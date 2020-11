Viên kim cương hồng siêu hiếm có giá gần 27 triệu USD

Mới đây, một viên kim cương hồng siêu hiếm được bán với mức giá kỷ lục 24,4 triệu Franc Thụy Sỹ (26,6 triệu USD) tại một phiên đấu giá ở Geneva.



Viên kim cương này có tên The Spirit of the Rose, nặng 14,83 carat, trở thành kim cương hồng tím đắt nhất từng được bán đấu giá, theo Sotheby's.

The Spirit of the Rose nặng 14,83 carat - thuộc hàng hiếm trong giới kim cương hồng - Ảnh: Sotheby's

The Spirit of the Rose được phát hiện tại mọt mỏ kim cương ở đông bắc nước Nga. Được lấy tên từ vở ba lê nổi tiếng của Nga năm 1911 "Le Spectre de la rose", nó được cắt ra từ một viên kim cương thô lớn hơn do công ty khai thác Alrosa tìm được vào năm 2017.

Phải mất nhiều năm cắt và đánh bóng The Spirit of the Rose mới có hình dạng như hiện nay và từng được trưng bày tại Hồng Kông, Singapore và Đài Bắc trước khi được bán đấu giá tại Geneva.

Theo Gary Schuler, chủ tịch bộ phận đấu giá trang sức tại Sotheby's, độ hiếm của The Spirit of the Rose nằm ở kích thước và màu sắc - được xếp loại "màu tím-hồng sống động lạ mắt" (Fancy Vivid Purple-Pink). Về độ trong, viên kim cương này cũng được đánh giá là "không có tì vết nào ở bên trong" bởi nó thuộc một phân loại kim cương hiếm chứa ít hoặc thậm chí không có nitơ.

"Chỉ có 1% kim cương hồng nặng trên 10 carat và chỉ 4% kim cương được xếp loạt 'Fancy Vivid' - cấp độ màu cao nhất của kim cương", Schuler cho biết tại họp báo trước phiên đấu giá.

Trước đó, Sotheby's ước tính viên kim cương này sẽ được bán với giá 21-35 triệu Franc Thụy Sỹ (23-38 triệu USD).

Theo tổ chức phi lợi nhuận Fancy Color Research Foundation, kim cương hồng có tốc độ tăng giá nhanh nhất trong số tất cả các loại kim cương màu - khoảng 116% trong khoảng thời gian từ năm 2010-2019.



Năm 2017, một viên kim cương hồng nặng 59,6 carat có tên Pink Star trở thành món trang sức đắt nhất thế giới khi được bán với giá 71,2 triệu USD tại một phiên đấu giá của Sotheby's Hồng Kông. Trước đó, kỷ lục thế giới thuộc về viên kim cương hồng Graff Pink nặng 24,78 carat, được bán với giá 46,16 triệu USD tại Geneva năm 2010.