhu cầu khắt khe của các gia đình hiện đại ngày nay. Tại The Nine, đội ngũ kiến trúc sư và Chủ đầu tư GP.Invest tin rằng, cộng đồng cư dân có thể khởi đầu những trải nghiệm sống mới thực sự đẳng cấp, như một món quà xứng đáng cho tất cả những mong mỏi về một không gian đáng sống.

* Thông tin chi tiết và trải nghiệm The Nine:

Hotline: 0975 388 068

Website: www.thenine9.com.vn

Địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.