Vì sao đất nền ven biển Quy Nhơn sinh lời bền vững?

Du lịch Quy Nhơn tăng trưởng ấn tượng nhưng cơ sở lưu trú cùng các dịch vụ vui chơi giải trí thiếu hụt đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

DU LỊCH QUY NHƠN BỨT TỐC NHƯNG THIẾU CƠ SỞ LƯU TRÚ

Sở hữu tiềm năng tăng giá cao nhờ động lực tăng trưởng du lịch và được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan đẹp nao lòng người, đất nền ven biển luôn là kênh sinh lời hiệu quả bởi thanh khoản tốt và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Song, theo các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, để đạt được tỷ suất sinh lời cao, người mua nên chọn những thị trường còn nhiều dư địa phát triển. Trong đó, Quy Nhơn là thị trường giàu tiềm năng tăng trưởng du lịch, nhưng thiếu cơ sở lưu trú cùng mặt bằng giá còn thấp, được xem là điểm đến thu hút các nhà đầu tư bất động sản hiện nay.

Ngành du lịch tỉnh Bình Định không ngừng tăng trưởng qua các năm nhưng cơ sở lưu trú còn thấp so với các thủ phủ du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Quy Nhơn dẫn đầu cả nước với 192.000 lượt khách du lịch, cao hơn cả Đà Lạt (105.000 lượt), Phú Quốc (130.000 lượt), Vũng Tàu (165.000 lượt)… Toàn bộ khách sạn 3-5 sao ở đây “cháy phòng”, theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định. Trước đại dịch, du lịch Quy Nhơn cũng tăng trưởng mạnh mẽ 10 năm liên tiếp, đạt 4,8 triệu khách năm 2019.

Tuy nhiên, hiện tại số lượng cơ sở lưu trú của Quy Nhơn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là khi sắp tới sóng du lịch nội địa và quốc tế tại đây được đánh giá tăng trưởng trở lại bởi các kế hoạch mở rộng đường bay nối thẳng Quy Nhơn với các thị trường Tây Nguyên, Đông Bắc, Tây Bắc… sẽ được triển khai mạnh mẽ, song hành cùng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine.

Không chỉ thiếu hụt lớn nơi lưu trú, Quy Nhơn còn thiếu các tiện ích mua sắm và giải trí hiện đại như trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, khu vui chơi dành cho giới trẻ...

Để đáp ứng mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách vào năm 2025, tỉnh Bình Định đã ngừng cấp phép xây dựng khách sạn nhỏ dưới 3 sao và di dời khách sạn cũ, đặc biệt là kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp mới trên bán đảo Phương Mai, phê duyệt các dự án khu đô thị ven biển để đa dạng sản phẩm du lịch.

Đón đầu đà phục hồi của ngành du lịch cùng tiềm năng tăng trưởng của đất nền ven biển Quy Nhơn, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản uy tín đã và đang đầu tư hàng loạt dự án quy mô tại đây.

Theo số liệu từ batdongsan.com.vn, quý 2/2021, thị trường đất nền Quy Nhơn “leo lên” dẫn đầu cả nước về mức độ quan tâm của nhà đầu tư (43%), vượt Bình Thuận (41%), Khánh Hòa (28%), Hà Nội (12%), Đà Nẵng (9%), Tp.HCM (5%)... Hậu Covid-19, cùng với đà tăng trưởng bùng nổ trở lại của du lịch, giới đầu tư nhận định Quy Nhơn sắp đón một cơn sóng ngầm bất động sản mới.

ĐÓN ĐẦU TIỀM NĂNG SINH LỜI VỚI ĐẤT NỀN VEN BIỂN

Nằm giữa tâm điểm Khu kinh tế Nhơn Hội, dự án Khu đô thị Nhơn Hội New City có quy mô 116ha đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đại đô thị kiểu mẫu này gồm 3 phân khu bao gồm phân khu 2 đậm chất Singapore, phân khu 4 mang hơi thở Nhật Bản và phân khu 9 được phát triển theo phong cách Hàn Quốc với nhiều tiện ích sống xanh và công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng xứ sở kim chi.

Tương lai, nơi đây không chỉ là trung tâm thương mại biển thịnh vượng của Nhơn Hội, mà còn là cực tăng trưởng mới của Quy Nhơn.

Phố thương mại sầm uất với nhiều tiện ích sống xanh phong cách Hàn Quốc tại phân khu 9 - Kỳ Co Gateway hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhà đầu tư.

Trong giai đoạn này, đơn vị phát triển dự án đang giới thiệu các sản phẩm đất nền ven biển sở hữu lâu dài tại Kỳ Co Gateway (phân khu 9). Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 19B, từ Kỳ Co Gateway, cư dân tương lai và du khách có thể dễ dàng di chuyển tới các điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng (Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng…) và cách sân bay quốc tế Phù Cát chỉ 20 phút chạy xe.

Với tầm nhìn quy hoạch tiên phong dẫn đầu xu hướng của đơn vị phát triển Danh Khôi, phân khu này được thiết kế nhiều tiện ích sống xanh mang bản sắc Hàn Quốc, nổi bật là công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng xứ sở kim chi.

Kỳ Co Gateway được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao bởi pháp lý chuẩn chỉnh, đơn vị phát triển dự án uy tín, không gian sống nhiều mảng xanh tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là được quyền sở hữu lâu dài - yếu tố “khan hiếm” mang lại khả năng sinh lời bền vững. Sở hữu đất nền ven biển tại đây, ngoài an cư, nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn mục đích tự doanh (nhà hàng, spa...), cho thuê mặt bằng hay chuyển nhượng dễ dàng.

Với phương thức thanh toán ưu đãi chưa từng có, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 5% là có thể sở hữu đất nền ven biển, Kỳ Co Gateway đang mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư tiên phong biết nắm bắt.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0931 636 838

Website: https://nhonhoinewcity.com.vn/kycogateway/