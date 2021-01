Vn-Index có cán đỉnh lịch sử trong năm 2021?

Sau 9 tuần tăng điểm liên tục, VN-Index kết thúc năm 2020 thành công với mức 1.103 điểm. Bên cạnh những đánh giá đà tăng tiếp tục được duy trì của các chuyên gia thì các công ty chứng khoán cũng đưa ra các dự báo tích cực cho triển vọng thị trường chứng khoán năm 2021.

VDSC: VN-INDEX CÓ THỂ SẼ DAO ĐỘNG TRONG VÙNG 1.029-1.271 ĐIỂM

Nhìn sang 2021, xét về những triển vọng tích cực, sự phục hồi rõ ràng hơn của nền kinh tế khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát sẽ là trụ đỡ cho đà tăng bền vững của thị trường. Bên cạnh đó, việc lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức thấp khiến kênh đầu tư chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh sinh lời hấp dẫn, từ đó thu hút dòng tiền của nhà đầu tư trong nước.

Dòng tiền của khối ngoại cũng sẽ khả quan hơn khi kinh tế Mỹ và các quốc gia phát triển vẫn chưa thoát khỏi "cơn sốt" Covid trong năm 2021 thì cơ hội cho Việt Nam với lợi thế kinh tế hồi phục nhanh chóng sẽ hưởng lợi hơn các quốc gia phát triển khác.

Ngoài ra, các thông tin như Việt Nam có thể được nâng hạng trong rổ chỉ số FTSE và vắc sin có thể được ban hành rộng rãi trong năm sau có thể là những yếu tố tác động tích cực đến thị trường.

Tuy nhiên, việc thị trường tăng nhanh sẽ kích thích việc gia tăng sử dụng margin của nhà đầu tư cá nhân (hiện đang chiếm đông đảo trên thị trường) làm rủi ro thị trường lên cao. Một yếu tố khác nhà đầu tư cần lưu tâm là việc gần đây việc Mỹ dán nhãn Việt Nam là "thao túng tiền tệ" sẽ làm gia tăng nguy cơ Mỹ đánh thuế lên các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam và ảnh hưởng tâm lý chung của thị trường.

Điểm sáng lớn nhất là sự nỗ lực của chính phủ trong việc điều tiết cả hai chính sách là tài khóa và tiền tệ sau những diễn biến phức tạp của Covid-19. Điều này sẽ là yếu tố chính để đẩy nhanh quá trình phục hồi của doanh nghiệp sau những tác động nặng nề của dịch bệnh. Trong bối cảnh dòng tiền đang khá dồi dào với giao dịch trung bình hàng ngày ở mức 8.000-9.000 tỷ (trong 2 tháng 11 và 12/2020) thậm chí có phiên kỷ lục lên tới 15.000 tỷ thì cơ hội đầu tư đã rõ ràng hơn tuy nhiên nhà đầu tư cần cân nhắc và chọn lọc kỹ càng khi một số cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, mức tăng điểm của Vn-Index trong 2021, sau khi vượt qua được ngưỡng 1.000 thì sẽ bám sát những diễn biến của kinh tế vĩ mô như lãi suất, vắc xin cùng dòng tiền của khối ngoại. Từ đó, VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 1.029-1.271 điểm.

VNDIRECT: KỲ VỌNG VN-INDEX SẼ CHẠM MỐC 1.180 ĐIỂM NĂM 2021

Tính tới ngày 30/11/2020, theo dữ liệu của Bloomberg, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E bình quân 12 tháng (TTM P/E) đạt 16,3 lần, cao hơn mức P/E 15,0 lần vào đầu năm 2020. P/E bình quân 12 tháng hiện tại đã nhỉnh hơn so với P/E trung bình 5 năm trước đây là 15,9 lần.

So sánh trong khu vực, P/E bình quân 12 tháng của Việt Nam thấp hơn so với các thị trường lân cận; tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang thuộc nhóm thị trường cận biên trong khi hầu hết các thị trường trong khu vực đều đã lên nhóm thị trường mới nổi.

Nhóm phân tích của VNDirect kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 1.180 điểm trong năm 2021 nhờ các yếu tố sau: Kỳ vọng TTM P/E của VN-Index sẽ duy trì ổn định ở mức P/E trung bình 5 năm trước đây là 15,9 lần; Dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn bộ chỉ số VN-Index sẽ tăng 23% so với cùng kỳ và tỷ suất cổ tức của VN-Index đạt 1,8% trong năm 2021.

Tiềm năng tăng giá bao gồm việc thị trường chứng khoán Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI từ Thị trường Cận biên sang Thị trường Mới nổi trong kỳ đánh giá hàng năm vào tháng 6/21; thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE trong kỳ đánh giá hàng năm vào tháng 9/2021 và vắc-xin Covid-19 được đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn dự kiến và lợi nhuận của cáccông ty niêm yết phục hồi chậm hơn dự kiến.

Khối lượng giao dịch bình quân có thể tăng 12-14% trong năm 2021, được hỗ trợ thúc đẩy bởi các yếu tố sau: Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2021; Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ cải thiện tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn nước ngoài từ các quỹ thị trường cận biên đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam khi Việt Nam được MSCI nâng tỷ trọng trong nhóm thị trường cận biên trong năm 2021.

MBS: VN-INDEX CÓ THỂ ĐẠT 1.230 ĐIỂM

Năm 2020 là một năm đầy những bất ngờ từ sự bùng phát của đại dịch toàn cầu khiến hàng loạt các quốc gia ban hành lệnh phong tỏa, đóng cửa nền kinh tế đến làn sóng kích thích kinh tế khổng lồ từ chính phủ và ngân hàng trung ương các nước cũng như đà bật tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới. Và khi những tia sáng từ triển vọng vắc-xin mang đến niềm hy vọng đẩy lùi bóng đen đại dịch Covid-19, nhà đầu tư có nhiều lý do để lạc quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, MBS cho rằng: Nhờ khả năng kìm chế dịch bệnh tốt và khu vực xuất khẩu khả quan, kinh tế Việt Nam năm 2021 dự kiến phục hồi hình chữ V với mức tăng trưởng 6,5% so với mức thấp của năm 2020 và khả quan nhất Đông Nam Á. Thị trường chứng khoán phần lớn đã phục hồi nhanh chóng về mức "bình thường mới" trước đại dịch, tuy nhiên mức tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ chưa theo kịp khiến định giá trở nên đắt đỏ hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, dòng tiền vào thị trường tăng mạnh, thanh khoản lên mức kỷ lục trong chu kỳ 10 năm nhờ sự tham gia tích cực hơn của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Với vị thế thị trường cận biên và triển vọng được nâng hạng lên thị trường mới nổi trước năm 2025, thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển trên cơ sở thu hút cả dòng vốn đầu tư nội địa và nước ngoài.

MBS dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 so với 2020 bình quân ở mức 16,7%. Trên cơ sở đó kịch bản cơ sở của năm 2021, chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 965 – 1.165 điểm (tương đương mức P/E bình quân trong khoảng này 14,94 lần).

Với kịch bản lạc quan, tăng trưởng EPS năm 2021 dự báo có thể đạt 19,4%. Trên cơ sở đó, kịch bản lạc quan trong năm 2021 chỉ số VN-Index có thể dao động trong khoảng 995 – 1.230 điểm.

Kịch bản VN-Index 2021 của MBS

KBSV: VNINDEX SẼ VƯỢT VÙNG ĐỈNH LỊCH SỬ QUANH 1.200

So sánh P/E của các thị trường trong khu vực, có thể thấy P/E forward 2021 của VN-Index thấp hơn tương đối so với các nước khác. Ngoài ra, tương quan P/E forward 12 tháng với 2 chỉ số tiêu chuẩn khác là FTSE EM Index thì giá trị so sánh của VNIndex đang ở mức thấp trong nhiều năm qua.

Đối với kì vọng thị trường năm 2021, KBSV tiếp tục nghiêng về khả năng mở rộng đà tăng của chỉ số khi hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực. Mặc dù đã phục hồi mạnh và vượt qua mức trước dịch bệnh nhưng nền giá hiện tại vẫn ở mức hợp lý và còn nhiều dư địa để phản ánh thêm những cơ hội trong năm 2021.

Trong đó, kì vọng của nhóm phân tích này bao gồm việc dịch bệnh Covid19 vẫn được kiểm soát tốt ở Việt Nam; phân phối vaccine có thể diễn ra vào giữa năm 2021, qua đó chấm dứt dịch bệnh; nền kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ hồi phục về giai đoạn bình thường trước dịch trong môi trường nới lỏng tiền tệ; cùng với những căng thẳng thương mại có phần hạ nhiệt khi tổng thống Mỹ, ông Biden, có thể sẽ tiếp cận một cách ôn hòa hơn.

KBSV kì vọng VNIndex sẽ vượt vùng đỉnh lịch sử quanh 1.200 trong năm 2021 trước khi chịu áp lực điều chỉnh và quay trở lại giao dịch ổn định quanh mốc này, tương ứng với mặt bằng P/E forward xấp xỉ 16.5 và EPS dự kiến tăng 20%.

Giai đoạn trong quý 1/2021 được xem là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất với thị trường bởi số ca nhiễm dịch bệnh trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, có thể làm chậm quá trình hồi phục kinh tế toàn cầu, trong khi việc chuyển giao chính quyền mới ở Mỹ có thể không diễn ra suôn sẻ. Đây được xem là cơ hội tốt để nhà đầu tư có thể gia tăng/mở lại tỷ trọng, kì vọng đà tăng tốt của thị trường sau quý 1 khi vaccine được phổ cập.