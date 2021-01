Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhanh chóng dập dịch trước Tết, khoanh gọn ổ dịch

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng chống Covid-19 chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết từ 25/1 đến nay đã ghi nhận 150 trường hợp mắc tại 05 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (130), Quảng Ninh (15), Hà Nội (2), Hải Phòng (1), Bắc Ninh (1).

Đến sáng 29/1, tỉnh Hải Dương đã xét nghiệm 3.672/4.890 mẫu, còn lại 1.218 mẫu đang thực hiện xét nghiệm. Bộ Y tế tiếp tục khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Tỉnh Quảng Ninh đã truy vết, lấy mẫu khoảng 10.000 người, xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu, phát hiện 15 trường hợp mắc, tất cả đều có liên quan đến bệnh nhân 1552 làm việc tại sân bay Vân Đồn. Chưa ghi nhận trường hợp mắc có liên quan đến 8 trường hợp cư trú tại Đông Triều làm việc tại Công ty POYUN tỉnh Hải Dương có kết quả dương tính, đến nay 149 trường hợp tiếp xúc gần đều có kết quả âm tính.

Các trường hợp mắc tại Hải Dương chủ yếu tập trung tại Công ty TNHH POYUN, chưa ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng khu vực Chí Linh.

Các trường hợp mắc tại các tỉnh khác (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng) đều có liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh - VGP.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Virus chủng mới lây lan rất nhanh, chúng ta cần hành động nhanh hơn, xét nghiệm nhanh trên diện rộng, thần tốc truy vết và thực hiện những biện pháp đồng bộ khác để ngăn chặn kịp thời và hiệu quả việc lây nhiễm ra cộng đồng ở các địa phương. Một tinh thần Việt Nam, quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong phòng chống dịch kịp thời chính là thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng yêu cầu, thần phải nhanh chóng dập dịch trước Tết, khoanh gọn các ổ dịch là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay.

Các địa phương phải nêu cao cảnh báo dịch, kìm hãm tốc độ và chặn đứng lây nhiễm trong thời gian sớm nhất; đảm bảo xét nghiệm nhanh trên diện rộng đối với tất cả người có triệu chứng và những người tiếp xúc gần với người bệnh.

Thủ tướng đồng ý kích hoạt hệ thống bệnh viện dã chiến, đào tạo tập huấn lại cho các nhân viên y tế; đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế để điều trị cả bệnh nhân Covid-19 và những bệnh nhân khác.

Những địa phương có ca nhiễm mới trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với những khu vực có nguy cơ cao, cần khoanh vùng hợp lý, chặt chẽ không nên làm quá rộng mà tê liệt các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn nhưng cũng không làm quá hẹp để lây nhiễm có thể lan ra. Tiếp tục thực hiện mục tiêu nhưng phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để an lòng dân cả vùng dịch và vùng không có dịch; phòng dịch quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhưng vẫn phải bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là lo Tết cho người dân, cho nên vấn đề cung ứng hàng hóa cho vùng dịch cũng như bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, tươi vui là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, địa phương.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần phát huy tinh thần 4 tại chỗ, các cấp ủy và chính quyền địa phương cần chủ động, sâu sát, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Cho dừng các hoạt động không cần thiết, tập trung đông người; hạn chế tập trung đông người ở đám ma, đám cưới...

Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế, chính quyền địa phương phải chuẩn bị đầy đủ để thực hiện truy vết thần tốc, khoang vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

"Ở địa phương là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, còn ở Trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định phương thức, cách mua vật tư, thiết bị chống dịch. Chúng ta phòng chống tham nhũng, lãng phí nhưng không được làm chậm trễ trong phòng chống dịch vì 'chống dịch như chống giặc', giá cả phải được công khai", Thủ tướng nói.

Các địa phương phải yêu cầu người dân thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" của Bộ y tế; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động liên hoan, tổng kết cuối năm, ở các vùng, miền trên cả nước chứ không chỉ là ở nơi có dịch.

Bộ Y tế cần phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố để tăng tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly; điều phối việc xét nghiệm trên diện rộng; kịp thời hỗ trợ địa phương điều trị ca bệnh nặng hoặc vượt quá khả năng của địa phương.

"Bộ Y tế sớm trình Thủ tướng phương án sản xuất, mua vaccine trên tinh thần sử dụng ngân sách và xã hội hóa nguồn lực, bảo đảm quyền lợi cho người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly tập trung; không để xảy ra lây nhiễm; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

"Chúng ta phải phát động lại việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, như kinh nghiệm của Hải Phòng huy động 30.000 người dân tham gia các tổ chống dịch cộng đồng", Thủ tướng nêu ví dụ.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta tiếp tục chủ trương tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải phòng chống dịch thật tốt. "Nơi nào không làm tốt phải dừng hoạt động. Các địa phương cần động viên, nêu gương tốt, cảm ơn người dân đã tuân thủ tốt trong điều kiện giãn cách xã hội", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các cấp, các ngành chức năng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống tình trạng găm hàng, ép giá để thao túng thị trường, xử lý nghiêm vi phạm. Giãn cách xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, vì vậy, các địa phương cân nhắc sử dụng biện pháp này một cách cụ thể, bảo đảm cuộc sống cho người dân.