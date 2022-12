Việt Nam nhận 15,5 tỷ USD hỗ trợ chuyển đổi xanh

Thông tin từ Đại sứ quán Anh cho biết, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG), bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch) đã thống nhất một Chương trình Quan hệ Đối tác về Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) mạnh mẽ.

Gói đầu tư sẽ giúp Việt Nam tăng cường các mục tiêu về khí hậu, kéo dài thời hạn phát thải khí nhà kính đạt đỉnh dự kiến xuống 5 năm và giảm tới 30% lượng phát thải đỉnh hàng năm của ngành điện, từ 240 megaton xuống còn 170 megaton.

Thỏa thuận này cũng dự kiến sẽ hạn chế công suất điện than tối đa của Việt Nam xuống 30,2GW so với mức cao nhất theo kế hoạch hiện tại là 37GW. Đồng thời thỏa thuận hướng đến đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo để chúng chiếm ít nhất 47% sản lượng điện vào năm 2030. Đây là con số đáng kể so với mức tăng theo kế hoạch hiện tại là 36%.

Các đối tác cho biết, việc thực hiện thành công các mục tiêu mới sẽ giúp tiết kiệm khoảng 500 mega tấn khí thải cho đến năm 2035, cùng với đó, tạo ra hàng nghìn việc làm xanh và thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 15/12, liên quan đến thỏa thuận 15,5 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng xác nhận, Việt Nam cùng các nước G7 và các đối tác quốc tế khác thông qua tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ JETP.

Đây là bước đi cụ thể để huy động nguồn lực tài chính và công nghệ nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Việt Nam về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với sự hỗ trợ của quốc tế.

Việc thông qua tuyên bố chính trị cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam chung tay giải quyết một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, tiến trình chuyển đổi năng lượng đặt ra rất nhiều thách thức đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác với các nước và các đối tác quốc tế khác, trên cơ sở công bằng, công lý, bình đẳng, cùng có lợi, để vừa đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, vừa giảm phát thải nhà kính, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.