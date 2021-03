Thị trường nhà đất Australia lại lên cơn sốt

Thị trường nhà đất Australia lại đang tăng bùng nổ, với mức tăng tháng mạnh nhất được ghi nhận trong 17 năm bất chấp đại dịch Covid-19.

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu do CoreLogic Inc. công bố ngày 1/3 cho biết giá nhà trên toàn quốc ở Australia tăng 2,1% trong tháng 2, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2003. Giá nhà tại các khu vực đô thị tăng 2%, dẫn đầu là hai thành phố Sydney và Melbourne.

"Thị trường nhà đất Australia đang ở trong một cơn sốt trên diện rộng", ông Tim Lawless, trưởng bộ phận nghiên cứu thuộc CoreLogic, phát biểu. Đà tăng nhanh của giá này được "đẩy nhanh bởi sự kết hợp giữa lãi suất vay thế chấp nhà thấp kỷ lục, tình hình kinh tế được cải thiện, các biện pháp khuyến khích của Chính phủ, và số lượng nhà rao bán ở mức thấp".

Không chỉ Australia, giá nhà đang tăng mạnh ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, từ Singapore tới Canada và Mỹ. Tuy nhiên, cơn sốt giá nhà ở Australia đe dọa làm gia tăng thêm khối nợ vốn dĩ đã rất lớn của các hộ gia đình, đồng thời làm cho việc sở hữu nhà càng trở nên xa vời đối với giới trẻ ở nước này. Theo một báo cáo công bố vào tuần trước, Sydney là thành phố có giá nhà đắt đỏ thứ ba thế giới tính theo thu nhập, và Melbourne đứng ở vị trí thứ 6.

Giá nhà ở Australia leo thang sau khi Ngân hàng Trung ương nước này (RBA) hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và tuyên bố sẽ giữ lãi suất ở mức này trong vòng ít nhất 3 năm. Nhiều người Australia cũng tìm mua căn nhà lớn hơn để có không gian làm việc tại nhà, chưa kể mức tăng giá nhà nhanh chóng tạo tâm lý bị ngoài cuộc, khiến người mua đổ xô vào thị trường.

Commonwealth Bank of Australia, ngân hàng cho vay thế chấp nhà lớn nhất nước này dự báo giá nhà ở Australia có thể tăng 16% trong vòng 2 năm tới.

Hôm thứ Bảy vừa rồi diễn ra cuộc đấu giá một căn nhà nhỏ, đã cũ có hai phòng ngủ ở khu ngoại ô Paddington của Sydney. Giá chào mua bắt đầu từ 1,4 triệu Đôla Australia (1,1 triệu USD), cao hơn 150.000 Đôla Australia so với giá chào bán. Cuộc đấu giá diễn ra sôi động và cuối cùng căn nhà được bán nhanh gọn với mức giá 1,7 triệu Đôla Australia.

Tại New Zealand, giá nhà cũng tăng 13% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ New Zealand đang tính yêu cầu Ngân hàng Trung ương (RBNZ) xem xét ảnh hưởng đối với giá nhà khi thiết lập lãi suất - một thay đổi mà RBNZ phản đối. Để hạ nhiệt giá nhà, RBNZ đang tính áp các hạn chế cho vay đối với nhà đầu tư bất động sản.

Cho tới gần đây, vẫn có những lo ngại rằng thị trường bất động sản Australia sẽ bị nhấn chìm bởi nguồn cung ồ ạt khi những người mất việc vì Covid-19 buộc phải rao bán nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, nền kinh tế Australia đã phục hồi nhanh hơn dự kiến, và người dân bắt đầu nối lại việc thanh toán nợ vay thế chấp nhà sau giai đoạn hoãn nợ kéo dài 6 tháng trong năm ngoái.

Nguồn cung nhà hạn hẹp đang là một nhân tố quan trọng khiến giá nhà ở Australia tăng mạnh. Số nhà rao bán trong 3 tuần đầu tháng 2 ở nước này giảm 26% so với cùng kỳ 2020, theo CoreLogic.

Một dấu hiệu khác của cơn sốt giá nhà ở Australia số khoản vay thế chấp nhà được phê chuẩn trong tháng 1 tăng 10,5% so với cugf kỳ năm ngoái, theo Cơ quan Thống kê quốc gia.

Westpac Banking Corp. dự báo giá nhà ở Australia có thể tăng 20% trong năm nay và năm tới.