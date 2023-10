Tòa T4 nhà ở xã hội Golden City An Giang cất nóc

KHẲNG ĐỊNH UY TÍN VÀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Với quyết tâm mang đến tổ hợp nhà ở xã hội chất lượng tốt, hiện thực hóa giấc mơ an cư của người dân An Giang tại trung tâm thành phố Long Xuyên, chủ đầu tư Đông Á cùng các nhà thầu đã nỗ lực làm việc ngày đêm để dự án cán đích đúng theo kế hoạch.

Ngày 12/10/2023, tòa T4 - tòa căn hộ đầu tiên trong tổ hợp nhà ở xã hội Golden City An Giang đã chính thức cất nóc, mang đến niềm vui chung cho tất cả khách hàng đã, đang và sẽ tin tưởng, lựa chọn nhà ở xã hội Golden City An Giang làm chốn an cư.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công tốt nhất, chủ đầu tư đã lựa chọn những đơn vị có năng lực và uy tín trên thị trường: Tổng thầu - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam và Công ty Cổ phần Alphanam E&C; đơn vị thi công - Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP; đơn vị tư vấn giám sát - Công ty Cổ phần Coninco 3C…

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thi công, nhà ở xã hội Golden City An Giang luôn thực hiện nghiêm ngặt khâu giám sát thi công xây dựng, dự án được huy động tối đa máy móc, công nghệ xây dựng hiện đại, kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào.

Ông Đỗ Đặng Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương Mại Đông Á - đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: “Trên tinh thần thực hiện quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, Chương trình phát triển nhà ở xã hội của tỉnh An Giang cùng quyết tâm trở thành đơn vị điển hình trong tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, chúng tôi mong muốn với việc triển khai 9 tòa nhà ở xã hội Golden City An Giang sẽ giúp người lao động dễ dàng sở hữu được tổ ấm chất lượng tốt, đầy đủ dịch vụ tiện ích với mức giá phù hợp.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, coi nhà ở xã hội Golden City An Giang như ngôi nhà của chính mình để hoàn thiện với chất lượng tốt nhất, với niềm tin rằng đây sẽ trở thành một khu dân cư kiểu mẫu, một miền an cư hạnh phúc mà bất kỳ người dân An Giang nào cũng mong muốn được sở hữu, được trở về”.

Tòa T4 nhà ở xã hội Golden City An Giang đã chính thức cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hiện tại, tiến độ thi công tòa T3 nhà ở xã hội Golden City An Giang cũng đang diễn ra khẩn trương, dự kiến cũng sẽ cất nóc ngay trong tháng 10 này. Cùng với đó, hệ thống tiện ích, cảnh quan tại dự án cũng đang dần được hoàn thiện để tiến tới đưa vào sử dụng cùng thời điểm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

NHÀ Ở XÃ HỘI GOLDEN CITY AN GIANG - TRAO CƠ HỘI MUA NHÀ VỪA TÚI TIỀN CHO NGƯỜI DÂN AN GIANG

Sở hữu vị trí đắc địa tại giao lộ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), nhà ở xã hội Golden City An Giang kết nối linh hoạt với các khu vực trọng điểm trong và ngoài thành phố bằng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ. Theo đó, cư dân tương lai sẽ được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi giải trí hàng đầu thành phố Long Xuyên.

Nhà ở xã hội Golden City An Giang bao gồm 9 tòa, mỗi tòa cao 10 tầng nổi, 1 tầng hầm với 2.578 căn hộ thiết kế hiện đại. Dự án góp phần giải quyết bài toán về nhà ở chất lượng tốt cho người dân An Giang tại khu vực trung tâm thành phố Long Xuyên.

Nhà ở xã hội Golden City An Giang - Miền an cư hạnh phúc giữa lòng thành phố thịnh vượng.

Bên cạnh đó, yếu tố làm nên giá trị đắt giá và khác biệt của tòa T3, T4 nhà ở xã hội Golden City An Giang là hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại, độc đáo: hầm để xe thoáng rộng, khu vui chơi đa sắc màu, vườn dạo bộ xanh mát, quảng trường trung tâm sôi động,... Vì vậy, lựa chọn tòa T3, T4 nhà ở xã hội Golden City An làm chốn an cư, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống bình yên và ngập tràn hạnh phúc.

Nhằm giúp người dân An Giang tiến gần hơn đến ước mơ sở hữu ngôi nhà của riêng mình, nhà ở xã hội Golden City An Giang được Chủ đầu tư đưa ra mức giá vô cùng hợp lý chỉ từ 500 triệu đồng/căn, sổ hồng lâu dài.

Trong bối cảnh quỹ đất thành phố Long Xuyên đang ngày càng chật hẹp và giá nhà không ngừng tăng cao, sự xuất hiện của nhà ở xã hội Golden City An Giang sẽ giúp ước mơ an cư lạc nghiệp của người dân An Giang sớm trở thành hiện thực.