Vietnam Airlines chuẩn bị cho vai trò chủ nhà Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới của IATA 2023

NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC “GIỜ G”

Diễn ra từ ngày 19-21/9, Hội nghị An toàn và khai thác hàng không thế giới 2023 với chủ đề “Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn” sẽ là dịp lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không, trong đó quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới với chương trình làm việc đa dạng từ các phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm, đến kết nối, chia sẻ thông tin…

Hội nghị lần này có quy mô toàn cầu, là diễn đàn quan trọng của ngành hàng không với mục tiêu chính trao đổi giữa các hãng hàng không, nhà chức trách, nhà sản xuất, các chuyên gia an toàn hàng không và tất cả các bên liên quan về các vấn đề chủ chốt trong hoạt động an toàn khai thác; cũng như là cơ hội để nhấn mạnh và nâng cao nhận thức của toàn ngành về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác.

Chủ đề hội nghị bao gồm: An toàn; Khai thác bay; Hoạt động khoang khách; và Khẩn nguy khủng hoảng. Với vai trò là Hãng hàng không nước chủ nhà, Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với IATA từ những ngày đầu lên kế hoạch xây dựng chương trình hội nghị với chủ đề trọng tâm là an toàn, chương trình văn hóa an toàn hàng không tích cực.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Vietnam Airlines sẽ cùng các hãng hàng không, các tổ chức quốc tế thảo luận các nội dung xây dựng văn hóa an toàn, các giá trị nền tảng và trụ cột cốt lõi hướng tới mục tiêu Văn hóa An toàn Tiên tiến, đề xuất hoàn thiện các chủ chương chính sách đối với Chương trình an toàn quốc gia (SSP), đóng góp ý kiến đối với IATA trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành, thực thi chính sách, tiêu chuẩn ngành.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ chuẩn bị nội dung ký kết Hiến chương về Văn hóa An toàn; xây dựng nội dung đối thoại với lãnh đạo hãng hàng không, nhà chức trách hàng không cũng như lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước; bàn luận xung quanh chủ đề xây dựng văn hoá an toàn hàng không...

Vietnam Airlines là Hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA khi liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần hai thập kỷ kể từ khi là thành viên của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế; Đạt mức Chủ động (Proactive) 4.0 trên thang điểm 5 về Văn hóa an toàn và được Airlines Rating đánh giá mức tối đa 7/7 về cấp độ an toàn. Tại hội nghị lần này, Vietnam Airlines sẽ có các bài tham luận, chia sẻ về quan điểm, cách thức mà Hãng đã thực hiện đối với lĩnh vực an toàn hàng không - một lĩnh vực được Vietnam Airlines đặc biệt coi trọng và không thể đánh đổi.

“Hội nghị này là cơ hội để Vietnam Airlines nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức, là dịp để các nhà lãnh đạo đầu ngành, các cơ quan quản lý hàng không cùng đề xuất phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, khai thác và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao an toàn cho ngành hàng không thế giới”, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ.

Ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA cho biết, với tư cách là hãng hàng không chủ nhà, Vietnam Airlines đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu chung là chia sẻ và nâng cao hiểu biết, kiến thức về an toàn hàng không.

ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN, HỘI NHẬP VÀ CHIA SẺ

Năm 2022, IATA đã tổ chức hội nghị An toàn khai thác khoang khách (Cabin Ops Safety conference) vào tháng 6/2022 tại Lisbon, Bồ Đào Nha và hội nghị An toàn (Safety conference - trước đây tổ chức với tên gọi Safety and Flight Ops Conference) vào tháng 10/2022 tại Dubai, UAE.

Tuy nhiên, năm nay đã có điểm khác biệt khi IATA quyết định kết hợp 2 hội nghị trên để tổ chức một sự kiện chung dưới tên gọi Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới (IATA Global Safety and Operations Conference), cũng là lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không và đặc biệt hơn, diễn ra vào giai đoạn mà vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối được đưa lên hàng đầu khi các hãng hàng không đang dồn mọi nguồn lực để khai thác trở lại trong giai đoạn thị trường phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Với việc IATA lựa chọn Việt Nam làm địa điểm và Vietnam Airlines là hãng hàng không chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 vào tháng 9 này, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế không chỉ của Hãng hàng không Quốc gia mà còn khẳng định khả năng quản trị an toàn của các cơ quan quản lý Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người với hàng trăm các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành hàng không trên thế giới.

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, IATA lựa chọn Việt Nam để đăng cai một Hội nghị toàn cầu về An toàn và Khai thác cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, nổi bật cũng như hội nhập quốc tế hoàn toàn của ngành hàng không Việt Nam, khẳng định chính sách, thể chế, chiến lược, giải pháp xây dựng, phát triển ngành hàng không cũng như việc thiết lập và triển khai chương trình an toàn quốc gia, hệ thống quản lý an toàn đã được thực hiện liên tục, đồng bộ và có hiệu quả cao.

“Việc Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện an toàn hàng không hàng đầu và uy tín của thế giới thể hiện hình ảnh một Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, sẵn sàng hội nhập, đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề an toàn hàng không trong phạm vi toàn cầu”, ông Thắng chia sẻ.