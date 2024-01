Vingroup lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong 2023 đạt 13.681 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với 31 tháng 12 năm 2022.

Trong hoạt động Công nghệ – Công nghiệp, 2023 đánh dấu mốc quan trọng của VinFast trong chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, khi Công ty VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn NASDAQ.

Trong quý 4 năm 2023, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, Công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.

Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của VF 9 vào năm 2024.

Tại Việt Nam, lô xe VF 6 đầu tiên đã được bàn giao tới khách hàng vào tháng 12/2023, sau 3 tháng đặt hàng. Đồng thời, mẫu xe này đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” của giải thưởng Car Choice Awards 2023 và giành giải “Ô tô của năm” tại giải thưởng Car Awards của Báo điện tử VnExpress. Tại Việt Nam, khách hàng có thể đặt hàng mẫu xe VF 7 bắt đầu từ tháng 12/2023 và nhận bàn giao trong quý 1 năm 2024.

Trong hoạt động Thương mại Dịch vụ, trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều chính sách kích thích kinh tế và tiêu dùng, sự kiện khai trương siêu quần thể ẩm thực – vui chơi giải trí – mua sắm Grand World thuộc “thành phố điểm đến” Ocean City phía Đông Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý, với kỷ lục gần 160.000 lượt khách đến trải nghiệm lễ hội chào đón năm mới, minh chứng cho sức hút của điểm đến độc đáo và mới mẻ chưa từng có tại miền Bắc này.

Cũng trong những ngày đầu năm mới 2024, Vinhomes tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường với những cam kết thiết thực cho cộng đồng khi khởi công xây dựng hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Nam Tràng Cát (Hải Phòng) và Cam Ranh (Khánh Hòa) với quy mô hơn 8.000 căn cho hai dự án.

Trong năm 2023, với động lực chính từ việc bàn giao sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính) đạt 121.379 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 33.287 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Ở lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, Vincom Retail ghi nhận mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng và 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 59% so với năm 2022.

Đối với lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, trong bổi cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục hồi phục rõ nét với tổng lượt khách nội địa năm 2023 vượt mức trước dịch, lượt khách nước ngoài tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch cả năm, Vinpearl liên tục triển khai hàng loạt sự kiện mùa lễ hội đẳng cấp tại các tổ hợp du lịch lớn (Nha Trang, Phú Quốc, và Nam Hội An) nhằm đón đầu mùa Giáng sinh 2023 và Năm mới 2024, với điểm nhấn là chuỗi sự kiện Wake Up Festival, khẳng định vị thế số 1 về hệ thống du lịch trải nghiệm của Vinpearl tại Việt Nam.

Khối Thiện nguyện Xã hội tạo dấu ấn trong năm 2023 với hàng loạt các thành tựu và giải thưởng cho cộng đồng xã hội và được các tổ chức uy tín ghi nhận. Vinmec đã áp dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật não thức chữa bệnh động kinh cũng như là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ in 3D vào phẫu thuật chữa ung thư xương.

Hệ thống Vinschool tiếp tục nhận được nhiều công nhận về chất lượng giáo dục với 10 cơ sở đạt chứng nhận CIS. Đồng thời, chương trình hợp tác giữa Vingroup với Brighton College đã đem đến thành quả với cơ sở đầu tiên được khai trương tại Vinhomes Ocean Park vào tháng 8 năm 2023.

Năm 2023 đánh dấu mốc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn, với hành trình đóng góp và nỗ lực không ngừng kiến tạo những sản phẩm, hệ sinh thái hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt ra thế giới. Bước sang năm 2024, Vingroup cam kết tiếp tục sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, theo định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, kiến tạo một tương lai xanh, bền vững.