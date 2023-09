Tỷ giá hạ nhiệt sau kỳ vọng FED tạm dừng tăng lãi suất

Hôm nay (12/9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23,981 VND/USD, giảm 24 đồng so với ngày 11/9.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23,400 VND/USD mua vào và 25,155 VND/USD bán ra. Theo ghi nhận từ thị trường, tỷ giá tại các ngân hàng ngày 12/9 cũng giảm khoảng 30 đồng so với ngày 11/9.

Cụ thể, tỷ giá USD mua/bán được Vietcombank niêm yết ở mức 23,890 – 24,260 VND/USD. Giá USD mua chuyển khoản cao hơn mua tiền mặt, ở mức 23,920 VND. Agribank cùng niêm yết giá USD mua vào 23,890 VNĐ/USD, bán ra 24,230 VND/USD.

Tại VietinBank, giá USD mua vào đang niêm yết tại 23,841 VND/USD và chiều bán đang ở 24,261 VND/USD. BIDV đang niêm yết ở mức 23,925 – 24,225 VND/USD (mua vào – bán ra).

Trong khi, tỷ giá VND/USD liên ngân hàng chốt phiên 8/9 ở mức 24,089 VND/USD; giảm khoảng 36 đồng so với giá chốt phiên 30/8 (24,125 VND/USD).

Chốt phiên ngày 8/9, tỷ giá tự do giao dịch tại 24,100 – 24,200 VND/USD (mua vào – bán ra); giảm 20 đồng so với phiên 30/8 (giao dịch tại 24,120 VND/USD và 24,220 VND/USD).

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND các kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần vẫn ổn định ở các mức 0,2% và 0,4%/năm. Cùng kỳ hạn, lãi suất USD qua đêm là 5,04% và 1 tuần là 5,14%.

Giới phân tích nhận định những chỉ số vĩ mô tích cực trong tháng 8 của Việt Nam như xuất siêu, thu hút vốn FDI và kiều hối tăng mạnh là những bệ đỡ giúp tỷ giá ổn định trong những ngày đầu tháng 9/2023 sau khi nổi sóng trong tháng 8.

Theo Công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định vào tuần tới là 93%, với khoảng 38% cơ hội tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 11. Về cơ bản kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 19 và 20/9.

Liên quan đến con số vĩ mô, theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại ước xuất siêu 20,19 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022; tuy nhiên chủ yếu do xuất khẩu giảm 10% trong khi nhập khẩu giảm mạnh hơn, ở mức 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng đó, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, tính chung 8 tháng đầu năm 2023, chuyển tiền kiều hối về nước ước đạt 10,126 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy cung – cầu ngoại tệ có sự cải thiện so với năm 2022.

Trên thế giới, nhiều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Theo Công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định vào tuần tới là 93%, với khoảng 38% cơ hội tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 11. Fed vốn đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất cao hơn nữa.

Cũng theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính về cơ bản kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 19 và 20/9.

Trước dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố ngày mai 13/9, đồng USD đã giảm giá, với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Trong khi đó, các đợt tăng lãi suất bổ sung vẫn sẽ được cân nhắc trong năm nay, nếu dữ liệu cho thấy nền kinh tế và lạm phát Mỹ đang ở mức ổn định.