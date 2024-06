Thống đốc yêu cầu các ngân hàng tuyệt đối không tham gia và tiếp tay mua gom vàng

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về quản lý thị trường, ghi nhận phản ánh và kiến nghị từ thị trường, thảo luận các giải pháp/biện pháp ổn định thị trường vàng.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam cùng các doanh nghiệp trong ngành. Tại đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để ổn định thị trường vàng.

Theo Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng, trước đây cơ chế quản lý thị trường vàng cơ bản ổn định, được vận hành theo Nghị định 24/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, từ 2021 đến nay, thị trường vàng diễn biến bất thường, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tăng cao, có thời điểm lên tới 18 triệu đồng/lượng, tương đương 26%.

Ông Dũng cho rằng, ngoài lý do khách quan như giá vàng thế giới diễn biến phức tạp, các kênh đầu tư đình trệ, trái phiếu khó khăn thì không loại trừ hiện tượng gây lũng đoạn, thổi giá, trục lợi trái phép, đầu cơ. Những hành vi này tác động tiêu cực đến an ninh, an toàn tài chính tiền tệ - ngân hàng và tâm lý xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho việc mua gom vàng, tham gia tung tin thất thiệt về giải pháp, chính sách quản lý thị trường vàng.

Theo đó, đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường và tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô. Trước thực tế này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo nhằm bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Trong thời gian đầu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tổng cộng 9 phiên đấu thầu vàng với hơn 1,8 tấn vàng. Từ ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai bán vàng tới người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước cùng với Công ty SJC và ghi nhận kết quả khả quan, trong vòng 19 ngày, giá vàng trong nước đã được thu hẹp đáng kể với giá thế giới, chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết thêm, thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để duy trì can thiệp thị trường vàng khi cần thiết, nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giá vàng ở mức hợp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định đủ nguồn lực, công cụ và quyết tâm để thực hiện mục tiêu này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với các bộ/ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra để làm rõ những sai phạm, xử lý (nếu có) của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an quán triệt các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra, đặc biệt tại địa bàn trọng điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đối với mục tiêu dài hạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổng kết kết quả thực hiện Nghị định 24, tiếp thu ý kiến tham vấn, đóng góp của các cá nhân, đơn vị, từ đó tổng kết và có đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với bối cảnh mới, bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường vàng, đồng thời ngăn chặn hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, gây lạm phát.

Tại cuộc họp, các ngân hàng và doanh nghiệp đều đánh giá cao các giải pháp chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý thị trường vàng thời gian qua, thu hẹp được chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau ba tuần bán vàng theo hình thức mới, hiện giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng, thu hẹp đáng kể so với mức gần 20 triệu đồng thời gian trước.

Các đơn vị tham gia bán vàng miếng SJC khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, công nghệ để tạo sự thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vàng thực, loại bỏ việc đầu cơ. Tuy nhiên, cũng cần truyền thông để người dân nhận thức rõ, tránh hiệu ứng tâm lý khi mua vàng. Vì vậy, người dân cần thận trọng, tránh hiệu ứng tâm lý khi mua vàng để hạn chế rủi ro.

Theo quy định tại Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm làm đầu mối thực hiện quản lý Nhà nước về thị trường vàng. Việc điều hành thị trường vàng, cần căn cứ vào diễn biến bối cảnh trong nước, quốc tế, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế vĩ mô để quyết định thời điểm, mức độ, liều lượng can thiệp thị trường vàng phù hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 24 và các văn bản pháp luật khác liên quan đến thị trường vàng; chấp hành và thực hiện nghiêm các yêu cầu của Đoàn thanh tra liên ngành về hoạt động kinh doanh vàng…

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ, các yêu cầu về minh bạch thị trường vàng…; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo thống kê do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu, đảm bảo số liệu phải đúng và phù hợp với hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ, các yêu cầu về minh bạch thị trường vàng…; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo thống kê do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu, đảm bảo số liệu phải đúng và phù hợp với hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán. Mặt khác, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống rửa tiền, trong đó phải chú trọng hướng dẫn, đào tạo cán bộ nhận diện được các giao dịch đáng ngờ để thông báo cho các cơ quan chức năng về phòng chống rửa tiền.

Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho việc mua gom vàng, tham gia tung tin thất thiệt về giải pháp, chính sách quản lý thị trường vàng.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 24, Thống đốc yêu cầu các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng kết, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Cập nhật thị trường vàng ngày 21/6 cho thấy, cả 4 ngân hàng thương mại và SJC đều công bố giá bán vàng miếng ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Mức giá bán ra 76,98 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết ở hầu hết tất cả các ngân hàng thương mại như ACB, Sacombank, HDBank, Eximbank, Doji và PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý.

Trên thế giới, giá vàng ở mức 2.363 USD/ounce, tăng hơn 28 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới đang ở mức 72,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC trong nước chỉ còn cao hơn thế giới 4,5 triệu đồng thay vì mức 5,2 triệu đồng như hôm qua.

Hoạt động xếp hàng, mua bán vàng diễn ra tại các hội nhóm trên mạng xã hội.

Mặc dù vậy, hoạt động mua bán vàng trao tay trên thị trường chợ đen hay việc xếp hàng đăng ký mua hộ vàng vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.

Khảo sát nhanh tại một số hội nhóm trên các mạng xã hội, phóng viên ghi nhận giá mua/bán vàng miếng SJC tại thị trường ngầm dao động từ 80 – 82 triệu đồng/lượng, cao hơn mức giá niêm yết của Ngân hàng Nhà nước từ 3 – 5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù các ngân hàng thương mại đều đã triển khai bán vàng trực tuyến, song vẫn ghi nhận những trường hợp thuê người để đăng ký mua vàng với thù lao dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lần.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VnEconomy, lãnh đạo Công ty SJC cho biết sẽ đảm bảo số lượng vàng theo nhu cầu của người dân. Đồng thời, cảnh báo người dân không bị tâm lý kích động mà vội vàng mua vàng trong thời điểm thị trường đang biến động khó lường.