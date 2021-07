Việt Nam chi hơn 1,4 tỷ USD nhập khẩu phế liệu sắt thép

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phế liệu sắt thép các loại trong tháng 6/2021 đạt gần 708 nghìn tấn, giá trị hơn 325 triệu USD, giảm nhẹ về lượng, nhưng tăng 13% về giá trị so với tháng 5/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu phế liệu sắt thép đạt gần 3,5 triệu tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng 32% về lượng và tăng gần 2,2 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lượng lớn phế liệu thép từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Mỹ, Australia và Hong Kong.

Đáng chú ý, trong tháng 6, nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Mỹ đạt 274 nghìn tấn, tương đương 124,5 triệu USD, tăng hơn 2 lần về lượng và giá trị so với tháng 5.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu phế liệu sắt thép của Mỹ tăng mạnh, đạt hơn 814 nghìn tấn, tương đương hơn 337 triệu USD, tăng 2,5 lần lượng, tăng 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 24% tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Australia đạt gần 259 nghìn tấn, tương đương gần 116 triệu USD, tăng mạnh 76% về lượng, tăng 191% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 8% tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Hồng Kông đạt 258 nghìn tấn, tương đương 112,5 triệu USD, tăng 22% về lượng, tăng gấp đôi về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 8% tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.

Nhìn chung, lượng nhập khẩu phế liệu sắt thép từ hầu hết các thị trường đều tăng, chỉ riêng thị trường Nhật Bản có xu hướng giảm nhẹ.

Cụ thể, nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Nhật Bản, thị trường lớn nhất trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 1,4 triệu tấn, tương đương hơn 638 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng 54% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm gần 45% tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.

Về giá nhập khẩu phế liệu sắt thép, trong tháng 6/2021 đạt 459 USD/tấn, tăng 13% so với tháng 5/2021 và tăng gần gấp đôi so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu phế liệu thép đạt 411 USD/tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể hơn, số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, đầu tháng 6/2021, giá thép phế HMS 1⁄2 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 518 USD/tấn CFR (tiền hàng và cước phí) Đông Á ngày 30/6. Mức giá này tăng 10 USD/tấn so với hồi đầu tháng 6. Giá thép phế chào bán tại các thị trường Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á có xu hướng tăng nhẹ.

Giá thép phế nội địa tăng từ 300 đồng/kg đến 800 đồng/kg, giữ mức 10.000/kg - 10.800 đồng/kg. Giá thép phế nhập khẩu giảm 5 USD/tấn giữ mức 513 USD/tấn cuối tháng 6/2021.