TP.HCM: Các trường đạt từ 6 tiêu chí sẽ được mở cửa hoạt động

Bộ tiêu chí an toàn tại cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm 10 tiêu chí thành phần. Mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở mức “đạt” hay “không đạt”, khác với thang điểm 10 so với dự thảo và bộ tiêu chí trước đây.

Lấy ví dụ, 100% giáo viên, cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục đã được tiêm hai mũi vaccine sẽ được chấm “đạt”, dưới tỷ lệ này sẽ là “không đạt”.

ĐỂ MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC, PHẢI ĐẠT TỪ 6 TIÊU CHÍ

Về số lượng học sinh, giáo viên tập trung tối đa tại trường học, dự thảo bộ tiêu chí chỉ cho phép số lớp và số học sinh không quá 50% theo tiêu chuẩn hiện hành (tiêu chuẩn hiện hành quy định: lớp tiểu học 35 học sinh, lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông là 45 học sinh). Như vậy, để đáp ứng được tiêu chí này, các trường buộc phải tách lớp, chia lớp và học theo ca, theo buổi để tránh tập trung đông người cùng một lúc.

Khoảng cách giữa mỗi người trong phòng học, phòng làm việc từ 1m trở lên. Ở bên ngoài, khoảng cách này là 2 m. Thực hiện đúng được chấm đạt, có thời điểm không thực hiện đúng sẽ không đạt.

Các tiêu chí khác, như: Rửa tay bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi làm việc; khai báo y tế; các phòng học, phòng cách ly đúng quy định; tổ an toàn Covid-19; hoạt động bán trú; hoạt động nội trú cũng được đánh giá tương tự.

Các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học nếu: đạt từ 8 - 10 tiêu chí thành phần - mức độ an toàn cao; đạt 6 - 7 tiêu chí thành phần- mức độ an toàn. Trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần. Nếu đạt dưới 6 tiêu chí thành phần, cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động dạy học.

Đơn cử, “Tiêu chí thành phần 6” (TP6) quy định: Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và ra về.

Tất cả trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và ra về: Đạt;

Có trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiểm tra nhiệt độ hoặc khai báo y tế khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ hoặc không được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và ra về: Không đạt…

340.000 TRẺ MẦM NON CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGÀY TRỞ LẠI TRƯỜNG

Đối với giáo dục mầm non, bộ tiêu chí quy định tại cơ sở giáo dục mầm non cũng bao gồm 10 tiêu chí thành phần và cách đánh giá tương tự. Lớp học ở trường mầm non không được quá 50% (với trường mầm non 25 - 35 là em mỗi lớp, tuỳ độ tuổi), lớp mẫu giáo tư thục không quá 15 em.

Đối với các cơ sở mầm non, tiêu chí hoạt động nội trú ở trường phổ thông được thay bằng tiêu chí “hoạt động sau 16h30”. Nếu trường mầm non, lớp mẫu giáo không hoạt động sau giờ này, hoặc có hoạt động nhưng bảo đảm phòng chống dịch được chấm đạt. Còn tổ chức hoạt động sau 16h30 có thời điểm không bảo đảm phòng chống dịch, sẽ được đánh giá không đạt.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khoá, ngoài trời, bộ tiêu chí gồm có 9 thành phần...

Theo Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, kể từ ngày 01/10, các hoạt động giáo dục tiếp tục thực hiện trực tuyến và qua truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy và học trực tiếp nếu bảo đảm các tiêu chí an toàn theo quy định.

TP.HCM hiện có hơn 1,3 triệu học sinh phổ thông đang học trực tuyến. Trên 340.000 trẻ mầm non chưa xác định được ngày quay lại trường. Riêng hai trường: trường tiểu học Thạnh An và trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ có kế hoạch mở cửa trở lại từ ngày 11/10 theo chủ trương của UBND huyện và là hai trường đầu tiên của TP.HCM mở cửa cho học sinh trở lại trường.