Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 100 văn bản về xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội đã sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013, thông qua 38 luật, ban hành 45 nghị quyết; Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trên 300 nghị định, nghị quyết, chỉ thị, các bộ, ngành, địa phương ban hành hơn 3.277 văn bản.

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, gắn với khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý. Ngành thanh tra, kiểm toán đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc Ban Chỉ đạo giao. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 9.533 tỷ đồng và 617 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 28 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã kết luận điều tra 7 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án/94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/221 bị cáo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý, quản trị, điều hành trên môi trường số, tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, gắn với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, đảm bảo kết nối, chia sẻ, đồng bộ, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 53 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã xử lý kỷ luật 43 người đứng đầu do tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 21 trường hợp bị xử lý hình sự; đã khởi tố mới 416 vụ án/1.207 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực. Nhiều địa phương đã xử lý kỷ luật, khởi tố bị can là cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTXVN

TẬP TRUNG ĐIỀU TRA, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

Trong những tháng cuối năm 2025 và trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2025.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay. Nhất là tập trung hoàn thành việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, chỉ đạo xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với 2 dự án 2 bệnh viện Trung ương; các dự án năng lượng tái tạo; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung điều tra, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. Nhất là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, dự án sân bay Nha Trang, 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức,...

Tổng Bí thư nêu rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẩn trương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh và các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các địa phương sau hợp nhất, sát nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức và hoạt động ở cấp cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chấn chỉnh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc, gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; khẩn trương xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên dữ liệu nhằm phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời vi phạm.

Chỉ đạo tổng kết toàn diện từ chi bộ, cơ sở Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trước thềm Đại hội XIV của Đảng; từ đó bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị có liên quan;

Vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan;

Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty ZHolding;

Vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương liên quan;

Vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Khoa học và công nghệ Avatek;

Vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.