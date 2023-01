Thủ tướng: Không để thiếu năng lượng cho phát triển đất nước

Chiều 10/01/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

MỘT NĂM CỦA NHỮNG KỶ LỤC

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và ghi nhận những thành tích, đóng góp của PVN năm 2022 đối với những thành tựu, kết quả chung của cả nước, nhất là trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn.

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, thách thức "kép" cả bên trong và bên ngoài, Tập đoàn đã làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, nặng nề, đồng thời tích cực giải quyết các công việc tồn đọng, kéo dài, ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ như tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kỷ lục mà Tập đoàn đạt được trong năm 2022. Đó là kỷ lục về sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,98 triệu tấn, vượt 28% kế hoạch năm; kỷ lục về sản lượng sản xuất và xuất khẩu phân đạm với 1,88 triệu tấn (vượt 17% kế hoạch), xuất khẩu 606 nghìn tấn với giá trị cao, đóng góp 37,4% giá trị xuất khẩu phân bón 1,08 tỷ USD, đưa nước ta từ nước nhập khẩu trở thành nước xuất khẩu phân bón với giá trị cao; kỷ lục về sản xuất xăng dầu, bao gồm cả lọc hóa dầu Nghi Sơn và Dung Quất, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Tập đoàn cũng đạt kỷ lục về tổng doanh thu trong 61 năm qua với 931,2 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD), khẳng định vai trò là tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu có quy mô, sức ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế của đất nước; kỷ lục về lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 82 nghìn tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD); kỷ lục về nộp ngân sách Nhà nước với 170,6 nghìn tỷ đồng (hơn 7,2 tỷ USD), chiếm tỉ trọng khoảng 9,6% trong tổng thu ngân sách Nhà nước.

Một kỷ lục khác là Tập đoàn có 3 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; 7 công trình đoạt giải thưởng VIFOTEC. Giá trị thương hiệu tăng lên, niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân với Tập đoàn được củng cố và tăng cường.

Ngoài ra, trong năm 2022, Tập đoàn đã rất quyết liệt xử lý có hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng. Đồng thời chủ động, báo cáo các cơ quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, đặc biệt, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Dầu khí năm 2022.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC MỤC TIÊU LỚN TRONG NĂM 2023

Nhận định về năm 2023, Thủ tướng cho rằng thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi khi cạnh tranh chiến lược gay gắt, lạm phát trên toàn cầu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa, thị trường năng lượng, giá dầu thô và các sản phẩm dầu khí còn nhiều biến động, xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường… Các vấn đề này sẽ có nhiều tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của Tập đoàn.

Tuy nhiên, Tập đoàn đã trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn sau 61 năm hình thành và phát triển, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những tồn tại, bất cập, ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về hoạt động dầu khí

tại mỏ Bạch Hổ, mỏ dầu khai thác đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: PVN.

Thủ tướng đánh giá cao phương châm 2023 của Tập đoàn là "quản trị biến động, mở rộng quy mô, tăng tốc chuyển đổi số, dịch chuyển mô hình, nâng cao năng suất, tái tạo kinh doanh", đồng thời đề nghị Tập đoàn, toàn ngành dầu khí tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chủ yếu.

Thứ nhất, không để thiếu năng lượng cho phát triển, vận hành an toàn, ổn định với công suất cao và có hiệu quả các dự án, nhà máy, công trình dầu khí, góp phần chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu xăng dầu, điện, phân bón cho đất nước.

Thứ hai, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, phấn đấu bằng hoặc vượt mức kết quả đạt được trong năm 2022.

Thứ ba, phải đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển trong toàn Tập đoàn và phải đặt mục tiêu trong năm 2023 là quyết tâm khởi công được các dự án trọng điểm, nghiên cứu đề xuất các dự án mới tận dụng thế mạnh của Tập đoàn.

Thứ tư, bổ sung, hoàn thiện xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển về năng lượng, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành Dầu khí phù hợp với xu thế mới, đồng thời xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ; nghiên cứu các dự án năng lượng mới, điện gió ngoài khơi…

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong thực hiện phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế cho hoạt động dầu khí, kiên định nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể.

NÂNG CAO TINH THẦN DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để hoàn thành các mục tiêu trên, PVN phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; các nhiệm vụ cụ thể được giao phải được cụ thể hóa vào kế hoạch của Tập đoàn cũng như của từng đơn vị để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.

"Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm với khát vọng xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là đơn vị nòng cốt của ngành Dầu khí, có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao ở trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng đề nghị, đồng thời nhấn mạnh, Tập đoàn phải tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, dịch chuyển mô hình, tăng năng suất lao động; tái tạo kinh doanh...

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng báo cáo với Thủ tướng về tình hình hoạt động

của lĩnh vực điện. Ảnh: PVN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; có các giải pháp về tài chính minh bạch, phù hợp, hiệu quả tối ưu; quản trị tốt công tác đầu tư, lấy lại tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả các dự án; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, có chính sách tiền lương phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm bảo đảm an toàn, môi trường và phát triển bền vững; đặc biệt tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; truyền thông để xây dựng thương hiệu, giúp xã hội hiểu, ủng hộ, tạo đồng thuận, xung lực, cảm hứng thực hiện các nhiệm vụ.

Về các kiến nghị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 29/9/2022. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương xử lý các kiến nghị; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải xác định hỗ trợ PVN trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu năm 2023, không chỉ của Tập đoàn Dầu khí mà là của cả nước để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế đất nước, đồng thời nhấn mạnh: “Chính phủ, các cơ quan luôn bên cạnh PVN, chia sẻ những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn, khích lệ, động viên những việc đã làm được, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc".