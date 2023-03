Vàng rớt giá chóng mặt trong ngày họp đầu tiên của Fed

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào ngày đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/3) cũng giảm khoảng 300.000 đồng mỗi lượng.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,4 triệu đồng/lượng và 55,4 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,45 triệu đồng/lượng và 67,15 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.939,9 USD/oz, giảm 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 55,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mức của sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,65 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn khoảng 10,8 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Ba tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 38,4 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,9%, còn 1.941 USD/oz.

Vàng tụt giá khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh và nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng có lúc vượt 2.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai tuần này. Tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu - một nhân tố thúc đẩy vàng tăng giá gần đây - cũng giảm bớt khi cuộc khủng hoảng ngân hàng chưa có dấu hiệu leo thang mới. Ngoài ra, tâm điểm chú ý của giới đầu tư đã hướng tới cuộc họp của Fed.

Hiện tại, thị trường tài chính đang đặt cược khả năng 83,4% Fed nâng lãi suất 25 điểm phần trăm và 16,6% Fed giữ nguyên lãi suất - theo công cụ FedWatch của CME Group.

Việc Fed tiếp tục tăng lãi suất là không có lợi cho giá vàng, nhưng bất kỳ dấu hiệu mềm mỏng nào từ ngân hàng trung ương Mỹ trong lần họp này cũng mở ra cơ hội để giá vàng tiến xa hơn.

“Thị trường muốn lắng nghe xem Fed nói gì về cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng và cách thức để ứng phó”, rất có thể là Fed sẽ giãn tiến độ tăng lãi suất - chiến lược gia trưởng Bob Haberkorn của RJO Futures nhận định. “Tâm trạng nhà đầu tư bây giờ là đang băn khoăn về những gì Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nói và việc ông ấy sẽ nói những điều đó như thế nào. Đó là lý do khiến vàng giảm giá”.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 5,4% trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz.

Sau khi ồ ạt mua ròng vàng trong tuần trước, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust liên tục bán ròng trong hai phiên đầu tuần này. Hiện quỹ đang nắm hơn 923 tấn vàng.

“Lực bán vàng có thể sẽ tăng thêm một chút dưới ngưỡng 1.950 USD/oz. Nhưng tôi cho rằng nhu cầu vàng vật chất và đầu tư đều mạnh có thể ngăn giá vàng giảm sâu hơn”, một báo cáo của TD Securities nhận định.

“Thị trường đang tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa và sau đó có thể ‘án binh bất động’ để chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Những biến động gần đây trong hệ thống ngân hàng và việc các cơ quan chức năng bơm thêm thanh khoản vào hệ thống để ổn định tình hình sẽ khiến cho lạm phát tồn tại lâu hơn ở mức cao hơn. Đó sẽ là một điều tốt cho vàng”, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, ông Bart Melek, nói với Kitco News.

Đồng USD giữ đà giảm giá trước khi quyết định lãi suất của Fed được công bố vào rạng sáng mai (23/3) theo giờ Việt Nam. Sáng nay, chỉ số Dollar Index dao động quanh mốc 103,2 điểm, từ mức 103,4 điểm của sáng hôm qua.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.400 đồng (mua vào) và 23.740 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.