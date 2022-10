Việt Nam, Cuba hợp tác phát triển nông lương

Sáng 29/9, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nông lương.

Về hợp tác nông nghiệp, dự án hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo quy mô hộ gia đình giai đoạn 2011 - 2015 với tổng số vốn đầu tư 43 triệu USD đạt kết quả tích cực; các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản giai đoạn I và II cũng đã đạt kết quả tốt đẹp. Hai bên đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp - thủy sản khác...

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cũng đã có buổi gặp gỡ Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Cuba. Hai bên đã có những trao đổi về đảm bảo an ninh lương thực.

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá rất cao những nỗ lực của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba, ông Ydael Pérez Brito vì những nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thứ trưởng Trần Thanh Nam mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Ydael Brito nhằm tăng cường hợp tác, phát triển xứng tầm với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito chia sẻ rằng hai đất nước nói riêng và hai bộ nói chung đều có chung một mục đích, đó là đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm trong nước. Đây là một hành trình không hề dễ dàng đối với Cuba, vì thế những sự giúp đỡ quý báu từ phía Việt Nam càng trở nên ý nghĩa. Cuba đã gặt hái được nhiều thành công thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam, thể hiện qua sự gia tăng về năng suất canh tác.

"Hiện tại Cuba đang có nhu cầu phát triển hơn nữa về công nghệ cũng như vật tư và giống. Sự phát triển của đất nước sẽ kéo theo việc giảm nguồn lao động nông thôn và miền núi, vì thế chúng tôi nhắm đến mục tiêu tăng năng suất và sản lượng", ông Ydael Pérez Brito cho biết.

Chia sẻ với những khó khăn của nước bạn do đại dịch Covid-19, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, Việt Nam cũng là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do các tác động từ đại dịch Covid-19 vừa qua. Trong bối cảnh đó, Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo phải tự lực, tự cường, giữ thế chủ động đảm bảo an ninh lương thực trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đồng tình với quan điểm của phía Cuba về việc nông nghiệp cần sự vào cuộc của doanh nghiệp và nhấn mạnh: "Kinh nghiệm của chúng tôi qua dịch Covid-19 đó chính là không có gì bằng tự chủ, tự cường trong sản xuất nông nghiệp. Và chúng ta phải khai thác được yếu tố doanh nghiệp tham gia vào quá trình này nhằm thúc đẩy và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia".