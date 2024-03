Tiện ích đa tầng mang tới trải nghiệm sống thượng lưu tại Vinhomes Golden Avenue Móng Cái

TRẢI NGHIỆM SỐNG ĐẲNG CẤP CHƯA TỪNG CÓ TẠI MÓNG CÁI

Trong bức tranh tổng thể ngày càng sôi động của cuộc sống tại thành phố vùng biên, Vinhomes Golden Avenue là một mảnh ghép quan trọng, trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và mở ra vô vàn đặc quyền sống thượng lưu cho cộng đồng cư dân. Với hệ sinh thái tiện ích 5 sao được thiết kế đa tầng, Vinhomes Golden Avenue mang tới những trải nghiệm chưa từng có tại thành phố Móng Cái.

Lớp tiện ích đầu tiên đến từ hệ thống thảm thực vật xanh mát với hàng trăm ngàn cây hoa, bao phủ toàn bộ khu đô thị và tạo nên một môi trường sống trong lành bậc nhất trong khu vực. Trong đó, hệ thống tiện ích xanh được thiết kế đa dạng với các công viên nội khu, công viên trung tâm rộng 13.000m2 mang tới những tiện ích đẳng cấp như bể bơi phong cách resort rộng 1.700m2, bể bơi trẻ em đa sắc màu, sân gym ngoài trời, sân tennis, vườn yoga, vườn nướng BBQ,… góp phần mang lại những trải nghiệm sống chưa từng có cho cư dân tại Móng Cái.

Đặc biệt, trải nghiệm sống còn được nâng tầm nhờ sự phát triển đa dạng của hàng trăm shophouse, với những tuyến phố thương mại được phát triển theo mô hình hấp dẫn. Đơn cử như tuyến phố thương mại Little Shanghai được Vinhomes phát triển theo phong cách China Town nổi tiếng. Đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn để phát triển kinh tế đêm và nâng tầm trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân khu đô thị cũng như trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

Cùng với việc nâng tầm trải nghiệm sống, Vinhomes còn mang tới Móng Cái những thương hiệu được bảo chứng giúp hoàn thiện hệ tiện ích đa tầng với trường liên cấp do Vinschool phát triển và Phòng khám đa khoa Vinmec. Cư dân sẽ được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp nhất và trải nghiệm giáo dục tư thục chất lượng cao lần đầu xuất hiện tại Móng Cái.

Bên cạnh đó, chuẩn sống thượng lưu của Vinhomes Golden Avenue còn đến từ hệ thống quản lý và an ninh đa lớp của Vinhomes, đảm bảo an toàn 24/7 với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm và được đào tạo bài bản, giúp cư dân của khu đô thị an tâm tận hưởng chất sống 5 sao đáng mơ ước.

Mỗi sáng thức dậy, cư dân của Vinhomes Golden Avenue được chào đón bởi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa với bầu không khí trong lành. Bên ngoài ngôi nhà là một không gian xanh mát với những công viên rộng lớn, nơi những hàng cây trải dài tạo nên một bức bình phong tự nhiên giữa lòng đô thị sôi động.

Một ngày hoàn hảo sẽ được tạo nên từ những buổi tập yoga trong không gian xanh mát; hòa mình vào làn nước mát lạnh của bể bơi resort; vui chơi cùng con trẻ tại các công viên đa dạng tiện ích và cuối cùng là những bữa tiệc quây quần bên gia đình, bạn bè tại khu BBQ ngoài trời hay trên các tuyến phố đêm sầm uất…

ĐÓN TƯƠNG LAI MỚI CÙNG VỊ THẾ ĐỘC TÔN

Với những trải nghiệm không thua kém gì các đô thị hàng đầu trên cả nước, Vinhomes Golden Avenue không chỉ là một lựa chọn an cư mà còn là biểu tượng của một phong cách sống. Nhờ hệ tiện ích đồng bộ, quy hoạch khép kín với môi trường sống đẳng cấp, Vinhomes Golden Avenue đã trở thành tâm điểm của thị trường kể từ khi ra mắt. Bên cạnh công năng để ở, khu đô thị này còn hấp dẫn khách hàng và nhà đầu tư khi là một nơi an cư - kinh doanh hoàn hảo.

Vinhomes Golden Avenue trở thành tâm điểm của thị trường ngay khi ra mắt.

Được quy hoạch tại vị trí đắc địa, Vinhomes Golden Avenue nằm tại tâm điểm giao thoa của dòng khách nội địa và quốc tế. Chỉ mất từ 5-15 phút để di chuyển từ khu đô thị đến các trung tâm giao thương giữa hai nước, tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Nhờ đó, Vinhomes Golden Avenue hứa hẹn sẽ là nơi tập trung của cộng đồng doanh nhân và trở thành trung tâm kinh doanh - giao thương nhộn nhịp và tiềm năng nhất trong khu vực.

Đặc biệt, vào thời điểm hiện tại, khi hạ tầng giao thông kết nối đã được hoàn thiện với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái và nhiều chính sách kích cầu giao thương, du lịch đang phát huy hiệu quả, Vinhomes Golden Avenue càng thể hiện rõ vị thế độc tôn trong khu vực. Khu đô thị này sẽ là điểm dừng chân của hàng triệu du khách Việt Nam cũng như du khách quốc tế đến từ khu vực Đông - Bắc Á trên hành trình du lịch, khám phá cũng như phát triển cơ hội kinh doanh tại cửa ngõ kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Khu đô thị nằm giữa tâm điểm giao thương Việt Nam - Trung Quốc với hạ tầng giao thông hoàn thiện.

Kết hợp những yếu tố trên với sự “tăng nhiệt” của thị trường bất động sản, Vinhomes Golden Avenue đã trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn, đón đầu sự phát triển trong tương lai với những sản phẩm vượt trội đáp ứng cho nhu cầu ở, kinh doanh hoặc kết hợp hoàn hảo được cả hai yếu tố.

Khách hàng và nhà đầu tư có thể tận dụng để đầu tư kinh doanh, khai thác dòng khách khổng lồ với nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú, mua sắm lớn hoặc cho thuê mặt bằng để thu về dòng tiền ổn định. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường Móng Cái vẫn chưa có khu đô thị nào phát triển xứng tầm, những sản phẩm của Vinhomes Golden Avenue - khu đô thị đáng sống hàng đầu Móng Cái - càng trở nên hấp dẫn hơn đối với cả giới đầu tư và người mua ở thực.