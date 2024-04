Tỷ giá thị trường tự do lập kỷ lục 25.550 VND/USD chiều bán ra

Trong tuần từ 8/4 - 12/4, tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng tăng. Chốt ngày 12/4, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.082 VND/USD, tăng mạnh 36 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay cuối tuần được niêm yết ở mức 25.236 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 8/4 - 12/4 tăng giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 12/4, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.020 VND/USD, tăng tiếp 60 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Xu hướng tăng trở nên rõ nét hơn vào thời điểm cuối tuần khi ghi nhận nguồn cung tiền đồng được Ngân hàng Nhà nước bơm ra thị trường qua kênh OMO đạt gần 10.000 tỷ đồng trong khi lượng tín phiếu đáo hạn là khá lớn. Thanh khoản tiền đồng được cải thiện giúp tỷ giá liên ngân hàng có thời điểm tiệm cận lại mức cao kỷ lục 25.030 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá VND/USD tại Vietcombank từ đầu năm 2023 đến ngày 15/4/2024. Nguồn VnEconomy

Tỷ giá trên thị trường tự do biến động mạnh qua các phiên trong tuần qua. Tuy nhiên, chốt phiên 12/4, tỷ giá tự do chỉ tăng 15 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.450 VND/USD và 25.530 VND/USD.

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới (15/4), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.096 VND/USD, tăng 14 đồng so với cuối tuần trước (12/4).

Các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tỷ giá USD tăng từ 30-70 đồng mỗi chiều.

Trong đó, giá bán USD tại Vietcombank, BIDV tăng mạnh lên 25.210 VND/USD.

Giá USD "chợ đen" sáng 15/4 không tăng ở chiều mua vào, giao dịch tại 25.450 VND/USD nhưng tăng 20 đồng chiều bán ra so với phiên 12/4, ở mức 25.550 VNDD/USDD.

Tỷ giá ngân hàng thương mại lúc 10h ngày 15/4/2024.

Trên thị trường mở tuần qua từ 8/4 - 12/4, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 30.000 tỷ VND, lãi suất ở mức 4%. Có 9.999,99 tỷ đồng trúng thầu và 8.465,53 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 25.250 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất tăng từ 2,9%/năm lên 3,5% vào phiên cuối tuần.

Khối thị trường tài chính của ACB dự báo đồng bạc xanh tiếp tục giữ xu hướng tăng trên thị trường thế giới trong tuần này sẽ là nhân tố thúc đẩy đà tăng của tỷ giá trong nước hướng lên trên vùng 25.050 VND/USD.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.283,36 tỷ VND ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở, khối lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành giảm xuống mức 123.049,9 tỷ đồng, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 9.999,99 tỷ đồng.

Theo VIRA, trong tuần từ 8/4 - 12/4, lãi suất VND liên ngân hàng biến động tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Chốt ngày 12/4, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 4,26% (+1,68 điểm %); 1 tuần 4,26% (+1,36 điểm %); 2 tuần 4,36% (+1,13 điểm %); 1 tháng 4,42% (+0,67 điểm %).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 12/04, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,26% (+0,01 đpt); 1 tuần 5,32% (+0,01 đpt); 2 tuần 5,40% (+0,01 đpt) và 1 tháng 5,41% (-0,01 đpt).