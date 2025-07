Vàng tăng giá tuần này vì mối lo về nợ công của Mỹ

Đồng USD mất giá trong tuần này là một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng, trong khi thị trường kim loại quý cũng đương đầu với áp lực giảm sau báo cáo việc làm khả quan hơn dự báo của Mỹ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,3%, đạt 3.337,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 106 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.960 đồng (mua vào) và 26.350 đồng (bán ra), giá mua giảm 15 đồng nhưng giá bán tăng 5 đồng so với sáng hôm qua. So với mức chốt của tuần trước, giá USD tại ngân hàng này tăng 80 đồng.

Tuần này, giá vàng thế giới tăng 1,7% và giá vàng thế giới quy đổi tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Hôm thứ Năm, dự luật giảm thuế của Tổng thống Donald Trump đã vượt qua được trở ngại cuối cùng tại Quốc hội khi nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện. Theo đó, chương trình giảm thuế năm 2017 của ông Trump sẽ có hiệu lực vĩnh viễn, cộng thêm với các biện pháp giảm thuế mới như ông đã hứa trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024.

Với dự luật này, “Mỹ sẽ không có bước tiến nào trong việc lập lại trật tự về tài khóa trong dài hạn. Bởi vậy, dự luật này không có lợi cho đồng USD và có lợi cho giá vàng”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), dự luật này sẽ khiến khối nợ 36,2 nghìn tỷ USD của Chính phủ liên bang Mỹ tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ tới.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 96,99 điểm, giảm 0,2% so với phiên trước và cách không xa mức đáy của 3 năm rưỡi thiết lập trong tuần. Cả tuần, chỉ số giảm hơn 0,4%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm nay lên 10,6% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tuy nhiên, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 147.000 công việc mới trong tháng 6, vượt xa dự báo, và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%. Sự vững vàng của thị trường lao động củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 7 này.

Việc Fed duy trì lãi suất được nhận định là không có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cuộc chiến thương mại của ông Trump sẽ có một bước ngoặt mới vào tuần tới, khi ngày 8/7 là ngày cuối cùng của thời hạn 90 ngày tạm miễn thuế suất cao hơn của thuế đối ứng. Ông Trump hôm thứ Năm đã nói sẽ bắt đầu gửi thư đơn phương thông báo thuế quan đến những đối tác chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

“Nếu ông Trump cương quyết với thời hạn 9/7 áp thuế đối ứng trở lại, ông ấy sẽ lại áp thuế quan, đồng USD có thể sẽ suy yếu và giá vàng sẽ tăng cao hơn”, ông Meir phát biểu.

Vàng là một “hầm trú ẩn” truyền thống của giới đầu tư toàn cầu mỗi khi có bất ổn về kinh tế và địa chính trị. Năm nay, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu, cuộc chiến thuế quan của Mỹ, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và sự mất giá của đồng USD là những động lực chính đưa giá vàng lập kỷ lục trên 3.500 USD/oz.

Phần lớn thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày thứ Sáu (4/7).

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 7,1 tấn vàng trong tuần này, giảm khối lượng nắm giữ còn 947,7 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã có 5 tuần mua ròng liên tiếp.