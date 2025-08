The Rivus - Dinh thự hàng hiệu Elie Saab giành giải thưởng “Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025”

Dự án chinh phục hội đồng giám khảo với tầm nhìn kiến tạo khác biệt - nơi nghệ thuật thời trang cao cấp được thăng hoa trong kiến trúc độc bản, mang nghệ thuật sống đỉnh cao của giới thượng lưu toàn cầu đến Việt Nam.

Với chủ đề “Vibrant Asia”, Asia Architecture Design Awards 2025 (AADA 2025) phản ánh tinh thần đổi mới và năng lượng kiến tạo mạnh mẽ của châu Á trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển bền vững. Trong đó, khu dinh thự The Rivus - được phát triển bởi nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes - gây ấn tượng mạnh mẽ khi được kiến tạo như một tuyệt tác kiến trúc độc bản. Sở hữu The Rivus đồng nghĩa với chạm ngõ đến thế giới nghệ thuật tinh hoa, nơi chỉ dành cho giới siêu giàu.

THE RIVUS - KHU DINH THỰ HÀNG HIỆU ELIE SAAB ĐẦU TIÊN TẠI CHÂU Á, MANG DẤU ẤN KIẾN TRÚC ĐỘC BẢN

Là phiên bản dinh thự độc bản từ nhà thiết kế lừng danh Elise Saab, The Rivus không chỉ được săn đón vì độ khan hiếm, mà còn ở đẳng cấp khác biệt trong thiết kế và thi công. Mỗi dinh thự được thiết kế như một tác phẩm thủ công tinh xảo, được "may đo" riêng cho phong cách sống tinh tế của từng gia chủ với mặt tiền hướng sông tuyệt đẹp.

Nét sang trọng uy nghi của dinh thự được nâng niu và chăm chút trong từng chi tiết. Lối vào dinh thự sử dụng các kết cấu và màu sắc theo ngôn ngữ thiết kế của Elie Saab, mang vẻ đẹp của sự sự vững chắc, trường tồn. Mỗi công trình là một độc bản riêng biệt với các vật liệu hoàn thiện tự nhiên quý hiếm nhập khẩu từ châu Âu qua sự chăm chút tinh xảo của những người thợ lành nghề.

Được thiết kế như một bộ sưu tập thời trang độc bản, mỗi căn dinh thự là sự kết tinh giữa nghệ thuật sống và di sản Haute Couture.

Những bất động sản được chế tác dưới bàn tay của Elie Saab không hề xa lạ với giới siêu giàu thế giới. Bên cạnh đẳng cấp của nhà mốt hàng đầu, những dinh thự đậm chất “hàng hiệu” đều là các phiên bản giới hạn. Hiện chỉ có vỏn vẹn khoảng 500 dinh thự dưới tên Elie Saab được kiến tạo trên toàn cầu dành cho những chủ nhân thời thượng và đẳng cấp bậc nhất, trong đó Việt Nam sở hữu 121 căn tại The Rivus.

Đặc biệt, những dinh thự tại The Rivus còn nổi bật hơn khi là phiên bản duy nhất được chạm khắc logo biểu tượng Elie Saab ngay tại cổng vào - bảo chứng đẳng cấp cho những dinh thự “hàng hiệu” đúng chuẩn của nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Dấu ấn biểu tượng này không chỉ làm nên giá trị độc bản, mà còn khiến các dinh thự trở thành di sản trường tồn qua thời gian, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế chủ nhân một cách sâu sắc.

NƠI KIẾN TRÚC XUẤT SẮC NHẤT THĂNG HOA CÙNG PHONG CÁCH SỐNG HÀNG HIỆU, CHUẨN GU GIỚI SIÊU GIÀU

Đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe và mang đến tiện nghi đẳng cấp nhất cho gia chủ, các dinh thự tại The Rivus đều được kiến tạo với diện tích lên đến 1.200 m2 như các biệt phủ xa hoa. Tại đây, mỗi căn đều có hầm và hồ bơi riêng, đảm bảo gia chủ có thể tận hưởng mọi đẳng cấp tiện nghi hiện đại bậc nhất ngay trong ngôi nhà của mình. Đây cũng là tiêu chuẩn lựa chọn dinh thự của giới siêu giàu thế giới, bởi diện tích càng lớn, càng thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.

The Rivus có tổng diện tích 26,73 ha, trong đó mật độ xây dựng chỉ 15%, 85% còn lại dành cho cảnh quan và hệ tiện ích chuẩn resort: 4 công viên Six Sense gần 10 Ha, hệ thống club-house, rạp chiếu phim ngoài trời, bến du thuyền định danh nội khu… Bến đỗ du thuyền đạt chuẩn vốn đã khan hiếm, nhưng bến du thuyền tại The Rivus còn tích hợp nhiều điểm đặc biệt với hệ thống âu tàu và cầu nâng đẳng cấp. Nơi đây không chỉ được thiết kế và vận hành theo chuẩn quốc tế, mà còn có những vị trí neo đậu du thuyền được chỉ định với tên riêng của mỗi chủ nhân, trở thành bến du thuyền định danh nội khu tiên phong tại Việt Nam.

Khu dinh thự The Rivus sở hữu bến du thuyền định danh đầu tiên tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thượng lưu đặc quyền dành cho chủ nhân.

Sở hữu nhiều lợi thế cùng số lượng khan hiếm, The Rivus ngay từ khi ra mắt đã khẳng định vị thế và sức hấp dẫn với giới siêu giàu Việt Nam, những người tìm kiếm một nơi đủ riêng tư nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, đồng thời mang giá trị tích sản lâu dài, bởi vị trí rêng tư, tách biệt nhưng không xa rời tiện nghi thành phố. Vị trí đắc địa này giúp gia chủ vừa tận hưởng không gian biệt lập, vừa đủ “chạm” hàng trăm tiện ích xung quanh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh sống và hưởng thụ của giới siêu giàu.

Tháng 5/2025 vừa qua, Masterise Homes đã chính thức bàn giao những căn dinh thự hàng hiệu The Rivus cho những chủ nhân đầu tiên, hiện thực hóa nghệ thuật sống dinh thự hàng hiệu, thiết lập chuẩn mực mới cho phong cách sống thượng lưu.

Giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất Châu Á 2025 dành cho The Rivus chính là sự công nhận của quốc tế đối với năng lực phát triển dự án bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế của Masterise Homes, và là bảo chứng cho những giá trị vượt thời gian của The Rivus trong bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu.