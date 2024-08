Tỷ giá giảm 5 phiên liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 48.279 tỷ đồng

Sáng 5/8, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 1 đồng so với cuối tuần trước (2/8), niêm yết ở mức 1 USD bằng 24.241 VND. Với biên độ +/-5% theo quy định hiện hành, tỷ giá trần là 25.453 VND/USD; tỷ giá sàn là 23.028 VND/USD.

Viecombank giảm mạnh 30 đồng ở cả 2 chiều mua/bán so với 2/8, giao dịch tại 24.980 – 25.350 VND/USD.

Agribank giảm 10 đồng chiều mua vào (25.030 VND/USD) và 20 đồng chiều bán ra (25.360 VND/USD) so với phiên 2/8.

Giá USD tại BIDV giảm 10 đồng chiều mua vào (25.050 VND/USD) và 10 đồng chiều bán ra (25.390 VND/USD) so với cuối tuần trước.

Lúc 10h ngày 5/8, tỷ giá tại Vietinbank không thay đổi, giao dịch mua bán ở mức 25.115 – 25.425 VND/USD.

Một số ngân hàng thương mại tư nhân như TPBank, Sacombank điều chỉnh tỷ giá giảm mạnh so với 2/8.

Cụ thể, lúc 10h ngày 5/8, tỷ giá tại TPBank là 24.840 – 25.360 VND/USD, giảm 110 đồng chiều mua vào và 80 đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Tại Sacombank, giá USD giảm 85 đồng chiều mua vào và 64 đồng chiều bán ra, giao dịch tại 24.970 – 25.390 VND/USD.

Đây là phiên thứ 5 liên tiếp kể từ 30/7 tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm. Sau hơn 3 tháng (từ giữa tháng 4 đến tháng 7) neo ở mức kịch trần theo biên độ quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 8 tới nay tỷ giá đã cách xa mức trần.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng 5/8/2024.

Sáng 5/8, tỷ giá tự do giao dịch tại 25.600 VND/USD mua vào và 25.680 VND/USD bán ra, giá mua vào đi ngang so với phiên 2/8 và giảm 20 đồng chiều bán ra.

Trong tuần từ 29/7 - 2/8, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch theo xu hướng giảm. Kết thúc phiên 2/8, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.213 VND/USD, giảm mạnh 97 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do biến động giảm ở hầu hết các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 2/8, tỷ giá tự do giảm 90 đồng ở chiều mua vào và 70 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.600 VND/USD và 25.700 VND/USD.

Theo giới phân tích, chỉ số DXY (đo sức mạnh của đồng đô la) suy yếu cùng với sự can thiệp hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước thông qua việc bán ngoại hối, đã giảm bớt áp lực lên tỷ giá VND/USD.

Trên thế giới, DXY đã giảm 1,12% từ mức 104,13 điểm ngày 28/7 xuống 102,9 điểm ngày 2/8. Sự suy yếu của đồng USD là do những dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ củng cố cho khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 năm nay. Trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hạ lãi suất điều hành lần đầu tiên kể từ năm 2020, một ngày sau khi Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Trong tuần qua, 3 Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới là Mỹ, Nhật, Anh đã điều chỉnh lãi suất chính sách theo các hướng khác nhau nhưng sự phân kỳ chính sách tiền tệ được dự báo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Một khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất (vào cuối năm nay), hầu hết các ngân hàng trung ương lớn sẽ hành động theo cùng nhịp dựa trên các kinh nghiệm lịch sử trước đó. Hội nghị Jackson Hole vào tháng 8 sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng khi lãnh đạo các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới nhóm họp, giúp đưa ra các định hướng chung để phối hợp điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn sắp tới.

Cùng đó, giới phân tích đánh giá việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cao cũng góp phần giúp giảm chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND, qua đó hỗ trợ chống lại sự mất giá của Đồng Việt Nam.

Tuần từ 29/7 - 2/8, lãi suất VND liên ngân hàng biến động theo xu hướng giảm với tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 2/8, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 4,77% (-0,16 đpt); 1 tuần 4,83% (-0,17 đpt); 2 tuần 4,88% (-0,12 đpt); 1 tháng 5% (-0,02 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng vẫn ít biến động trong tuần qua. Phiên 2/8, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,3% (không thay đổi); 1 tuần 5,36% (+0,02 đpt); 2 tuần 5,40% (+0,01 đpt) và 1 tháng 5,44% (+0,01 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 29/7 - 2/8, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 28.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4,5%. Có 23.965,73 tỷ đồng trúng thầu, có 59.044,97 tỷ đồng đáo hạn tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 14 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 61.300 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất trúng thầu giữ ở mức 4,5%; có 48.100 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 48.279,24 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 23.965,73 tỷ, khối lượng tín phiếu lưu hành ở mức 77.500 tỷ đồng.