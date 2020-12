VCSC liên tiếp đón nhận nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế

Đầu tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa được vinh danh tại 2 hạng mục Nhà tư vấn thương vụ M&A trong nước tốt nhất (Best domestic M&A Deal of the year, Vietnam) và Đơn vị M&A tiêu biểu nhất thị trường Việt Nam năm 2020 (Most improved M&A House in Vietnam 2020) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

VCSC cũng là công ty chứng khoán duy nhất tại Việt Nam vinh dự nhận 2 giải thưởng liên tiếp trong khuôn khổ Annual Best Financial Institution Awards lần thứ 14 của Alpha Southeast Asia - tạp chí chuyên về đầu tư mang tính tổ chức đầu tiên và duy nhất trên thị trường vốn và ngân hàng ở Đông Nam Á. Các tiêu chí bình chọn và xét duyệt dựa trên năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp toàn diện của các tổ chức tài chính trong khu vực.

Với thương vụ đạt giải là thương vụ tư vấn độc quyền M&A trị giá 24 triệu USD giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NETCO), cụ thể dưới sự tư vấn của VCSC, Masan đã mua lại thành công hơn 52% cổ phần của NETCO vào giai đoạn cuối quý 1/2020, VCSC một lần nữa khẳng định vị thế liên tục dẫn đầu trong hoạt động tư vấn, đặc biệt thành công với những thương vụ M&A giữa các đơn vị hàng đầu, có giá trị lớn và độ phức tạp cao.



Cùng với đó, hoạt động môi giới liên tiếp ghi nhận các dấu mốc tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Riêng về giải thưởng của Alpha Southeast Asia, VCSC nhiều năm liền được bình chọn là Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa tốt nhất; Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất; và Nhà môi giới tổ chức tốt nhất.

Thông tin về giải thưởng, ông Ngô Vinh Tuấn, Giám đốc Điều hành khối Ngân hàng Đầu tư VCSC cho biết: "VCSC đặc biệt vinh dự và tự hào khi những nỗ lực và cống hiến không ngừng của Công ty đã được các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là sự khẳng định khách quan nhất về năng lực, chất lượng sản phẩm dịch vụ và tâm huyết của VCSC đối với cộng đồng nhà dầu tư nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung".

Tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn M&A do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch Đầu tư, VCSC đã xuất sắc được bình chọn trong bảng xếp hạng "Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu nhất Việt Nam 2019 - 2020". Đây là năm thứ 11 liên tiếp VCSC được vinh danh tại Diễn đàn uy tín hơn 12 năm này (2018 - 2020), đồng thời VCSC trở thành đơn vị Chứng khoán duy nhất tron hạng mục trao giải năm nay, bên cạnh các tổ chức uy tín mang tầm quốc tế như: KPMG Việt Nam, BDA Partners…

Các giải thưởng trong nước và quốc tế chính là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ và tâm huyết của đội ngũ VCSC trong hành trình tạo lập một thị trường tài chính vững mạnh, mang lại chỗ dựa tài chính vững chắc cho cộng đồng nhà đầu tư, sẵn sàng hỗ trợ đồng hành cùng phát triển.

Năm 2020 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của VCSC với hàng loạt đột phá trong chiến lược kinh doanh lẫn mô hình trải nghiệm dịch vụ. Theo đó, VCSC là một trong số những đơn vị tài chính tiên phong trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến bậc nhất vào hệ sinh thái sản phẩm số, hướng tới 100% tự động hoá và trực tuyến hoá các dịch vụ giao dịch, nhằm nâng cao chất lượng ttrải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc, đồng thời góp phần đưa thị trường chứng khoán tiếp cận gần hơn với người dân Việt Nam.

Công ty Chứng khoán Bản Việt được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 25%, và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam".

Hơn 13 năm hoạt động VCSC đã và đang không ngừng củng cố hoạt động nền tảng, mở rộng các lĩnh vực chuyên sâu, nâng cao năng lực tài chính và đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó nhận được sự tín nhiệm từ cộng đồng nhà đầu tư, các đối tác và nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.