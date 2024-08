Vietbank ra mắt chương trình khuyến mãi “Quà tặng tiền tỷ - Chào Thu hết ý”

Từ ngày 8/8/2024 đến hết 31/10/2024, với mỗi giao dịch phát sinh trên ứng dụng ngân hàng số Vietbank Digital hoặc tại 118 quầy giao dịch trên toàn quốc thỏa mãn các điều kiện chương trình, khách hàng sẽ nhận tối đa 3 tầng quà tặng: quà tặng hiện vật tại quầy giao dịch, quà tặng công nghệ trên “Vòng quay may mắn” tại app Vietbank Digital và quà tặng may mắn trong chương trình “Quay số may mắn” cuối chương trình.

HÀNG TRĂM GIẢI THƯỞNG ĐANG ĐỢI CHỦ NHÂN

Chương trình khuyến mãi “Quà tặng tiền tỷ - Chào Thu hết ý” của Vietbank phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phân khúc khách hàng. Cụ thể, khách hàng có cơ hội nhận e-voucher trị giá 1 triệu đồng chỉ với thao tác đăng nhập app Vietbank Digital, thực hiện các “nhiệm vụ hàng ngày” để nhận lượt quay trên “Vòng quay may mắn” trên app Vietbank Digital.

Bên cạnh đó, khách hàng có nhu cầu giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của Vietbank cũng sẽ được nhận quà tặng hiện vật như áo mưa, nón bảo hiểm, dù gấp cầm tay, bình nước. Đặc biệt, trong 02 ngày 20/10 và Trung thu (16/09), khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt trên “Vòng quay may mắn” tại app Vietbank Digital trị giá đến 5 triệu đồng và gia tăng cơ hội nhận mã dự thưởng tham gia chương trình quay số cuối chương trình.

CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG GIÁ TRỊ HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG

Mã số dự thưởng được cấp ngẫu nhiên cho khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại gồm 10 ký tự kết hợp giữa chữ và số theo cấu trúc xxxxyyyyyy (với x là chữ, y là số). Mỗi mã dự thưởng nhận được, khách hàng sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân may mắn của các giải thưởng đặc biệt qua kỳ quay số cuối chương trình (dự kiến diễn ra vào ngày 15/11/2024). Đây cũng là điểm nhấn của chương trình khuyến mãi “Quà tặng tiền tỷ - Chào Thu hết ý”.

Giải đặc biệt trị giá 250 triệu đồng/giải, bao gồm xe máy Vespa Sprint S 150, Samsung Smart Tivi 65 inch, tủ lạnh Samsung Inverter 599 lít, máy giặt Samsung Inverter 24kg.

Giải nhất là xe máy Honda Air Blade 125 thời thượng, trị giá 50 triệu đồng. Giải nhì là tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít trị giá 20 triệu đồng. Đặc biệt, quý khách còn có cơ hội nhận hàng chục giải khuyến khích là tài khoản số đẹp có sẵn 5 triệu đồng từ Vietbank.

ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG TỐI ĐA PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Trong suốt hơn 17 năm hình thành và phát triển, Vietbank không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tận tâm mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Chương trình tri ân “Quà tặng tiền tỷ - Chào Thu hết ý” không chỉ là sự tri ân của Ngân hàng mà còn là nỗ lực “gắn kết” khách hàng đang có nhu cầu, mong muốn sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, Ngân hàng với những gói giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt, toàn diện.

Đại diện Vietbank chia sẻ: “Mặc dù sản phẩm số đang là xu hướng của thị trường, tuy nhiên không thể phủ nhận một lượng lớn khách hàng, đặc biệt là người lớn tuổi vẫn có thói quen giao dịch ngân hàng truyền thống. Chúng tôi luôn hướng đến và đặt khách hàng ở vị trí trung tâm trong các hoạt động kinh doanh, do đó việc đồng thời áp dụng nhiều loại quà tặng, chấp nhận nhiều loại giao dịch và mở rộng gần 90% sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện nhận quà tặng là một trong những minh chứng cho cam kết tối đa lợi ích của khách hàng tại Vietbank”.

Khách hàng chỉ cần phát sinh một trong các giao dịch trên app Vietbank Digital, thanh toán qua thẻ, sử dụng sản phẩm bảo hiểm, gửi tiết kiệm hoặc vay vốn đều sẽ có cơ hội nhận 01 trong 03 tầng quà tặng được Vietbank tung ra trong chương trình khuyến mãi lần này.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1800.1122

Website: https://www.vietbank.com.vn/

Các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc