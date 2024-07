Triển vọng đầu tư nửa cuối năm 2024: Nhiều cơ hội đầu tư sinh lời

Trong báo cáo “Triển vọng đầu tư nửa cuối năm 2024: sinh lời với lợi suất và tăng trưởng”, Khối Dịch vụ Private Banking toàn cầu HSBC (HSBC Global Private Banking - HSBC GPB), kỳ vọng các yếu tố như chu kỳ kinh tế toàn cầu được cải thiện, tăng trưởng lợi nhuận mở rộng và ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất sẽ mang đến nhiều cơ hội để đầu tư sinh lời từ các cổ phiếu và trái phiếu chất lượng.

Trong 6 tháng tới, các chuyên gia tại HSBC nhận định thị trường Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vị trí trọng yếu trong cổ phiếu toàn cầu và chiếm tỷ trọng cao hơn cổ phiếu của châu Á. Các chuyên gia của HSBC GPB duy trì quan điểm lạc quan đối với đồng USD do sự hậu thuẫn của mức lợi suất thực tế cao, tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương mỗi nước một khác và nhu cầu đầu tư an toàn do biến động địa chính trị khó lường.

BỐN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CHO NỬA CUỐI NĂM 2024

Trong báo cáo của HSBC vừa công bố, thông tin về chu kỳ cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương được cập nhật. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Canada đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

“Kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ sở trong tháng 9/2024 và sẽ còn ba đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ sở, trong năm 2025. Dự báo tới cuối năm 2025 lãi suất chính sách sẽ giảm xuống 4,125%”, bà Cheuk Wan Fan, Giám đốc Đầu tư, khu vực châu Á, Khối Dịch vụ Private Banking toàn cầu, HSBC, nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, duy trì đầu tư vào tiền gửi không còn lợi nhiều nữa, HSBC đưa ra khuyến nghị các nhà đầu tư tập trung vào lợi suất trái phiếu hấp dẫn hiện đang ở mức gần như cao nhất trong vòng một thập kỷ. Ở góc độ đầu tư của khu vực châu Á, bà Cheuk Wan Fan cũng nêu ra 4 ưu tiên đầu tư cho nửa cuối năm 2024.

Thứ nhất, mở rộng phạm vi đầu tư cổ phiếu về mặt địa lý và ngành. Theo bà Fan, dữ liệu kinh tế cải thiện sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty ở nhiều nơi và thuộc nhiều ngành nghề. Mở rộng phạm vi đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư cổ phiếu nắm bắt được thêm cơ hội và đa dạng hóa danh mục, đồng thời giải quyết những đắn đo về vấn đề cổ phiếu bị định giá cao trong ngành công nghệ.

Thứ hai, để đồng tiền sinh lời từ trái phiếu và chiến lược đầu tư đa tài sản. Chuyên gia từ HSBC chỉ ra rằng lợi suất trái phiếu hiện nay đang gần đạt mức cao nhất trong một thập kỷ và phân bổ đầu tư vào trái phiếu cũng như chiến lược đầu tư đa tài sản có thể giúp tạo ra dòng thu nhập ổn định đồng thời mang lại sự đa dạng về danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu tác động của những rủi ro (tail risk).

Thứ ba, tiếp cận vào hạ tầng và tài sản chưa niêm yết. Theo đó, bà Cheuk Wan Fan cho rằng: “Thị trường chưa niêm yết có thể đạt hiệu suất vượt trội so với thị trường niêm yết trong dài hạn. Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty kéo dài thời gian không niêm yết, chiều sâu của thị trường, sự đa dạng, tính thanh khoản, các cách tiếp cận thị trường tiếp tục mở rộng. Đầu tư vào hạ tầng mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng lớn đầy hấp dẫn tận dụng xu thế số hóa, cân bằng phát thải và tái sản xuất tại chỗ”.

Thứ tư, khai mở các cơ hội tốt nhất ở châu Á. Châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu với tăng trưởng GDP dự báo đạt 4,7% và tăng trưởng lợi nhuận đạt 23% trong năm 2024, cao hơn hẳn các khu vực khác trên thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều cơ hội đa dạng và đầy hứa hẹn ở khu vực này bởi nhiều cổ phiếu có định giá hấp dẫn và tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. “Chúng tôi giữ nguyên quan điểm về tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu ở Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, nơi có nhiều cơ hội tốt nhất để tiếp cận các xu hướng tăng trưởng lớn của châu Á. HSBC kỳ vọng các biện pháp hỗ trợ của Trung Quốc sẽ tiếp tục thu hút các dòng vốn hướng Nam vào Hong Kong, sẽ giúp cải thiện tình hình thanh khoản của thị trường cổ phiếu Hong Kong và mang đến cơ hội đầu tư chiến thuật đối với các cổ phiếu chất lượng có định giá thấp”, các chuyên gia của HSBC nhận định.

SỰ TRỖI DẬY CỦA ẤN ĐỘ VÀ ĐÔNG NAM Á

Với dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đi xuống trong 6 tháng cuối năm 2024 bởi lĩnh vực bất động sản cần thêm nhiều thời gian để xử lý hết được số lượng nhà tồn kho khổng lồ chưa bán được, các chuyên gia của HSBC khuyến nghị Trung Quốc cần có thêm chính sách hỗ trợ nhằm bình ổn nhu cầu trong nước thông qua khôi phục lòng tin của doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng để giảm thiểu rủi ro giảm phát.

Đồng thời, ông James Cheo, Giám đốc Đầu tư khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Khối Dịch vụ Ngân hàng và Quản lý tài sản chuyên biệt toàn cầu HSBC, cho biết: “Sau đợt tăng giá gần đây, chúng tôi cho rằng định giá của Hang Seng Index vẫn còn hấp dẫn. Chúng tôi tiếp tục chọn lựa cẩn trọng và ưu tiên những cổ phiếu giá trị có định giá thấp trong lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ và sản xuất hiện đại của Trung Quốc”.

Chuyên gia HSBC ưa chuộng các cổ phiếu chất lượng của doanh nghiệp nhà nước chi trả cổ tức cao, tiếp tục tập trung chọn lựa cổ phiếu chất lượng cao bán ra dưới giá trị thực của các nhà đầu tư và Quỹ tín thác bất động sản của Hong Kong có tình hình tài chính vững mạnh và vị thế cạnh tranh.

Theo ông James Cheo, các nhà sản xuất điện tử và xe điện từ Bắc Á đang nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất ở ASEAN để gia tăng thị phần. ASEAN đại diện cho một thị trường mới rộng lớn và một “cứ điểm” sản xuất với chi phí thấp đối với các công ty Trung Quốc gặp phải tình trạng tăng trưởng chậm lại ở trong nước.

“Chúng tôi ưa chuộng các doanh nghiệp sản xuất hiện đại hàng đầu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) bởi vai trò trọng tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Ở ASEAN, Singapore, Malaysia và Việt Nam đang củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành điện tử”, ông James Cheo nhấn mạnh...

TRIỂN VỌNG VIỆT NAM

Theo các chuyên gia HSBC, nền kinh tế Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Việt Nam tiếp tục lộ trình phục hồi thúc đẩy bởi chu kỳ điện tử toàn cầu. Nhờ vậy, hoạt động công nghiệp thể hiện qua chỉ số quản lý mua hàng (PMI) tiếp tục cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng. Xuất khẩu điện tử của Việt Nam đang rất tốt. Ngoài ra, triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang ổn nhờ sức hấp dẫn của Việt Nam trong vai trò điểm đến cho đầu tư.

Cũng theo các chuyên gia HSBC, lạm phát vẫn dai dẳng và tiến gần đến trần 4,5% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD mạnh lên trong ngắn hạn và tạo ra biến động cho VND...

