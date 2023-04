Nguy cơ phát sinh thêm tiêu cực trong công tác đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải đề nghị xử nghiêm

Bộ Giao thông vận tải có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

NGƯỜI DÂN VẪN "KHÓ NHỌC" VÌ ĐĂNG KIỂM

Bộ Giao thông vận tải cho biết thời gian qua, để khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Chính phủ và nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cấp bách.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm giải quyết khó khăn, bất cập trong hoạt động kiểm định và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

Tuy nhiên, "việc đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để và hiện vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, có thể phát sinh thêm một số vi phạm, tiêu cực khác", Bộ Giao thông vận tải nhìn nhận.

Theo ghi nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị đăng kiểm 63-02D của Công ty TNHH ô tô Quốc Thắng (Tiền Giang) yêu cầu chủ xe phải cung cấp "chứng từ bảo dưỡng, bảo trì, định kỳ, hình ảnh chứng minh công tác bảo dưỡng" và chỉ tiếp nhận kiểm định phương tiện khi chủ xe là chính chủ hoặc có giấy ủy quyền không đúng quy định tại Thông tư số 16.

Một số đơn vị như: 60-01S (Đồng Nai), 50-04V và 50-03S ở TP. Hồ Chí Minh chưa chủ động áp dụng linh hoạt việc đặt lịch hẹn kiểm định thông qua ứng dụng phần mềm hoặc cấp phát số thứ tự, dẫn đến tình trạng chủ phương tiện có tâm lý sợ mất lượt.

Do đó, chủ xe phải đưa các phương tiện đến xếp hàng sẵn trong, ngoài khu vực của đơn vị để chờ đến lượt vào kiểm định và ăn, ngủ tại xe nên càng tạo thêm áp lực cho đơn vị đăng kiểm cũng như các phương tiện khác khi đi đăng kiểm. Từ đó, gây tâm lý mệt mỏi cho người đưa xe đi kiểm định cũng như gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đơn vị nói riêng và của cả lĩnh vực đăng kiểm nói chung.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa từ chối tiếp nhận thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu hoặc đơn vị đăng kiểm 29-14D hẹn thời gian giải quyết cấp miễn kiểm định lần đầu quá dài.

Ngoài ra, "còn xuất hiện một số thông tin nhân viên đơn vị đăng kiểm, cò xe tranh thủ tình hình ùn tắc để có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí "xếp lốt" phương tiện không theo trình tự, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội", Cục Đăng kiểm nêu rõ bất cập.

XỬ NGHIÊM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRỤC LỢI TỪ ÙN TẮC ĐĂNG KIỂM

Do đó, để tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, từng bước khắc phục triệt để những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời kịp thời ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi, gây mất an ninh trật tự, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trung tâm đăng kiểm.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các trung tâm đăng kiểm dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ.

Đặc biệt, "các địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm để thực hiện các hành vi trục lợi như: nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem, giấy chứng nhận kiểm định..., gây bức xúc dư luận xã hội, mất niềm tin của nhân dân", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông.

Trường hợp phát hiện các sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ.

UBND các tỉnh cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm; tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi tiêu cực xin gọi tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 024.37684702 hoặc 098.596.1766.