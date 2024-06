TP.HCM: Công khai chủ đầu tư vi phạm về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có ý kiến chỉ đạo về tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư và việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứ nạn trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tổ chức các buổi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các địa phương và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm quản lý công tác về nhà chung cư.

Riêng Sở Xây dựng nghiên cứu, đăng tải theo quy định các nội dung vi phạm của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư gây ra nhiều tranh chấp, bức xúc cho cư dân và đã được Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân được biết.

Đồng thời, theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung trên; có báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, giao Sở Xây dựng, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

Giao công an thành phố, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện đình chỉ hoạt động ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nguy cơ cháy, nổ, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân…

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), trên địa bàn thành phố có 935 chung cư cao tầng, thì có đến 105 chung cư có tranh chấp ở các mức độ khác nhau, có 09 chung cư có tranh chấp rất gay gắt, phức tạp.

Một số tranh chấp điển hành là chủ đầu tư chậm tổ chức đại hội chung cư, chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư, xung đột về phần sở hữu chung, như: nhà để xe, khu vực kinh doanh, cho thuê, phòng sinh hoạt cộng đồng… Hầu hết các tranh chấp, xung đột đều diễn ra căng thẳng, ít nhiều tác động đến chất lượng đời sống của cư dân sinh sống tại các chung cư.

Thực tế cho thấy một số sai phạm của các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư đều chỉ mới dừng lại ở việc xử phạt hành chính. Điều này khiến đội ngũ này càng chủ quan, thậm chí cố ý thực hiện để đánh đổi lợi ích khác. Việc này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của cư dân, mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý về hành chính của địa phương, gây mất đoàn kết, an ninh trật tự trong khu vực chung cư.