Vietnam post khẩn trương tinh giản bộ máy trung gian

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đặt ra với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tại hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2025 do doanh nghiệp này vừa tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Vietnam Posts Chu Quang Hào cho biết năm 2024 rất nhiều khó khăn khách quan đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, Bưu điện Việt Nam đã tập trung đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, từ đổi mới tư duy, công tác điều hành đến tổ chức kinh doanh, nâng cao chất lượng.

CHỈ TIÊU VỀ DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA VIETNAM POST ĐỀU TĂNG SO VỚI NĂM 2023

Tổng doanh thu công ty mẹ tăng 9,5% so với thực hiện năm 2023. Chỉ tính riêng trong quý 4, khi tổng công ty triển khai chiến dịch "120 ngày hành động - cán đích thành công", tổng doanh thu các dịch vụ đã tăng 49% so với quý 3/2024 và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Dịch vụ Kinh doanh phân phối cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 75% so với năm 2023.

Bên cạnh việc đa dạng hóa kênh bán, chuyên nghiệp hóa lực lượng bán hàng, công tác chất lượng cũng nổi lên nhiều "điểm sáng", đặc biệt là chất lượng nội tỉnh. Việc áp dụng các mô hình tổ chức sản xuất mới, cải tiến hành trình đường thư, tối ưu khớp nối, rút ngắn thời gian toàn trình đã phát huy hiệu quả rõ nét khi chất lượng nội tỉnh, liên tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vietnam Posts cần làm tốt ba yếu tố.

Thứ nhất, luôn luôn nghĩ và hướng về người lao động đầu tiên, nhất là việc đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Thứ hai, trao quyền cho lãnh đạo các Bưu điện tỉnh, Trung tâm, đơn vị chủ động quyết định triển khai các chương trình kinh doanh, cơ chế, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng thu nhập cho người lao động.

Thứ ba, người lao động sẽ tham gia trao đổi, thảo luận về việc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị và của chính bản thân mình để đạt hiệu quả cao nhất.

"Làm tốt 3 điều này thì Vietnam Post tạo được sự thay đổi vượt trội trong năm 2025", Bộ trưởng Hùng nói.

VIETNAM POST CẦN TINH GỌN BỘ MÁY THEO TINH THẦN CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đề nghị Vietnam Post khẩn trương rà soát, nghiên cứu chuyển đổi các bưu cục không còn phù hợp, hiệu quả thấp sang thành các trung tâm, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về thương mại điện tử kết hợp với dịch vụ chuyển phát.

Bên cạnh đó việc xây dựng, áp dụng cơ chế chính sách cần phù hợp với từng nhóm đối tượng để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Bộ trưởng lưu ý, ngay sau hội nghị, Vietnam Post khẩn trương tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng chỉ đạo: "Năm 2025, bộ máy trung gian của Vietnam Post không được vượt quá 10%, năm 2026 là 7% và đây là mệnh lệnh...Mỗi ngày có thể làm được rất nhiều việc, mỗi ngày chỉ cần tốt lên 1%, thì sau 360 ngày chúng ta sẽ tốt lên nhiều lần. Vietnam Post là doanh nghiệp đặc biệt, có lịch sử lâu đời, là doanh nghiệp bưu chính công ích quốc gia. Thời gian còn lại đủ dài để Vietnam Post tạo sự bứt phá".

Năm 2024 lần thứ 2 liên tiếp, Bưu điện Việt Nam đã được ghi nhận và vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Cùng với đó là Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2024 ở hạng mục cao nhất "World Class".

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, ông Nguyễn Trường Giang, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty, khẳng định ngay sau Hội nghị này Tổng công ty sẽ họp triển khai các phương án về tinh giản bộ máy trung gian và thay đổi cán bộ cấp trưởng. Đặc biệt, thời gian tới Tổng công ty sẽ mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có năng lực vào vị trí mới phù hợp.