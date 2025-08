10 quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, dựa trên Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) trên trang AQI.in.

Dẫn đầu danh sách này là Bangladesh với chỉ số AQI là 140, theo sau là Pakistan và Ấn Độ với lần lượt 115 và 111. Giới chuyên gia so sánh việc hít thở bầu không khí tại thành phố Delhi của Ấn Độ gây hại tương tự như hút 10-15 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí khiến khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Với chỉ số ô nhiễm không khí ở mức cao, các quốc gia trong danh sách trên thường xuyên đối mặt cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng.

Số liệu cho thấy trong số những ca tử vong vì ô nhiễm không khí hàng năm, khoảng 68% tử vong vì các bệnh liên quan đến tim và đột quỵ tim. Khoảng 14% tử vong do bệnh phổi, 14% do bệnh liên quan tới nhiễm trùng đường hô hấp dưới và 4% do ung thư phổi.