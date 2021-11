Thị trường Ấn Độ tiềm năng nhưng nhiều rủi ro

Tại hội nghị trực tuyến “Gặp gỡ tham tán Việt Nam tại Ấn Độ với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nghệ An” do Sở Công thương Nghệ An phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức mới đây, đại diện các Sở, ngành, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung trao đổi về thuận lợi, khó khăn và cả thách thức để từ đó tìm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nghệ An kết nối giao thương thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.

Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương tỉnh cho biết năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tình hình Covid-19 diễn ra rất phức tạp.

Thế nhưng, với cố gắng nỗ lực của hệ thống chính trị, sự chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 10 tháng năm 2021 tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An ước đạt 1,3 tỷ USD, tăng 46%/cùng kỳ năm 2020, đạt và vượt 8,3% chỉ tiêu kế hoạch; trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 58,5%, đạt và vượt 13,4% kế hoạch năm.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Nghệ An.

Về thị trường, trong số 120 thị trường xuất khẩu, Ấn Độ là thị trường quan trọng và tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An. Trong hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã có gần 40 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2020 giữa Nghệ An và Ấn Độ đạt 84,3 triệu USD, tăng 23,2% so với năm 2010; trong đó, xuất khẩu từ Nghệ An sang Ấn Độ đạt 25,7 triệu USD và trong 9 tháng năm 2021 đạt 25,6 triệu USD, chiếm 3-4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Các mặt hàng xuất khẩu của Nghệ An sang Ấn Độ khá đa dạng, phong phú. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có tiềm năng, thế mạnh cả về sản lượng cũng như chất lượng, phẩm cấp hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ là hàng bột đá vôi trắng siêu mịn, tinh dầu thông, hạt phụ gia nhựa,...nhập khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị, thép các loại, nguyên phụ liệu dệt may da giày.

Ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ.

Chia sẻ thông tin về thị trường Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết xã hội Ấn Độ rất đa dạng, phân hóa giàu nghèo và giai tầng trong xã hội còn rất lớn có những người rất giàu, theo một báo cáo gần đây, chỉ 5% số lượng người giàu nhất Ấn Độ đã chiếm gần 70% tổng tài sản quốc gia.

Trong khi đó, 60% dân số nghèo Ấn Độ chỉ chiếm dưới 5% tổng tài sản của Ấn Độ, tầng lớp bình dân và người nghèo trên 800 triệu người. Do đó, Ấn Độ là một thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Nghệ An nói riêng khi dung lượng thị trường còn rất lớn.

“Các doanh nghiệp xuất khẩu nên xác định rõ phân khúc khách hàng muốn hướng tới, từ đó có chiến lược kinh doanh phù hợp. Ấn Độ có hệ thống luật pháp tương đối đồng bộ, chi tiết và cụ thể; tuy nhiên quá trình thực thi còn bất cập do đất nước rộng lớn, thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian” ông Thướng lưu ý.

“Ấn Độ áp dụng chính sách, nhất là chính sách đối với hàng nhập khẩu đôi khi rất bất ngờ, không báo trước như: hạn chế nhập khẩu hương nhang; giá nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng tiêu…. Ấn Độ là một trong những nước áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới, chủ yếu là các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp”. Ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ

Chia sẻ thêm về đặc điểm kinh doanh của người Ấn Độ, ông Thướng lưu ý khi đàm phán, ký kết hợp đồng, các điều khoản giao hàng, thanh toán sao cho đảm bảo lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, hợp đồng phải được ký kết bằng văn bản với các điều khoản rõ ràng, sử dụng phương pháp thanh toán L/C trả ngay, không hủy ngang, sử dụng đơn vị giám định chất lượng (tại cảng đi hoặc tại cảng đến).

Khi ký kết hợp đồng hoặc trao đổi cần tìm hiểu rõ thông tin cá nhân và pháp nhân của đối tác như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận xuất nhập khẩu, họ tên, số điện thoại email, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh người liên hệ, người ký hợp đồng….

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã giao lưu, trao đổi trực tiếp với Tham tán về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu với đối tác Ấn Độ, như biện pháp để xác minh thông tin của đối tác Ấn Độ, biện pháp giải quyết tranh chấp với đối tác Ấn Độ.

Chia sẻ với doanh nghiệp, ông Thướng đã giải đáp cụ thể từng vấn đề; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp khi có vướng mắc nên thông qua Sở Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ để có tư vấn, hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh trao đổi về vấn đề thương mại, Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An và Tham tán Bùi Trung Thướng chia sẽ tiềm năng thu hút đầu tư từ Ấn Độ vào Nghệ An đối một số lĩnh vực tiềm năng như: điện mặt trời, cảng biển, cảng hàng không, đồng thời tính toán biện pháp để nâng cao giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Nghệ An như đá Marble, bột đá vôi…