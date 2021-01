Vàng thế giới tăng vọt khi ông Biden nhậm chức, trong nước phản ứng chậm

Giá vàng thế giới tăng mạnh phiên đêm qua, khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (21/1) không phản ánh hết mức tăng của giá vàng thế giới. Giá USD tự do chững lại sau mấy ngày tăng liên tiếp.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,05 triệu đồng/lượng và 56,6 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 200.000 đồng/lượng tại cả DOJI và SJC.

Từ nhiều năm nay, giá vàng trong nước nhìn chung có xu hướng giữ ổn định tốt hơn so với giá vàng thế giới. Cụ thể, khi giá vàng thế giới biến động mạnh, giá vàng miếng thường tăng, giảm chậm hơn.

Vì vậy, khi giá vàng quốc tế giảm sâu gần đây, chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá quốc tế bị kẽo giãn thành hơn 5 triệu đồng lượng. Khi giá vàng thế giới tăng trở lại, khoảng cách giá vàng trong nước-thế giới được rút ngắn.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn 4,2-4,3 triệu đồng/lượng, so với mức chênh lên tới 5,3 triệu đồng/lượng vào đầu tuần.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng tăng 200.000-300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,96 triệu đồng/lượng và 55,66 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,7 triệu đồng/lượng và 55,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10 theo giờ Việt Nam đứng ở 1.872,6 USD/oz, giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 32 USD/oz, tương đương tăng 1,8%, chốt ở 1.873 USD/oz.

Ở mức hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 52,3 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng so với sáng qua.

Theo hãng tin Reuters, phiên tăng giá mạnh vào đêm qua của vàng thế giới là kết quả của việc giới đầu tư hướng sự chú ý vào các chủ trương của tân Tổng thống Joe Biden sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Thị trường có vẻ đang tin tưởng rằng gói kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà ông Biden công bố mới đây sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua dù có thể sẽ vấp phải không ít phản đối.

Một lượng tiền lớn như vậy được bơm vào nền kinh tế Mỹ sẽ gây ra áp lực lạm phát và có thể khiến đồng USD mất giá, mà vàng lại là kênh đầu tư hàng đầu để chống lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền giấy.

Nhà giao dịch Tai Wong thuộc BMO nói với Reuter rằng việc giá vàng đóng cửa gần mức 1.860 USD/oz mở ra cánh cửa tái lập mốc 1.900 USD/oz.

Chuyên gia kinh tế Howie Lee thuộc OCBC Bank thì cho rằng giá vàng vẫn có "cơ" đạt mốc 2.000 USD/oz, có thể là vào quý 2 năm nay. "Đó là thời điểm mà mọi người cho là lạm phát sẽ bắt đầu trỗi dậy", ông Lee nói với Reuters.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.480 đồng (mua vào) và 23.520 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng nhưng giá bán không đổi so với sáng qua. Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank là 22.985 đồng và 23.165 đồng, không thay đổi so với hôm qua.