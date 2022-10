Tội phạm công nghệ cao giả nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tiền khách vay

Ngày 26/9, Công an quận Tân Phú khám xét căn nhà số 48 Trần Quang Quá phường Hiệp Tân. Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật như: điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền...

Theo Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi do Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu và đã thực hiện hành vi lừa đảo 600 người tại TP.HCM.

Thạch sử dụng CCCD mang tên Trần Kiều Quốc Dũng (SN 1998, ngụ tỉnh Ninh Thuận) thuê nhà và sắp xếp cho 82 người làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

Sau đó, Thạch chỉ đạo và hướng dẫn các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay. Nhóm lừa đảo này đã mạo danh nhân viên Ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%.

Khi khách hàng vay bắt buộc phải đóng phí bảo hiểm từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng. Sau khi các đối tượng này lấy được thông tin khách hàng thì chuyển cho Thạch làm giả hồ sơ và thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng Quận 6 để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ATM rút tiền và nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay.

Tuy nhiên, khách hàng kích hoạt thẻ ATM giả để rút tiền thì mới biết mình đã bị lừa và hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với nhóm lừa đảo.

Bằng thủ đoạn tương tự, sáng 27/9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cũng đã tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu) và Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 6 người khác có liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.