Trải nghiệm mọi sân golf, nâng tầm trải nghiệm “Networking” đẳng cấp với SHB Mastercard World

MÔN THỂ THAO CỦA "NGƯỜI GIÀU"

Golf ra đời vào khoảng thế kỷ 15 tại Scotland, và tất cả mọi người đều có thể chơi với các dụng cụ thô sơ tự chế, trên các bãi đất trống.

Theo thời gian, golf dần trở thành môn thể thao đẳng cấp dành cho giới thượng lưu, tầng lớp giàu có vì những luật lệ nghiêm ngặt và chi phí đắt đỏ phải “đầu tư” dụng cụ, sân chơi khi tham gia bộ môn này. Theo khảo sát năm 2021 của Viện nghiên cứu Wealth-X, golf là môn thể thao được giới nhà giàu ưa chuộng nhất. Dữ liệu cho thấy 18,6% những người có tài sản từ 5 triệu đến 30 triệu USD thích chơi và xem đánh golf.

Để chơi golf, người chơi cần trang bị một bộ dụng cụ cơ bản bao gồm: Bộ gậy, túi đựng gậy, bóng, cọc đặt bóng, găng tay và giày chơi golf. Hầu hết các dụng cụ này đều được sản xuất bởi các hãng danh tiếng và có giá không hề rẻ. Người chơi golf còn thông qua trang phục hay dụng cụ chơi để thể hiện đẳng cấp, sự sang trọng, giàu có và độ chịu chơi của mình.

Với thâm niên 15 năm chơi golf, anh Tuấn Vũ (48 tuổi, Hà Nội) – CEO một đơn vị quản lý tòa nhà của Singapore tại Việt Nam cho biết, chi phí chơi golf là con số có thể khiến người ngoài phải “giật mình” vì riêng tiền thẻ hội viên golf club đã hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mỗi lần chơi riêng lẻ tại các sân cũng phải vài triệu đồng. Ngoài ra, khách còn phải trả tiền thuê xe điện, thuê caddy (nhân viên kéo gậy) và một số chi tiêu khác lên tới hàng triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Tuấn cũng nhấn mạnh, tuy đắt đỏ nhưng “đáng đồng tiền bát gạo” bởi golfers đều là những người ở tầng lớp cao cấp, có địa vị, thường là nhà quản lý thành đạt, người nổi tiếng, nghệ sĩ, chính trị gia... Do đó, bên cạnh lợi ích sức khỏe, các golfers có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh bằng việc tham gia hoạt động thể thao này cùng nhau.

“Trong lịch trình công tác vừa rồi tới châu Âu, tôi đã mời một số đối tác tham gia đánh golf, thay vì ngồi thảo luận căng thẳng trong văn phòng làm việc. Chúng tôi đã cùng chơi, trao đổi và đàm phán ngay trên sân”, golf thủ 15 năm kinh nghiệm cho hay.

MỞ "KHÓA" TRẢI NGHIỆM THƯỢNG LƯU, KHAI PHÁ CƠ HỘI "NETWORKING" CỦA CÁC GOLFER

Theo thống kê của Hiệp hội Golf Việt Nam, Việt Nam có 100 sân golf đang hoạt động với 32 sân đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và 60 câu lạc bộ (CLB) golf. Đó là những địa điểm yêu thích và thể hiện đẳng cấp của người đam mê golf chuyên nghiệp.

Thông thường, người chơi sẽ lựa chọn một sân golf trong khu vực sinh sống, làm việc để chơi thường xuyên và đăng ký làm vào CLB, cùng thẻ hội viên. Điều này cũng vô tình giới hạn khả năng trải nghiệm của các golfer tại các sân golf đẳng cấp khác và mở rộng quan hệ tại các CLB trên khắp cả nước.

Hiện nay, thành viên các CLB thường tập trung chơi ở một số sân golf riêng biệt với số lượng người nhất định, có thể cùng đăng ký hội viên tại sân đó. Mặc dù, điều này có thể giúp các thành viên kết nối sâu quan hệ trong CLB, nhưng vô tình cũng hạn chế khả năng mở rộng ra bên ngoài, và đôi lúc chưa thật sự tương xứng với chi phí gia nhập đắt đỏ mà các hội viên phải bỏ ra.

Giờ đây, các golfer có thể phá vỡ hạn chế đó với chiếc thẻ quyền lực mới nhất của SHB - SHB Mastercard World, giúp mở cánh cửa giao lưu cho các golfers đẳng cấp đến từ mọi miền của đất nước và vươn ra thế giới.

SHB Mastercard World - công cụ giúp các golfer nâng tầm đẳng cấp.

Sở hữu SHB Mastercard World, khách hàng có ngay “tấm vé mời” chơi full Golf (bao gồm green fee, caddy fee, buggy fee) ở các sân golf xa xỉ, cao cấp nhất Việt Nam như BRG Kings Island Golf Club, Ba Na Hill Golf Club, Nova World Phan Thiet Golf Resort... Chủ thẻ sẽ được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, chất lượng mặt sân, khám phá những đặc quyền tại đa dạng các sân. Đồng thời, các golfer cũng có thể hòa mình vào “bữa tiệc networking”, giao lưu cùng các doanh nhân, nhà quản lý, KOLs...nổi tiếng mà không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ tại các sân golf khác nhau.

Chủ thẻ cũng sẽ được nhận ưu đãi giảm giá lên tới 30% dịch vụ golf, ẩm thực, khách sạn, mua đồ Golf Pro và hoạt động đào tạo tại học viện Golf của hệ thống sân Golf 6 sao chuẩn quốc tế của Tập đoàn T&T Group. Dự kiến vào cuối năm, SHB sẽ tổ chức các giải golf đặc biệt giúp chủ thẻ SHB Mastercard World mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao kĩ năng chơi golf và nâng tầm phong cách.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm thượng lưu và hoàn toàn miễn phí bữa ăn tối dành cho 2 người tại chuỗi nhà hàng danh tiếng khắp cả nước John Anthony @JW Marriott Hanoi Hotel, Parkview Cafe Restaurant - New World Saigon Hotel, HOME Hội An..., trải nghiệm phòng chờ sân bay thương gia dát vàng SHB First Club.

“Từ CLB quen thuộc, tôi đã tận dụng các ưu đãi của SHB Mastercard World để chuyển sang chơi tại nhiều sân mà trước đấy không có dịp trải nghiệm. Tôi cũng được đánh cặp cùng với một số vị CEO, Chủ tịch Tập đoàn của Việt Nam và Đông Nam Á, giúp tôi gia tăng mạng lưới công việc rất hữu hiệu”, anh Tuấn Vũ cho hay.

Được biết, thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard World là dòng sản phẩm tiên phong trong gói dịch vụ dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp của SHB với các nhu cầu chuyên biệt về golf, dining, tài chính... Sản phẩm một lần nữa khẳng định triết lý “khách hàng là trọng tâm” của SHB trong suốt chặng đường phát triển, nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp. Với chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đang tạo ra những sản phẩm sáng tạo, đột phá dựa trên nghiên cứu thị trường và mong muốn của khách hàng.

