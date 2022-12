Vietbank vào Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2022

Ngày 21/12/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2022” do Công ty Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) và Báo Đầu tư tổ chức bình chọn. Để đạt được kết quả này, Vietbank đã có những nỗ lực và thành tựu trong hoạt động kinh doanh gắn liền với kết quả phát triển đội ngũ nhân sự và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Đây là chương trình đánh giá, khảo sát và xếp hạng thường niên để vinh danh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất trong tạo việc làm, đãi ngộ người lao động đồng thời có kết quả kinh doanh hiệu quả, ổn định và bền vững. Chương trình tôn vinh các doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về hình ảnh, uy tín cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp để từ đó thu hút nguồn nhân sự tài năng cho các doanh nghiệp.

Năm 2022 là năm Vietbank đánh dấu những nỗ lực trên con đường khẳng định vị thế của mình. Sau hơn 15 năm không ngừng phát triển, Vietbank đã tạo dựng một nền tảng để phát triển bền vững không chỉ về cơ cấu tổ chức, các chỉ số tài chính, công tác quản trị điều hành, hệ thống sản phẩm dịch vụ… mà còn về nguồn nhân lực chất lượng.

Công tác tuyển dụng của Vietbank những năm qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng lớn nhân sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc thông qua các chính sách thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ phù hợp và lộ trình thăng tiến minh bạch. Vietbank luôn đầu tư các nguồn lực để xây dựng nguồn nhân sự vừa có năng lực chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp để tạo ra giá trị đặc trưng và phù hợp với các thời kỳ phát triển.

Trong giai đoạn nền kinh tế và ngành ngân hàng gánh chịu nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, Vietbank vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa giữ vững các hoạt động và phát triển kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, an sinh cho toàn thể cán bộ nhân viên yên tâm công tác.

Vietbank đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ cán bộ nhân viên mùa dịch Covid-19 như: triển khai "Quầy thuốc 0 đóng" tặng thuốc tăng cường sức khỏe cho cán bộ nhân viên và người thân; hỗ trợ đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm cho cán bộ nhân viên; thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho CBNV nhiễm Covid-19…

Xem nhân sự là tài sản quý giá nhất trong hành trình phát triển, Vietbank đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu từ chính nội hàm - tố chất của từng cán bộ nhân viên để góp phần đưa thương hiệu tuyển dụng, đào tạo của Ngân hàng được lan tỏa trên thị trường lao động nói chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng.

Song song đó, Vietbank luôn chú trọng công tác đào tạo bằng việc xây dựng và tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo, các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng mềm cho từng cấp độ cán bộ nhân viên bằng nhiều hình thức: trực tuyến, E-learning, đào tạo tập trung… để nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn. Vietbank cũng triển khai các gói học bổng dành cho học sinh sinh viên, tổ chức chương trình thực tập viên tiềm năng, chương trình office tour để tạo kênh kết nối và tăng nguồn tuyển chất lượng cho Ngân hàng.

Bên cạnh danh hiệu “Top 100 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2022”, Vietbank cũng vừa vinh dự giải thưởng “Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2022” tại Lễ vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức đánh giá. Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Vietbank trong việc đáp ứng tốt các tiêu chí về kết quả kinh doanh, chỉ tiêu tăng trưởng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, ứng dụng chuyển đổi số cùng phương án kinh doanh phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh mới.

Được biết, Vietbank đang áp dụng ưu đãi lãi suất lên đến 9,5% cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến (tùy theo số tiền và kỳ hạn gửi). Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30/12/2022, khách hàng còn nhận thêm nhiều ưu đãi khác khi gửi tiết kiệm Vietbank với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng. Vietbank cũng đã áp dụng tính năng “Rút trước hạn một phần gốc” tiền gửi theo quy định tại Thông tư 04 của Ngân hàng Nhà nước đối với sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc dành cho khách hàng cá nhân và Tiền gửi linh hoạt của tổ chức dành cho khách hàng doanh nghiệp. Phần vốn rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn do Vietbank công bố tại thời điểm rút. Phần vốn gốc còn lại, khách hàng sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất như đã cam kết ban đầu cho đến ngày đáo hạn. Việc bổ sung tính năng “Rút trước hạn một phần gốc” của Vietbank sẽ giúp khách hàng chủ động nguồn tiền, yên tâm hoạch định và lựa chọn các sản phẩm tiền gửi phù hợp để từ đó tối ưu hóa lợi nhuận một cách cao nhất.