Thừa Thiên Huế tìm nhà đầu tư cho nhiều dự án nghìn tỷ

Đầu tiên, Dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đóng thầu vào 8 giờ 30 phút ngày 2/5/2024.

Theo hồ sơ mời thầu, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 4.016 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 129,158 tỷ đồng. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu là 244,3384 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 96 tháng.

Dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu theo Quy hoạch phân khu khoảng 51,6 ha. Trong đó, diện tích đất dự kiến giao Nhà đầu tư thực hiện dự án khoảng 48,82 ha.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng lúa, đường giao thông và mương nội đồng thuộc phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; chiếm 94% diện tích dự án; Đối với khu vực dân cư hiện hữu nằm trong ranh giới nghiên cứu của dự án giữ nguyên hiện trạng; chiếm 6% diện tích dự án.

Tiếp đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cũng vừa công bố danh mục dự án mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện, đối với Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu, với tổng chi phí thực hiện dự kiến 4.123 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích 182.601m2 tại khu đất "vàng" nằm cạnh nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa phận phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Dự án sẽ xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm khoảng 160 căn nhà ở thấp tầng và khoảng 2.100 căn hộ thương mại, dân số dự án khoảng 9.000 người. Ngoài ra, nhà đầu tư trúng thầu phải dành khoảng 2,47ha đất để xây dựng nhà ở xã hội. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 4.123 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 60 tháng.

Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại tại khu vực Khu A – Đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 02/2022. Dự án nhằm mục tiêu hình thành trung tâm thương mại dịch vụ và khu ở cao cấp tại khu vực trung tâm Khu A – Đô thị mới An Vân Dương.

Đô thị mới An Vân Dương có tổng diện tích xây dựng khoảng 1.700ha, được chia thành 4 khu đô thị. Cụ thể, Khu A - Khu đô thị mới Thủy An, kết hợp với việc xây dựng phát triển trung tâm thương mại thành phố; Khu B - Khu đô thị mới Thủy Vân, kết hợp với việc xây dựng phát triển trung tâm hành chính khu đô thị mới An Vân Dương; Khu C - Khu đô thị mới Phú Thượng, kết hợp với việc xây dựng trung tâm thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí cấp thành phố và Khu D - khu đô thị mới Phú Dương, kết hợp với việc phát triển dịch vụ du lịch.