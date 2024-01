Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary tổ chức, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để hai bên cùng nhau chia sẻ, mở ra một thời kỳ mới cho sự hợp tác, phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Cùng dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội và đông đảo các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam-Hungary.

Hungary là Đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung-Đông Âu

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và Hungary; nghe giới thiệu về khả năng và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, Diễn đàn dành thời gian để các doanh nghiệp đặt các câu hỏi và được lãnh đạo các bộ, ngành hai bên giải đáp các vấn đề quan tâm như: Chiến lược phát triển kinh tế của mỗi nước; các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế chính sách; thủ tục, hạ tầng, nguồn nhân lực… Cùng với đó, doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi, kết nối để hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Hungary là một trong những nước đi đầu về công nghiệp điện tử, dược phẩm, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất linh kiện ô tô… đồng thời là quốc gia có quan hệ Đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam ở khu vực Trung-Đông Âu. Việt Nam đang tiếp tục là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với nhiều tiềm năng phát triển những lĩnh vực nêu trên, đồng thời đã được xác định là một mắt xích quan trọng trong chính sách "hướng đông" của Hungary. Theo đó, kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại luôn được quan tâm, thúc đẩy phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực:

Về đầu tư, với hơn 21 dự án và hơn 72,26 triệu USD vốn đăng ký, Hungary xếp thứ 52/144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam, đa số trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư sang Hungary 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 5,8 triệu USD.

Về thương mại, với lợi thế của EVFTA, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong năm 2022, thương mại song phương giữa hai nước đạt trên 1,2 tỷ USD, gấp 1,63 lần năm 2019.

VIỆT NAM ĐANG LÀM MỚI CÁC ĐỘNG LỰC CŨ

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ tốt đẹp hơn 70 năm qua là nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với tinh thần chân thành, thực chất, hiệu quả, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã cùng nhau thống nhất về định hướng, các biện pháp chủ yếu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; trong đó hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng, quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và khuyến khích đầu tư sâu hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư hai nước hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về quan hệ hai nước, từ đó yên tâm hợp tác, đầu tư, mang lại lợi ích cho chính mình, cho hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary - Ảnh: VGP

Thông tin tới diễn đàn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang huy động mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hiện nay Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá về hoàn thiện thể chế pháp luật; đột phá về phát triển hạ tầng và đột phá về đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Qua đó giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

"Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân và môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển để các nhà đầu tư yên tâm. Nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, tỉ giá, lãi suất biến động lớn thì rất khó cho các nhà đầu tư", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là "xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư" và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Việt Nam luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam, vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp, vì phát triển của mỗi nước, vì quan hệ Việt Nam-Hungary và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

HUNGARY SẼ ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ SANG VIỆT NAM

Về phần mình, Thủ tướng Hungary cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả. Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, những trao đổi của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giúp ông và phía Hungary hiểu rõ hơn về Việt Nam. Ông bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ của Thủ tướng về truyền thống lịch sử, giữ gìn độc lập và bản sắc văn hóa mạnh mẽ của Việt Nam.

Nhắc lại quá trình lịch sử, phát triển của Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, Hungary là nền kinh tế phát triển đa dạng; người Hungary có nhiều phát kiến khoa học, công nghệ; GDP của Hungary có sự đóng góp 80% từ xuất khẩu. Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Đây là những lợi thế để doanh nghiệp nói chung, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mỗi nước.

Ông cho rằng, tuy không đạt được mức tăng trưởng như Việt Nam nhưng tăng trưởng của Hungary vẫn rất đáng kể so với các nước châu Âu. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế rất đa dạng và Hungary cũng nằm trong nhóm những nước hàng đầu thế giới về độ đa dạng kinh tế. Ông khẳng định Hungary có năng lực mạnh về nghiên cứu và sản xuất. Nhiều sản phẩm mà thế giới đang dùng được phát minh bởi người Hungary như máy pha cà phê, bút bi, máy tính hay khối rubik…

Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, Hungary ủng hộ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Với vai trò, vị trí của mình trong EU, Hungary tiếp tục thúc đẩy để các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường EU.

Thủ tướng Hungary mong muốn đẩy mạnh thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, đề nghị phía Việt Nam thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh sang đầu tư tại Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: VGP

"Việt Nam tăng trưởng rất nhanh và chúng tôi mong muốn đầu tư của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam", Thủ tướng Viktor Orbán nói và khẳng định tương tự Việt Nam, Hungary sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Ông cũng cho rằng có một trở ngại lớn về khoảng cách địa lý giữa hai nước, song có giải pháp cho điều này thông qua việc mở các đường bay thẳng, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là các sinh viên nước này đang học ở nước kia. Hiện có khoảng 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary theo diện học bổng Chính phủ.

Ông cho biết rất mong chờ trong năm tới sẽ được tới thăm Việt Nam và khi đó sẽ kiểm điểm tình hình và kết quả triển khai những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

*Chiều cùng ngày giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Hành chính công Quốc gia Hungary. Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng và Phu nhân đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.