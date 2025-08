Cổ phiếu blue-chips phục hồi mạnh, VN-Index giành lại mốc 1500 điểm

Mặc dù thanh khoản suy yếu đáng kể trong phiên hôm nay nhưng diễn biến thị trường lại hưng phấn cao độ. Nhóm cổ phiếu blue-chips vốn hóa lớn nhất đồng loạt tăng mạnh giúp VN-Index không chỉ giành lại mốc 1500 điểm để mất cuối tuần trước mà còn vượt lên 1528,19 điểm, làm sống lại kỳ vọng kiểm định đỉnh lịch sử lần nữa.

VN-Index kết phiên tăng 32,98 điểm tương đương 2,21% thì 5 cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đã đóng góp gần một nửa (14,2 điểm) là VIC tăng kịch trần 6,92%, VHM tăng 2,56%, TCB tăng 3,67%, VCB tăng 1,5% và CTG tăng 3,05%.

Dù vậy đây cũng không phải là hiện tượng kéo trụ thuần túy, rổ VN30 tăng cực tốt hôm nay khi chỉ số đại diện tăng 2,42% với 29 mã tăng và duy nhất FPT giảm 0,37%. Tới 23/30 mã trong rổ tăng vượt 1%, với 16 mã tăng từ 2%, bao gồm 3 mã kịch trần là VJC, SHB, VIC và TPB.

Chỉ số VN30-Index trong nhịp điều chỉnh mấy ngày qua giảm nhiều hơn VN-Index và hôm nay cổ phiếu phục hồi mạnh cả loạt. Sức mạnh ban đầu được dẫn dắt bởi một số trụ và cổ phiếu nóng quen thuộc như VIC, SHB, nhưng sau đó lan tỏa rộng rãi. Chốt phiên sáng thậm chí VN30 còn có tới 9 mã đỏ. Cổ phiếu ngân hàng là động lực giúp chỉ số nhóm này tăng đột biến: BID tăng 1,6% so với giá chốt buổi sáng, CTG tăng thêm 2,7%, HDB tăng thêm 3,51%, LPB tăng 2,63%, MBB tăng 2,39%, SSB tăng 2,53%, STB tăng 2,46%, TCB tăng 3,21%, VIB tăng 2,93%, VPB tăng 3,53%.

Toàn nhóm ngân hàng ở các sàn cũng chỉ duy nhất ABB giảm 0,76%, KLB tham chiếu, còn lại là tăng, với 23 mã tăng quá 1%. Thanh khoản nhóm ngân hàng cũng chiếm 28,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và ngân hàng trong nhóm VN30 chiếm 50% giá trị rổ.

VN-Index phục hồi mạnh mẽ trở lại đương nhiên tạo bầu không khí hưng phấn cao. Thời điểm chốt phiên sáng, độ rộng sàn HoSE mới là 165 mã tăng/141 mã giảm nhưng cuối phiên là 242 mã tăng/89 mã giảm. Độ rộng chỉ thực sự thể hiện áp đảo ở bên xanh từ sau 2h, đó là lúc CTG đã tăng 2,82% so với tham chiếu, TCB tăng 1,61%, VCB tăng 1,5%, BID tăng 2,8%... Nói cách khác, sức mạnh kéo điểm của nhóm blue-chips đi trước một nhịp, phần còn lại của thị trường hưng phấn theo sau.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đều tăng giá mạnh.

Chỉ số đại diện nhóm Midcap đóng cửa tăng 1,67%, Smallcap tăng 1,03% nhưng rất nhiều cổ phiếu tăng nóng. Riêng nhóm kịch trần sàn HoSE đã là 21 mã, trong đó chỉ có SHB, TPB, VIC, VJC thuộc rổ VN30. Khoảng 80 cổ phiếu khác tăng từ 2% tới dưới ngưỡng trần thì 16 mã thuộc VN30.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng hết biên độ với thanh khoản cực cao là NVL khớp 1.030,7 tỷ đồng, ANV khớp 263,4 tỷ, KSB khớp 115 tỷ. Ngoài ra có QCG, YEG, NT2, CTI thanh khoản cũng rất tốt. Thanh khoản vượt trăm tỷ đồng với giá tăng trên 2% cũng xuất hiện với vài chục cổ phiếu nhóm này. Cổ phiếu chứng khoán có SSI, VIX, VND cực mạnh. Bất động sản có DIG, TCH…

Nhóm cổ phiếu giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý vì tâm lý mạnh mẽ khiến nhà đầu tư cũng không muốn bán thấp. Trong 89 cổ phiếu đỏ của VN-Index thì chỉ xuất hiện vài giao dịch lớn của HHS giảm 3,76%, thanh khoản 242,2 tỷ đồng; PDR giảm 4,95% với 216,7 tỷ; BAF giảm 1,61% với 99,4 tỷ; PVT giảm 1,09% với 86,5 tỷ; GEE giảm 1,97% với 68,7 tỷ; PNJ giảm 4,21% với 66,9 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sau giờ đóng cửa đột ngột có một giao dịch bán thỏa thuận cực lớn ở VIC, trị giá bán ròng tổng cộng tới hơn 9.944 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch này thì hôm nay khối ngoại bán ròng khoảng 313 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng khá thấp vì hai phiên cuối tuần trước khối này bán ròng sàn HoSE tương ứng 1.923 tỷ và 2.233 tỷ đồng.

Việc VN-Index được các cổ phiếu blue-chips kéo giật mạnh trở lại sau nhiều phiên giằng co quanh mốc 1500 điểm là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội thử thách đỉnh cao lịch sử lần nữa. Dù vậy hôm nay thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE đã giảm 15% so với phiên trước, chỉ còn 30.907 tỷ đồng, mức thấp nhất 13 phiên. Mức giao dịch này cũng vẫn là rất cao, nhưng có biểu hiện hạ nhiệt so với tuần lịch sử vừa qua (khớp trung bình 46.132 tỷ đồng/phiên).