VietinBank: Tín dụng tăng 7,7%, tỷ lệ nợ xấu vẫn giữ dưới 1%

Kết thúc năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tất cả nền kinh tế, nợ xấu ngành ngân hàng vượt qua mốc 2%, VietinBank gây nhiều chú ý khi giữ được tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Theo thông tin mới nhất của Ngân hàng Nhà, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nợ xấu trong hệ thống đã tăng mạnh từ giữa năm 2020 và đã vượt qua mốc 2%. Thậm chí, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng khi chính sách cơ cấu nợ đang gần đến thời điểm hết hiệu lực.

Trong khi đó, tại buổi tổng kết hoạt động kinh doanh 2020 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, ông Trần Minh Bình, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tiếp tục giảm mạnh từ dưới 1,2% (năm 2019) xuống dưới 1% (năm 2020).

Nợ xấu giảm nên tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu tại VietinBank tiếp tục tăng, từ 120% lên 130%. Hiểu đơn giản, với 1 đồng nợ xấu thì ngân hàng này có tới 1,3 đồng để dự phòng và sẵn sàng xử lý nếu cần.

Ngoài ra, VietinBank cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu giảm trong khi dư nợ tín dụng của VietinBank trong năm qua vẫn tăng trưởng tốt, ước tính tăng 7,7% so với năm 2019.

Ngược lại, ở nguồn đầu vào, huy động vốn vẫn được cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh. Trong đó, nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, nguồn vốn CASA tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.

Ngoài tín dụng, thu nhập ngoài lãi của VietinBank cũng tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019.

Ông Trần Minh Bình cho biết thêm, cũng giống nhiều ngân hàng khác, trong thời gian gần đây, VietinBank đã liên tục nâng cấp và hoàn thiện, gia tăng tiện ích và tăng cường các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử nên tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát từ mức 37,7% năm 2019 xuống khoảng 35% năm 2020.

Với những cân đối trên, mặc dù đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng VietinBank vẫn báo lãi 16.450 tỷ đồng. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

Năm 2021, ngân hàng đưa ra một số chỉ tiêu: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 3% - 6%; Tín dụng tăng 8% - 11%; nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10% - 20%.

Giá cổ phiếu CTG trong thời gian gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTG đang hoà cùng sóng tăng của ngành, thậm chí trong ngày tổ chức hội nghị trên, mã này còn tăng kịch biên độ, nhiều thời điểm trắng bên bán. Hiện thị giá CTG đang dừng ở mức 37.850 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 80% so với đầu năm 2020. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 131.808 tỷ đồng.