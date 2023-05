Vàng giảm giá nhẹ, “cửa” tăng lên ngưỡng 2.000 USD/oz lại mở ra

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong trạng thái giảm nhẹ, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất liên tục thay đổi và nhà đầu tư chờ những diễn biến tiếp theo trong cuộc đàm phán trần nợ quốc gia của Mỹ. Giới phân tích cho rằng giá vàng đang đứng trước cơ hội tái lập mốc chủ chốt 2.000 USD/oz, nhưng rủi ro mất giá đồng thời cũng lớn.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,95 triệu đồng/lượng và 56,95 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,65 triệu đồng/lượng và 67,25 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 50.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.977,9 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tương đương 56,3 triệu đồng/lượng. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn 10,9 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.280 đồng (mua vào) và 23.620 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với chốt tuần trước.

Tuần trước, giá vàng giảm mạnh do cuộc khủng hoảng trần nợ Mỹ có triển vọng được xử lý sớm trước ngày 1/6 - thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo hết tiền để trang trải các hoá đơn. Ngoài ra, giá vàng còn chịu áp lực giảm từ việc các số liệu mạnh về kinh tế Mỹ khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất. Cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ không có dấu hiệu căng thẳng mới cũng khiến nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro giảm bớt.

Tuy nhiên, các kỳ vọng đã có sự thay đổi mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng Fed có thể không phải tăng lãi suất thêm nhiều như kỳ vọng ban đầu để đưa lạm phát về tầm kiểm soát.

“Các công cụ ổn định tài chính đã giúp xoa dịu căng thẳng trong hệ thống ngân hàng. Nhưng mặt khác, những diễn biến trong hệ thống ngân hàng cũng khiến cho điều kiện tín dụng thắt chặt hơn, từ đó có thể gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế, tuyển dụng và lạm phát”, ông Powell nói tại một hội thảo về chính sách tiền tệ. “Bởi vậy, lãi suất chính sách của chúng ta có thể không cần phải tăng nhiều như lẽ ra phải tăng để đạt được mục tiêu lạm phát”.

Dù giảm 1,7% cả tuần, giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên ngày thứ Sáu. Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 5,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, đảo ngược xu thế bán ròng trước đó trong tuần, đưa mức mua ròng của cả tuần đạt 5,2 tấn vàng.

Trong 6 tháng trở lại đây, giá vàng thế giới đã tăng gần 13,7%. Đơn vị: USD/oz.

Với sự chia rẽ sâu sắc hiện nay trong nền chính trị Mỹ, cuộc đàm phán trần nợ sẽ còn cam go, đồng nghĩa nhà đầu tư còn lý do để nắm giữ vàng phòng ngừa rủi ro - theo nhà phân tích Edward Moya của công ty phân tích và dữ liệu Oanda. “Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đàm phán trần nợ trở nên khó khăn hơn một chút… Tiêu dùng trong nền kinh tế Mỹ cũng đang yếu đi rõ rệt. Nhiều dữ liệu cho thấy suy thoái sắp xảy đến”, ông Moya nói đến những yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng.

Tuần vừa rồi là một tuần “sóng gió” đối với vàng, nhưng kết thúc với một dấu hiệu tích cực - ông Moya lưu ý. “Mọi người đang suy nghĩ lại về việc liệu chúng ta có đang rơi vào một cuộc suy thoái hay không, và việc nghĩ lại này đang làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đây là một giai đoạn mà chúng ta phải đối mặt với nhiều rủi ro cùng một lúc: khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng trần nợ, và những đợt sa thải ồ ạt”.

Nhưng mặt khác, vẫn còn một rủi ro khiến giá vàng có thể sụt giảm, đó là việc thị trường có thể giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed giảm lãi suất trong năm nay - theo chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins.

“Hầu hết mọi người trên thị trường đều tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Nhưng vì lạm phát không giảm nhiều nên nền kinh tế đang đứng vững và tỷ lệ thất nghiệp thấp, nên các nhà giao dịch lớn đang giảm bớt những đặt cược cắt giảm lãi suất đó”, ông Millman nói. Ngoài ra, ông Millman cho rằng, với việc vàng thử nghiệm mức cao kỷ lục chỉ hơn hai tuần trước, các nhà giao dịch cũng đang chốt một số lợi nhuận, đẩy nhanh đà giảm giá.

Kịch bản chính đối với giá vàng của ông Millman là vàng phục hồi từ đây - điều mà giá vàng đã lặp đi lặp lại trong năm qua. “Nếu nhìn vào mô hình giá vàng, có thể thấy giá vàng sẽ tiếp tục tạo ra các mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn. Mặc dù tôi không loại trừ khả năng giảm xuống còn 1.900 USD/oz, nhưng kịch bản cơ bản của tôi là vàng sẽ phục hồi sau mỗi đợt bán tháo gần đây nhất”, ông nói.

Vị chuyên gia lưu ý rằng sau những phát biểu vừa rồi của Chủ tịch Powell, rất có thể Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, và điều này mang lại cho Fed những lựa chọn cởi mở hơn trong thời gian tiếp theo. “Hãy nhớ rằng phải mất 12-18 tháng để việc tăng lãi suất thực sự bắt đầu hiển thị trong dữ liệu kinh tế. Fed đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong một khoảng thời gian khá ngắn và chúng ta sẽ không thấy kết quả cho đến nửa sau của giai đoạn này năm. Việc tạm dừng vào tháng 6 sẽ là hợp lý”, ông Millman nói.

Mức kháng cự trước mắt của vàng sẽ là 1.980 USD/oz và sau đó là 2.000 USD/oz. Ông Millman chỉ ra rằng mức hỗ trợ vững chắc là 1.960-1.950 USD/oz. Nếu không giữ được vùng giá này, giá vàng có thể trượt dài về 1.900 USD/oz.

Ông Moya cũng nhận thấy hỗ trợ ở mức 1.950 USD/oz và kháng cự ở mức 2.000 USD/oz. “Nếu các cuộc đàm phán về trần nợ tiếp tục gặp khó khăn, giá có thể dễ dàng ổn định trên mức 2.000 USD/oz vào tuần này”, ông nói.

Trong tuần, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là biên bản cuộc họp tháng 5 của Fed, số liệu GDP Mỹ cập nhật, và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.