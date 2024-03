TP.HCM: Gần 5.000 học sinh lớp 12 thi chọn học sinh giỏi

Năm nay, kỳ thi diễn ra tại 3 điểm thi là THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân và THPT chuyên Lê Hồng Phong. Với 4.730 học sinh lớp 12 đến từ các trường tham gia tranh tài 12 môn thi, gồm: ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung. Trong đó, các môn ngoại ngữ không có thi phần nghe; thời gian làm bài mỗi môn thi là 120 phút.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để tham gia kỳ thi, học sinh phải đang học lớp 12 năm học 2023 - 2024, có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ I từ khá trở lên.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết kỳ thi năm nay diễn ra với khóa học sinh lớp 12 cuối cùng học chương trình Giáo dục phổ thông 2006 nên nội dung thi không có thay đổi gì để tránh xáo trộn. Đề thi sẽ ra trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 bậc THPT, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Tuy nhiên, cũng sẽ có một số điểm mới về quy định đối tượng thí sinh dự thi và số lượng thí sinh dự thi nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho học sinh.

Cụ thể, năm nay quy định về đối tượng dự thi được siết hơn đối với học sinh lớp chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quy định học sinh lớp chuyên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung không được dự thi trong môn chuyên của mình, mà chỉ được dự thi chéo môn ở các môn không phải là môn chuyên của mình.

Ngoài ra, kỳ thi vẫn tiếp tục áp dụng quy định đã được triển khai từ các năm trước: Học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không được dự thi.

Quy định số lượng thí sinh tham gia dự thi trong kỳ thi năm nay cũng có nhiều điểm mới. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quy định rõ số lượng thí sinh được tham gia dự thi ở từng môn thi tại mỗi trường.

Cụ thể, với môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học, tiếng Anh, mỗi đơn vị cử tối đa 5 học sinh/môn thi.

Đối với môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi. Song song đó, tiếp tục áp dụng quy định đã được triển khai trong năm trước là các trường có học sinh đoạt giải Nhất một môn thi trong năm học 2022-2023 được cử thêm tối đa 5 học sinh cho môn thi đó.

Về cơ cấu giải thưởng, năm nay TP.HCM vẫn duy trì tỉ lệ giải thưởng như năm học 2022-2023. Chỉ xếp giải cá nhân Nhất, Nhì, Ba theo từng môn thi.

Trong đó, tỷ lệ học sinh đoạt giải không quá 60% số học sinh dự thi. Tuy nhiên, thay vì khống chế tỉ lệ giải cụ thể ở từng giải như năm trước, năm nay Sở quy định cụ thể mức điểm đối với từng giải: giải Nhất từ 18 đến 20 điểm, giải Nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải Ba từ 10 đến dưới 15 điểm.

Tất cả học sinh đoạt giải trong kỳ thi sẽ được cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố. Học sinh đã dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 sẽ được xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố (Nhất, Nhì, Ba) dựa trên kết quả từng môn thi. Nếu học sinh đoạt giải cùng một môn cả kỳ thi chọn đội tuyển và chọn học sinh giỏi thì được lấy giải cao nhất.

Về chế độ khen thưởng, từ năm học 2021 - 2022, theo quy định của HĐND TP.HCM, học sinh đoạt giải Nhất cấp thành phố sẽ được khen thưởng theo Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.HCM, với mức thưởng ở bậc THPT là 12 triệu đồng.

Giáo viên bồi dưỡng cũng được hưởng mức thưởng theo quy định trong Nghị quyết 02/2021.