Tuần giảm mạnh nhất 3 năm của giá vàng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên ngày thứ Sáu (15/11), hoàn thành tuần giảm nhất trong hơn 3 năm trở lại đây, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất chậm lại tiếp tục đẩy tỷ giá đồng USD tăng và làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 0,1%, còn 2.563,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 78,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tuần này, giá vàng thế giới quy đổi đã giảm 3,6 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm của 2 tuần trở lại đây lên 5,1 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.160 đồng (mua vào) và 25.512 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức giá của sáng ngày thứ Sáu, nhưng tăng 60 đồng ở chiều mua vào và tăng 42 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước.

Giá vàng thế giới giảm hơn 4% trong tuần này và đang ở vùng thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Đồng USD tăng giá mạnh vẫn là nguồn áp lực giảm giá chính đối với vàng. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 106,67 điểm, không thay đổi so với phiên trước nhưng tăng 1,6% trong tuần này - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ số này đã tăng khoảng 3,1%.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này nhìn chung cho thấy nhịp tăng trưởng còn vững và tốc độ giảm của lạm phát đang có dấu hiệu chững lại. Trong đó, thống kê công bố vào ngày thứ Sáu cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 10 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhỉnh hơn so với mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tình trạng này của nền kinh tế, cộng thêm các chính sách có thể khiến lạm phát tăng trong 4 năm tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, khiến giới đầu tư lo ngại rằng Fed sẽ phải giãn bớt tiến độ giảm lãi suất. Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn có lợi cho tỷ giá đồng USD, đồng thời không có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng trong tuần này, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói Fed “không vội hạ lãi suất”, rằng tăng trưởng kinh tế còn mạnh sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian để xác định nên giảm lãi suất đến đâu và với tốc độ như thế nào.

Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Wall Street Journal, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins bày tỏ quan điểm thận trọng ở một mức độ cao hơn, rằng không gì đảm bảo chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng chưa đến 60% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới, giảm mạnh từ mức hơn 80% vào ngày hôm trước. Trong khi đó, khả năng Fed không hạ lãi suất trong lần họp này đã tăng lên mức hơn 40%.

“Tất cả những bất định liên qua đến cuộc bầu cử ở Mỹ đã được giải tỏa. Giá vàng giờ đây lại bị chi phối bởi các yếu tố nền tảng”, CEO Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nói với hãng tin Reuters.

“Đến hiện tại, giá vàng đang chịu ảnh hưởng bất lợi bởi việc ông Trump thắng cử. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu sự bất định gia tăng trở lại”, nhà phân tích Carlo Alberto De Casa phát biểu.