Việt Nam xuất khẩu hơn 64 triệu khẩu trang trong tháng 1/2021

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2021, cả nước có 28 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 64,7 triệu chiếc.

Xuất khẩu khẩu trang giảm 8,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 12/2020. Như vậy, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam, số lượng khẩu trang xuất khẩu đã giảm.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, một số doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang lớn trong tháng 1/2021 như Công ty Cổ phần Akie Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Thiện Bình, Công ty Cổ phần dược phẩm xuất nhập khẩu Tâm Phúc...

Năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỉ chiếc khẩu trang y tế các loại. Thị trường được các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Sở dĩ xuất khẩu khẩu trang y tế đạt con số kỷ lục trong năm qua là sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Trước đó, theo quy định tại Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ, khẩu trang y tế chỉ được xuất khẩu trong trường hợp viện trợ, hỗ trợ quốc tế được Chính phủ Việt Nam cho phép. Quy định trên được đưa ra để dành ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở trong nước, đảm bảo có đủ trang thiết bị cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh từ đầu tháng 3/2020, Việt Nam đã nổi lên là một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu đồ phòng dịch, với khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, thời gian giao hàng ngắn.

Theo báo cáo nhanh, hiện nguồn cung khẩu trang cho sử dụng trong nước vẫn đảm bảo. Cụ thể, lượng hàng dự trữ đối với mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tại một số hệ thống phân phối lớn như: Big C dự trữ 300% khẩu trang vải và nước rửa tay so với tháng trước; Công ty Vincommerce (Vinmart, Vimart+) còn tồn nhiều, trong hệ thống bán chậm, dự trữ hơn so với bình thường; Công ty BRG Retail bán chậm, còn dự trữ 30.000 khẩu trang vải; Liên minh Hợp tác xã Sài Gòn Coop dự trữ 30.000.000 khẩu trang vải, và lượng nước rửa tay đủ bán trong 1 năm trên toàn hệ thống...

Cũng qua báo cáo nhanh của các chuỗi siêu thị lớn, trong những ngày qua người dân đến mua khẩu trang không nhiều, không xảy ra tình trạng dột biến.