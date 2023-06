TopCV - Giải mã hành trình “Tiếp lợi thế, nối thành công”

Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam (TopCV) chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới: ‘The Arrow’ (Mũi tên), cấu thành từ nhiều hoạ tiết chấm tròn (dots) và đậm chất công nghệ, như một lời khẳng định mạnh mẽ về sự vươn tầm không ngừng, đúng như cách họ định vị mình từ năm 2016: Leading the next generation of HR Tech (Công nghệ nhân sự).

Đồng thời, nhằm kế thừa tinh thần tiên phong đó, câu khẩu hiệu (Slogan) chính thức: “Tiếp lợi thế, nối thành công” được công bố, như lời khẳng định về bước đi chiến lược của TopCV trong một chương mới đầy hứng khởi.

Theo chia sẻ từ người đại diện TopCV: “Với chiến lược phát triển mới, chúng tôi đặt ra mục tiêu: đưa “lợi thế” trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động từ nội bộ, kinh doanh đến các dự án phát triển sản phẩm của công ty. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua các giải pháp công nghệ mang tính đột phá, cung cấp nhiều hơn các nguồn trợ lực cần thiết để giúp ứng viên và doanh nghiệp mở rộng cơ hội kết nối đến với nhau bởi 3 giá trị đầy ý nghĩa: đúng người, đúng thời và đúng hướng!”.

Trong những năm qua, TopCV đã luôn tập trung phát triển rất nhiều giải pháp hữu ích cho người lao động, từ hỗ trợ định vị bản thân như các bài Trắc nghiệm tính cách MBTI, Trắc nghiệm đa trí thông minh MI, Hệ thống bài thi đánh giá kỹ năng/năng lực chuyên môn…đến các dịch vụ chuyên nghiệp hoá hồ sơ ứng tuyển, công cụ tính toán bảo vệ quyền lợi người lao động như tính lương Gross - Net, tính bảo hiểm xã hội, tính thuế thu nhập cá nhân…Những công cụ này đã và đang giúp hơn hàng triệu người dùng của TopCV gia tăng lợi thế cho riêng mình.

Bên cạnh đó, họ cũng đặc biệt phát triển các kênh tiếp cận mang tính hiện đại như hình thức livestream qua mạng xã hội TikTok hay ứng dụng Podcast nhằm chia sẻ kiến thức thị trường, ngành nhân sự…từ các khách mời là các chuyên gia có kinh nghiệm/giỏi chuyên môn (Senior) trong những lĩnh vực khác nhau.

TopCV Podcast là kênh thông tin tổng hợp chia sẻ kiến thức xoay quanh chủ đề công nghệ nhân sự.

Những tính năng/kênh đều được tích hợp đa nền tảng, từ website việc làm TopCV.vn đến ứng dụng TopCV, với hơn 5,6 triệu người dùng truy cập mỗi tháng, giúp gia tăng tỷ lệ tiếp cận đến người lao động có nhu cầu cập nhật thường xuyên với thông tin chuyên ngành cũng như diễn biến thị trường khi có nhu cầu tiếp cận công việc mới, có ý định chuyển ngành…

Đồng thời, đây cũng là nền tảng thực hiện kết nối hơn 7,2 triệu người dùng TopCV với khoảng 200.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Thông qua công nghệ lõi Big Data (Dữ liệu lớn) và AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo), Toppy AI thực hiện phân tích nguồn dữ liệu khổng lồ và khả năng đọc hiểu Hồ sơ ứng viên (CV), gợi ý nhà tuyển dụng trên TopCV tiếp cận với các ứng viên có độ phù hợp cao với Bản mô tả công việc (JD) từ đó gia tăng khả năng kết nối đúng người tới đúng việc.

Bên cạnh những lợi thế công nghệ chủ động, TopCVĐồng thời, đây cũng là nền tảng thực hiện kết nối hơn 7,2 triệu người dùng TopCV với khoảng 200.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Thông qua công nghệ lõi Big Data (Dữ liệu lớn) và AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo), Toppy AI thực hiện phân tích nguồn dữ liệu khổng lồ và khả năng đọc hiểu Hồ sơ ứng viên (CV), gợi ý nhà tuyển dụng trên TopCV tiếp cận với các ứng viên có độ phù hợp cao với Bản mô tả công việc (JD) từ đó gia tăng khả năng kết nối đúng người tới đúng việc. còn kỳ vọng khuyến khích chính người lao động sau khi gia nhập tổ chức và các doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế lẫn nhau. Những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm (Senior) có thể tiếp thêm những giá trị thực tiễn cùng kinh nghiệm bản thân, từ đó dẫn dắt thế hệ đi sau đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp. Điều này giúp cho chính các doanh nghiệp Việt cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc kết nối với nguồn nhân lực có tiêu chuẩn cao về cả chuyên môn và tư duy nghề nghiệp - những nhân tài phù hợp với tổ chức.

Và sau khi thu hút nhân tài, nhằm giữ chân họ lâu dài cùng tổ chức, chiến lược và lời khuyên từ đại diện TopCV đó là: “Hãy không ngừng tạo ra lợi thế cho họ”.

Có được một môi trường văn hoá công ty phù hợp là một lợi thế, được đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn là một lợi thế, được trao cơ hội thử thách là một lợi thế, gặp được người lãnh đạo có định hướng tốt là một lợi thế,... Khi không ngừng được rèn luyện và tiếp thêm động lực, bản thân họ sẽ tự phát huy tiềm năng của mình một cách đặc biệt mạnh mẽ để song hành với doanh nghiệp: cùng tiếp thêm lợi thế, cùng hướng tới thành công.