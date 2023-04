Tìm giải pháp giúp doanh nghiệp đăng ký lưu hành xe siêu trường, siêu trọng “dễ thở” hơn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông vận tải, các Khu Quản lý đường bộ yêu cầu thực hiện các giải pháp phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong cấp giấy phép lưu hành xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Đối với công tác cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải chở hàng siêu trường, siêu trọng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, các Khu quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay việc chậm trễ, từ chối cấp.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu vận tải của doanh nghiệp và người dân.

Khi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lưu hành xe cần tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe, không được gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy phép lưu hành xe phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản để doanh nghiệp được biết.

Trường hợp cố tình gây khó khăn, từ chối cấp giấy phép lưu hành xe mà không nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản hoặc đưa ra các yêu cầu không có trong quy định cần phải xem xét, xử lý trách nhiệm, cả trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, bộ phận.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện hoặc nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn trong công tác cấp giấy phép lưu hành xe không đúng quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện có nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy phép lưu hành xe không đúng quy định, phản ánh về Cục Đường bộ qua Đường dây nóng số 1900 599870 nhánh số 1 hoặc ứng dụng "DRVN – Cục Đường bộ Việt Nam" hoặc số điện thoại 0964.88.7777 để giải quyết, xử lý kịp thời.

Đối với xe quá khổ giới hạn lưu thông chở hàng hóa là ô tô, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lưu hành xe đối với xe quá khổ giới hạn (bao gồm tổ hợp sơ-mi rơ-moóc chở xe, sơ-mi rơ-moóc tải) đã được cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với cấp phép loại phương tiện này, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý thời gian thực hiện từ 20/4 - 20/7/2023. Trong đó, về kết cấu hạ tầng đường bộ chỉ xem xét cấp giấy phép lưu hành xe nếu tuyến đường có tối thiểu 2 làn xe, bề rộng làn xe lớn hơn hoặc bằng 3,5m.

Về điều kiện lưu thông phải bổ sung đầy đủ trong giấy phép lưu hành xe các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ, hạn chế lưu thông qua khu đô thị, khu đông dân cư, giờ cao điểm; tốc độ lưu thông đảm bảo an toàn với từng đoạn tuyến đường đi qua.

Giấy phép lưu hành xe cần ghi rõ trách nhiệm của người điều khiển xe phải đem giấy phép lưu hành xe theo xe và xuất trình giấy phép lưu hành xe khi thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, công an và cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát giao thông trên đường bộ yêu cầu. Hàng tháng, các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả cấp giấy phép lưu hành xe, trong đó có thêm nội dung về số lượng giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn chở hàng hóa là ô tô.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền đến các hội viên, doanh nghiệp vận tải chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cấp giấy phép lưu hành xe trên đường bộ, thực hiện đúng các yêu cầu, quy định trong giấy phép lưu hành xe được cấp khi tham gia giao thông trên đường bộ.