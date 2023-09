Viettel Money: “Tết tận hưởng” dành giải Chiến dịch Marketing của năm tại International Business Awards 2023

SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI LÀ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ MỚI

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế - IBA Stevie Awards thành lập từ năm 2002 nhằm tôn vinh những thành tựu trong mọi khía cạnh cho giới kinh doanh trên toàn thế giới mà bất cứ doanh nghiệp tiềm năng nào cũng mong muốn đạt được. Giải thưởng đánh giá và đề cao yếu tố sáng tạo, đổi mới - chủ đề cấp thiết của mọi doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 - đặc biệt trong các chiến dịch quảng bá hình ảnh thương hiệu và lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Chiến dịch truyền thông “Tết tận hưởng” của Viettel Money đã đem lại hiệu ứng lan tỏa vô cùng rộng lớn nhờ tận dụng tối đa các yếu tố khách quan về bối cảnh xã hội và sự thay đổi văn hoá mua sắm sau đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Viettel Money triển khai chiến dịch với mục tiêu chiếm sóng Top 1 thị phần thương hiệu được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, để từ đó tạo ấn tượng mạnh với nhóm khách hàng mục tiêu là Gen Z.

Với thông điệp tận hưởng Tết theo cách riêng của mình, Viettel Money đã xây dựng chuỗi sự kiện đồng bộ và đa dạng trên các kênh truyền thông từ online đến offline, đem đến hiệu quả đột phá, tạo dấu ấn thương hiệu rõ nét trong thị trường viễn thông và tài chính số.

Thay vì chỉ tập trung giới thiệu lợi ích của hệ sinh thái tài chính số Viettel Money, thương hiệu đã khéo léo khai thác khía cạnh truyền thông hoàn toàn mới. Đón nhận mọi việc diễn ra trong cuộc sống để cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ nhất - Đón Tết theo cách nào cũng được, miễn là bạn có thể “tận hưởng” từng khoảnh khắc.

Nắm bắt tâm lý "bung lụa" sau khoảng thời gian dài giới hạn do Covid-19, chiến dịch "Tết Tận Hưởng" tiếp cận theo hướng vui tươi, lạc quan vừa đánh trúng tâm lý mong muốn có một mùa Tết trọn vẹn, sum vầy vừa thành công lồng ghép dịch vụ, sản phẩm tiện ích hỗ trợ chuẩn bị mua sắm ngày Tết.

VIETTEL MONEY "TẾT TẬN HƯỞNG" - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TIÊN PHONG CÔNG NGHỆ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH SỐ

Chiến dịch quảng bá thương hiệu lồng ghép xuyên suốt gần 3 tháng cuối năm với đa dạng các hoạt động truyền thông đã thành công đưa Viettel Money trở thành hệ sinh thái tài chính số hàng đầu Việt Nam.

Sự kiện “Tận hưởng” tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi bật thu hút 30.000 khán giả check-in sự kiện và tiếp cận 12.200.000 người cùng 2.500.000 lượt tương tác trên kênh digital.

TVC “Tết tận hưởng” đã thu về hơn 18 triệu lượt xem trên các nền tảng số chỉ sau 1 tháng ra mắt. Viettel Money hợp tác với nhiều nhà sáng tạo đăng tải nội dung trên Facebook theo chủ đề TVC đạt hơn 10 triệu lượt xem và hơn 500.000 lượt tương tác.

Tận dụng lợi thế truyền thông, Viettel Money mang tới chương trình tri ân Truy tìm số vàng, Mèo vàng hái lộc với tổng giá trị giải thưởng lên tới 22 tỷ đồng. Đặc biệt, Sự kiện lì xì đầu tiên trên truyền hình vào đêm giao thừa “Tết là hy vọng” trên VTV và thu về con số ấn tượng 600.000 lượt quét trong thời lượng phát sóng, tạo nên sức hút hấp dẫn đối với thương hiệu.

Nhờ kế hoạch truyền thông trọn vẹn, chiến dịch đã đem đến nhiều thành tích ấn tượng và đặc biệt là GOLD STEVIE cho hạng mục Marketing Campaign of the Year - Financial Products & Services 2023. Qua đánh giá của đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới, "Tết tận hưởng" của Viettel Money xứng đáng được tôn vinh trên trường quốc tế, mở rộng uy tín, tinh thần đổi mới sáng tạo của cả doanh nghiệp trong hội nhập thế giới.

Với thông điệp ý nghĩa phù hợp với khách hàng mục tiêu cùng chiến lược triển khai chặt chẽ, đồng bộ, Viettel Money đã truyền cảm hứng về “tận hưởng theo cách của riêng mình” mang cá tính, màu sắc riêng của mỗi cá nhân. Tải app Viettel Money ngay để trải nghiệm giao diện thông minh và "tận hưởng" ưu đãi miễn phí hàng trăm tiện ích và dịch vụ thanh toán, chuyển tiền mọi lúc mọi nơi.