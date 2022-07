Diễn ra trong nhiệm kỳ Việt Nam là Chủ tịch kênh Giáo dục ASEAN, Đối thoại Chính sách SHARE lần thứ 15 với chủ đề “Hướng tới tương lai của một không gian giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á” được kỳ vọng là nơi chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và đề xuất các sáng kiến nhằm thiết lập không gian giáo dục đại học chung trong khu vực Đông Nam Á. Các mục tiêu đó đều phù hợp với ưu tiên của Việt Nam là nâng cao chất lượng, tăng cường hội nhập, đổi mới và tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học.

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh Không gian giáo dục đại học ASEAN là một nền tảng chung, tạo cơ hội tốt để cùng chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và đề xuất các chiến lược. Lộ trình về không gian được phát triển trong bối cảnh giáo dục đại học thay đổi trên toàn cầu và sự gián đoạn đối với sinh viên do đại dịch Covid-19.

“Tôi tin tưởng sẽ tạo ra sự hài hòa và hỗ trợ quốc tế hóa giáo dục đại học ASEAN, đặc biệt tăng cường kết nối giữa con người với con người và hỗ trợ xây dựng cộng đồng ASEAN”, Thứ trưởng khẳng định.

Chia sẻ những chính sách, đầu tư của Việt Nam và thành quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của khu vực, quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ mong muốn được lắng nghe nhiều hơn các ý kiến trao đổi tại Đối thoại để hỗ trợ phát triển giáo dục đại học ở phạm vi quốc gia và khu vực.

Cũng trong buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi cho biết: “Ban Thư ký ASEAN nhận thấy tầm quan trọng cốt yếu của sức mạnh cùng nhau hợp tác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tối đa hóa tác động của các sáng kiến ​​của chúng tôi trong khu vực”. Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao những công việc có giá trị mà các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác khu vực đã thực hiện trong việc hướng tới một không gian chung cho giáo dục đại học ở Đông Nam Á.

Đối thoại Chính sách SHARE sẽ tập trung thảo luận về những đổi mới và sáng kiến góp phần vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục đại học ở Đông Nam Á; về cấu trúc và nguồn lực cần thiết để đảm bảo tính bền vững của không gian giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

Lộ trình thực hiện Không gian giáo dục đại học ASEAN 2025 được xây dựng bởi nhóm công tác giáo dục đại học ASEAN về dịch chuyển, Ban thư ký ASEAN, Quỹ ASEAN và Chương trình SHARE. Mục tiêu của việc xây dựng lộ trình là nhằm tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân và chuyển giao kiến thức trong ASEAN thông qua việc thúc đẩy dịch chuyển sinh viên trong ASEAN vào năm 2025 và triển khai Học bổng ASEAN.

Lộ trình dự kiến trình Cấp cao ghi nhận tại Hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức tại Campuchia vào tháng 11/2022.

Được biết, Chương trình SHARE (Support to Higher Education in the ASEAN Region) khởi động từ 3/2014, là chương trình giáo dục đại học hàng đầu của Liên minh châu Âu kết hợp với ASEAN, nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hoạt động của ASEAN về giáo dục. Các hợp phần của Chương trình bao gồm: các đối thoại chính sách, khung tham chiếu về chất lượng và đảm bảo chất lượng khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ trong ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa ASEAN và EU, các chương trình học bổng cho sinh viên trong khối ASEAN và EU.