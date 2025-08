Hải Phòng thu hồi đất xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc

HĐND TP. Hải Phòng vừa thông qua nghị quyết danh mục 49 công trình, dự án phải thu hồi tổng cộng 1.225ha đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn sau sáp nhập, trong đó, có 12 “tiểu” dự án phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và hơn 884ha phục vụ phát triển các khu cụm công nghiệp.

12 "TIỂU" DỰ ÁN PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, năm 2025, Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi 12 “tiểu” dự án với diện tích hơn 38ha để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua đại bàn thành phố Hải Phòng. Các “tiểu” dự án nằm trên địa bàn các xã Gia Phúc, Gia Lộc, Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ), xã Kiến Thuỵ, Kiến Hải (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng cũ), xã An Khánh, An Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng cũ) và phường Dương Kinh (quận Dương Kinh, Hải Phòng cũ).

Trong 12 “tiểu” dự án này, tại xã Kiến Thuỵ, có tới 4 khu đất phải thu hồi, trong đó, có 3 khu thu hồi để xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, gồm khu tái định cư tại thôn Trà Phương 2,33ha, khu tái định cư tại các thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt rộng 4,86ha, khu tái định cư tại thôn Xuân Úc 1,72ha. Tại xã Kiến Thuỵ còn có khu đất 3,7ha phải thu hồi để thực hiện dự án di dời, hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc.

Tại phường Dương Kinh và các xã Kiến Hải, Anh Khánh, An Hưng có 4 khu đất phải thu hồi để xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt. Trong đó, khu tái định cư tại phường Dương Kinh có quy mô lớn nhất với diện tích lên tới 7,61ha, tiếp đó là khu tái định cư tại xã Kiến Hải diện tích 6,02ha, xã Anh Khánh 5,81ha, còn tại xã An Hưng là 3,13ha.

Tại các xã Gia Phúc, Gia Lộc, Yết Kiêu, có 4 khu đất phải thu hồi, trong đó, tại xã Yết Kiêu phải di dời nhà văn hoá thôn Lương Xá và Trường mầm non Yết Kiêu (1,1ha), còn lại 3 khu phải thu hồi diện tích 2,09ha là để xây dựng cơ sở hạ tầng để di dời các nghĩa trang nhân dân nằm trong khu vực bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Ngoài ra, các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn Hải Phòng (sau sáp nhập) còn có tới 6 khu đất để xây dựng các tuyến đường dây điện trung áp sau TBA 110 Kv với diện tích đất phải thu hồi hơn 2,2 ha. Trong đó 1 khu tại xã Tân Kỳ (huyện Gia Lộc, Hải Dương cũ), còn lại nằm tại xã Kiến Minh và các phường Dương Kinh, Hưng Đạo, An Biên (Hải Phòng cũ). Các khu đất phải thu hồi để xây dựng các tuyến truyền tải điện, phân phối điện năng từ các TBA 110 Kv đến các trạm biến áp 22,04 Kv, 35,04 Kv trước khi phân phối đến các hộ tiêu thụ lớn là các khu cụm công nghiệp.

THU HỒI GẦN 900HA ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Theo kế hoạch thu hồi đất năm 2025 vừa được HĐND TP. Hải Phòng thông qua, có hơn 33ha để phục vụ 3 dự án, công trình xây dựng nâng cấp các tuyến đê biển, các cống dưới đê xung yếu trên địa bàn 15 xã phường (thuộc địa bàn Hải Phòng cũ). Cũng trong hạng mục này, Hải Phòng thực hiện thu hồi 5,05ha đất trên địa bàn các phường An Hải, An Biên (đô thị lõi Hải Phòng cũ) để cứng hoá mương An Kim Hải nhằm chỉnh trang đô thị.

Trong kế hoạch thu hồi đất kỳ này, Hải Phòng thực hiện thu hồi 195,94 ha để đầu tư, nâng cấp 11 dự án phát triển giao thông. Trong đó, tại phía Tây Hải Phòng có dự án xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai thành phố Hải Dương cũ (đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390 C), dự án cầu qua bến Vạn (nối từ xã An Thượng, thành phố Hải Dương với xã Đồng Lach, huyện Nam Sách cũ), dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thôn kết nối đường tỉnh 392 huyện Bình Giang (cũ) với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tại phía Đông Hải Phòng có các dự án gồm dự án xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An (cũ), dự án xây dựng đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi (phần điều chỉnh hầm chui qua nút Ngã 6 theo hướng đường Nguyễn Trãi – Lê Hồng Phong), dự án xây dựng đường vành đai 2 quận tuyến Tân Vũ – Hương Đạo – Bùi Viện (đoạn qua địa bàn các phường Hải An, Hưng Đạo, Kiến An, An Hải, An Dương), dự án tuyến đường từ khu đô thị Bắc sông Cấm tới đường khu công nghiệp VSHIP sang đảo Vũ Yên…

Đặc biệt, trong kế hoạch thu hồi đất năm 2025 được thành Hải Phòng thông qua với tổng diện tích 1.225ha, có tới hơn 884ha thu hồi để phát triển 5 dự án khu cụm công nghiệp. Tại phía Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) có 240ha tại các xã Gia Phúc, Gia Lộc để xây dựng khu công nghiệp Hoàng Diệu.

Tại phía Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ) có 4 khu đất phải thu hồi để phát triển các khu cụm công nghiệp, trong đó, thu hồi 57,24ha tại xã Quyết Thắng để xây dựng Cụm công nghiệp Tiên Cường III. Thu hồi 150ha tại xã Chấn Hưng để xây dựng khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - khu B. Thu hồi 204ha đất trên địa bàn các phường Nam Triệu, Hoà Bình, Bạch Đằng để xây dựng khu công nghiệp Thuỷ Nguyên giai đoạn 1. Thu hồi 207,9 ha tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm để khu công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (khu A, giai đoạn 1).

HĐND TP. Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố chỉ thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi các dự án, công trình có đầy đủ các điều kiện trình tự, thủ tục theo quy định, sử dụng đất đúng mục đích, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, lãng phí đất đai.