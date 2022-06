Việt An Land là đại lý chính thức phân phối siêu phẩm Lumière Boulevard

Lumière Boulevard là dự án căn hộ có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam, mới đây được Vinhomes chính thức kinh doanh độc quyền sau cú “bắt tay” cùng Masterise Homes. Việt An Land với uy tín và đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp vừa trở thành đại lý F1 phân phối chính thức dự án đẳng cấp này.

Lumière Boulevard tuyệt phẩm kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam

Lumière Boulevard sở hữu lối kiến trúc xanh độc đáo cùng hệ thống tiện ích đặc quyền, được đánh giá là một trong những tuyệt phẩm kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam với diện tích phủ xanh lên tới 4 ha. 24 khu vườn thẳng đứng bao quanh các tòa nhà, kết hợp hệ cảnh quan nội khu thảm cây xanh mát, có khả năng tạo ra 125 triệu lít khí oxy mỗi năm, Lumière Boulevard mang đến không gian sống nghỉ dưỡng trong lành phía Đông Tp.HCM.

Nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, dự án đặc biệt kế cận nhiều nút giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Long Phước. Sở hữu vị trí tâm điểm giúp Lumière Boulevard chỉ mất vài phút có thể kết nối tới trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ Ánh sáng, công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan,… là những cụm tiện ích nằm trong hệ sinh thái "all-in-one" của Vingroup.

Dự án bao gồm 5 tòa tháp được đặt tên theo các loài hoa, cây cỏ khác nhau lần lượt là Angelica, Bayan, Camelia, Daisy, Erica - mang ý nghĩa về mặt sức khỏe tinh thần, tạo nguồn cảm hứng tích cực cho các cư dân. Sảnh lễ tân của mỗi tòa tháp cũng được thiết kế tinh tế đặc trưng cho từng loại hoa, loại cây khi được thể hiện bằng các chi tiết hoa văn trên thảm, trên tường và thang máy. Tất cả nhằm mang đến bầu không khí trong lành, ngập tràn hơi thở thiên nhiên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cư dân Lumière Boulevard cũng được tận hưởng cuộc sống riêng tư, cao cấp với hàng chục tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65 m vượt chuẩn Olympic, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym theo tiêu chuẩn quốc tế, khu xem phim ngoài trời, khu vui chơi nhiều trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em thoải mái khám phá…

Xác lập kỷ lục mới từ sau cú “bắt tay” chiến lược?

Lumière Boulevard là sản phẩm hợp tác kinh doanh đầu tiên giữa Vinhomes và Masterise Homes tại thị trường phía Nam. Cú “bắt tay” nhằm vận dụng tối đa các lợi thế sẵn có từ cả 2 “ông lớn” để cùng kiến tạo những giá trị đẳng cấp cho khách hàng tại dự án Lumière Boulevard.

Vinhomes & Mastersise Homes ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh Lumière Boulevard.

Cụ thể, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đảm bảo cho cư dân có được trải nghiệm sống xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền, đưa dự án Lumière Boulevard tiếp cận thị trường nhanh chóng.

Vinhomes với hệ thống phân phối hùng hậu lên tới 66 đại lý F1 cùng hơn 12.000 nhân viên kinh doanh tinh nhuệ đã liên tiếp phá nhiều kỷ lục bán hàng suốt thời gian qua tại các dự án. Giới thiệu và cung cấp hàng chục ngàn sản phẩm đến cho khách hàng và nhà đầu tư thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

Việt An Land chính thức trở thành đối tác phân phối dự án Lumière Boulevard.

Được Vinhomes “chọn mặt gửi vàng” Việt An Land, chính thức trở thành một trong những đại lý phân phối dự án Lumière Boulevard.

Hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, phân phối và tiếp thị bất động sản cao cấp. Tại Việt Nam, từ một văn phòng nhỏ, tới nay Việt An Land đã phát triển với quy mô lến tới hơn 150 nhân viên làm việc tại các văn phòng trên toàn quốc như Hà Nội, Tp.HCM,…

Việt An Land khẳng định được vị thế trong lòng khách hàng và đối tác với một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và giàu năng lực cạnh tranh trên thị trường. Sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm thực tiễn với chuyên môn cao, Việt An Land luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu. Đây là cơ sở để tin tưởng Lumière Boulevard dưới bàn tay phân phối của Việt An Land sẽ góp phần bùng nổ thị trường bằng những kỷ lục mới.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ Lumière Boulevard trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng. Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. Tặng 3 năm phí quản lý.